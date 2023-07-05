Свою нынешнюю Subaru один из сотрудников MotorPage покупал новой в 2009 году за 900 тыс. рублей. Да, со скидками и в самой простой комплектации, но при этом – фирменный полный привод, известный японский бренд.

Cколько 10–15 лет назад стоил полноприводный кроссовер? Пре­миальный — от полутора миллионов. И для тех, кто это помнит, сегодняшний средний «китаец» на моноприводе за 2,4 млн это шок и нонсенс. Но давайте разбираться.

Для начала посмотрим, сколько этот «китаец» стоит у себя на родине. В пересчете на наши деньги — примерно 1,1 млн рублей. Причем уже с заводской наценкой. А без нее, оптом, как проговорился знакомый дилер, — 800 тыс. рублей максимум. То есть изначально наш китайский SUV — доступный недорогой автомобиль. В Китае.

Но когда его везут в Россию, начинается урок арифметики в средней школе, задачка на сложение. Плюсуем к первоначальной цене: таможенный сбор, пошлину, акциз, утилизационный сбор. Получается более 500 тыс. рублей (см. таблицы).

Юрлицо заплатит за растаможку еще больше, 608 476,00 рублей. Не забываем про НДС, это 20 % стоимости. А еще накладные расходы по транспортировке машины из Китая, это 3–4 %. А дилерские проценты… Хотя изначально это была недорогая, доступная машина.

Тем, кто сейчас готов, как в известном анекдоте, закричать «ужас-ужас!» и заклеймить грабительскую растаможку, могу напомнить примеры других стран. В Израиле налог на покупку машины составляет примерно 92 % ее стоимости плюс 18 % НДС. Или вот Дания, там платят налог на регистрацию автомобиля при его покупке. Если машина стоит до 79 тыс. датских крон (на наши деньги это около 940 тыс. рублей), — 105 %. За машину дороже 79 тыс. — 180 % ее стоимости. Почти три цены, как вам такое? Так что у нас, как все в том же анекдоте, да, ужас. Но не «ужас-ужас!».

Вообще, давайте вспомним, когда мы привыкли, что средний кроссовер стоит 1,5 млн? Году этак в 2010–2012 м и никак не позже 2014 го. Тогда один доллар стоил плюс-минус тридцать рублей. И 1,5 млн в пересчете на доллары превращались в 50 тыс. За 2,4 млн рублей, которые сегодня просят за переднеприводного «китайца», можно было взять уже премиум-класс, потому что это 80 тыс. долларов. Но, ведь если сейчас разделить 2,4 млн на нынешние плюс-минус 80 рублей за доллар, мы получим 30 тыс. Тридцать, а не пятьдесят! Выходит, в долларах машины за те 10–12 лет, которые прошли с тех пор, не только не подорожали, но даже подешевели?

И обратите внимание, сейчас мы получаем «больше автомобиля» за те же деньги. Количество систем безопасности, функций мультимедиа и прочего в современных машинах по сравнению с прежними увеличилось кратно. Такой объем дополнительных систем, как сегодня у обычного «китайца», раньше был недоступен никому или в лучшем случае доступен премиальным машинам. К тому же нынешние даже массовые автомобили — гораздо более высокотехнологичные. Та же Subaru, купленная сотрудником MotorPage за 30 тыс. долларов (2,4 млн рублей в нынешних ценах), была самой простой, с атмосферным двигателем и механической коробкой. Машины с турбированными моторами были вершиной линейки и стоили уже по 40 тыс. и больше. Однако теперь турбина в моторе есть почти у каждого «китайца».

В пересчете на сложность машины подешевели. Особенно если учесть инфляцию доллара, который дешевле, чем 10–12 лет назад. Даже в долларах за нашего «китайца» сегодня мы платим меньше, чем платили бы 10 лет назад за его тогдашний аналог!

У нас на самом деле не дорогие автомобили, а дешевые. И будут еще дешевле, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В недавнем интервью радио Sputnik он спрогнозировал, что, когда российский рынок полностью насытится китайскими автомобилями, между их производителями начнется конкуренция. И минимум через полгода-год произойдет корректировка цен на 5–10%.

А вот почему нам при этом становится все труднее их купить — это совсем другая тема.

Расчет таможенного платежа при ввозе автомобиля для физических лиц на 12.06.2023 Возраст новые, менее 3 лет Таможенная стоимость автомобиля, $ 13 310.47 Таможенная стоимость автомобиля в рублях 1 100 000.00 Обьем двигателя 1499 см3 Мощность двигателя 136 л.с. Тип двигателя бензиновый Курс USD 82,6417 руб. Курс EUR 89,0057 руб.

Таможенные сборы Вид сбора Основа начисления Ставка Сумма (руб.) Таможенный сбор 1 100 000,00 руб. 3100,00 руб. 3100,00 руб. Пошлина 1 100 000,00 руб. 48%, но не менее 3,5 евро/см3 528 000,00 руб. Расчет утил. сбора 20 000,00 руб. 0,17 3400,00 руб. Итого 534 500,00 руб.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора