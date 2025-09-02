Аналитики считают, что снижения цен на российском авторынке больше не будет

Аналитическое агентство «Автостат» заявило, что лето 2025 года стало периодом минимальных цен на новые автомобили в России. Осенью и зимой автопроизводители уже не планируют дальнейшего удешевления

По словам экспертов, базовые ценники в ближайшие месяцы останутся стабильными, однако щедрые скидки и распродажи, которыми пользовались покупатели летом, постепенно уйдут с рынка. Главной причиной летних ценовых бонусов стала «ликвидация» складских запасов прошлых лет. «Максимальный уровень скидок наблюдался в период распродажи автомобилей 2023 и 2024 годов. Но сегодня остатки 2023-го практически распроданы, а машин 2024 года осталось около 100–150 тысяч, что недостаточно для масштабных акций», —считают в агентстве.

Дополнительным фактором роста продаж летом стало укрепление рубля. Это сделало параллельный импорт выгодным, а производителям позволило сохранять высокий уровень выручки в валюте даже при значительных скидках.