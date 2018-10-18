Война, не так давно объявленная в нашей стране «внесению изменений в конструкцию» автомобилей, вроде бы сошла на нет. Однако боевые действия со стороны ГИБДД в любой момент могут вспыхнуть снова, и это, теоретически, способно привести к жертвам. Причем к вполне реальным

Два года назад ГИБДД начала охоту на тюнинговые автомобили: установка «кенгурятников», лебедки и даже широких внедорожных шин считалась «внесением изменений в конструкцию». Штраф вроде бы невелик – 500 рублей, а потому и сами гаишники с этим не хотели связываться, и автомобилисты наказаний сильно не пугались. Но вдруг инспекторы стали применять пункт 7.18 приложения к «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации», начав выписывать «страшную» бумагу – предписание об устранении нарушения. А у того, кто в срок не устранит его, машину могут вообще снять с регистрации, фактически превратив ее в кусок железа!

Шум тогда поднялся приличный – выяснилось, что транспортных средств могут лишиться десятки тысяч россиян: в Приморье и Сибири люди были готовы выйти на акции протеста, как раз перед выборами президента… В общем, ГИБДД включила «задний ход» – полиции рекомендовали не нагнетать ситуацию. Более того, автомобилистам даже обещали выпустить постановление, которое облегчило бы легализацию тюнинга. Так, чтобы все изменения можно было узаконить за один визит в МРЭО, показав лишь сертификаты на установленные компоненты. И… тишина. Проблема так и осталась нерешенной, грозя опять обрушиться на головы автовладельцев.

По сути, тюнинг в России по-прежнему под запретом. Позиция автоинспекции понятна: большинство самовольных переделок попросту опасны. Так, на грузовиках часто наращивают борта и перевозят на несколько тонн груза больше, при этом об усилении тормозной системы не задумываясь. Любят у нас также переделывать автобусы, втискивая в них дополнительные кресла, забыв, конечно же, и о комфорте пассажиров, и о безопасности. А те же «кенгурятники» действительно несут в себе угрозу пешеходам. Автопроизводители стараются делать передки машин такими, чтобы в случае наезда на человека на небольшой скорости он просто бы «лег» на капот, промял его и выжил. Но, если перед бампером вдруг появляется решетка из стальных труб, все разработки инженеров идут прахом – выжить при таком ударе почти нереально.

Спорить сложно – безопасность должна быть на первом месте. Однако есть и другая сторона медали. Понятно, что где-нибудь в Германии или Монако можно легко требовать от автомобилистов, чтобы они не вмешивались в конструкцию машин: дороги там ровные, как следует заасфальтированные, и помощь, если что, придет в считаные минуты. Но мы в России. А здесь с инфраструктурой ой какие сложности! Вы были, например, в Якутии? Или на Камчатке? Да по всей стране найдется множество поселков, куда можно добраться только на хорошо подготовленных внедорожниках, особенно зимой. И если вы, строго блюдя российские законы, поедете туда на стандартной машине (даже полноприводной), то шансы попасть в неприятность будут велики. А что станете делать без лебедки и на стандартных колесах, если автомобиль застрял в промоине на зимнике? А если трафик такой, что следующий автомобиль проедет в этих местах лишь через неделю, до ближайшего поселка километров сто, а на улице -50? А когда нужно переправиться через реку, но мост власти поставить не удосужились, а у машины нет даже шноркеля?

Тут-то и выясняется, что зачастую тюнинг у нас – вовсе не прихоть автомобилиста. Это элементарный способ выживания, поскольку ни один автопроизводитель не делает серийные модели, пригодные для столь суровых условий.

Но как отделить «необходимость» от «понтов»? Не может же быть так, что за Полярным кругом разрешат ездить на лифтованном внедорожнике с лебедкой, а в Москве – нет. Законы-то у нас одни для всех (теоретически).

Выходит, однозначного ответа нет. Зато имеется зарубежный опыт, который не грешно использовать. Так, в Австралии тоже часто вынуждены тюнинговать машины. И там есть целый список доработок, которые делают без регистрации. Например, автомобили с системой стабилизации можно «лифтовать» или занижать высоту на 75 мм (если стабилизации нет – на 50 мм). Шноркели, глушители и прочая «мелочевка» также не требуют согласования. Когда же переделки носят более основательный характер, то следует получить «техническое одобрение», которое выдают эксперты частных фирм. Если они признают машину безопасной (за что будут нести ответственность перед законом), вы можете спокойно ездить по дорогам. Нет? Значит, вы захотели слишком многого, и это может быть опасным для других. Причем специалист заранее проконсультирует, что вы можете сделать, а о чем следует забыть. А так как конкуренция на этом рынке очень сильна и уровень услуг высочайший, то автомобилисты не боятся обращаться в подобные компании за помощью. Это ведь куда лучше, чем играть в кошки-мышки с полицейскими, не правда ли?