Меня трудно заподозрить в ангажированности: более 20 лет проработав в классической журналистике, я вряд ли когда либо стану блогером. И все-таки считаю, что будущее медиа – за блогерами. Причем автомобильной сферы это касается особенно

Сейчас каждому, кто хочет что-либо узнать о том или ином автомобиле, об изменениях в ПДД или новых штрафах, доступно просто невероятное количество источников: сотни или даже тысячи журналов, газет, тематических сайтов. Десятки тысяч блогов. Наконец, знакомые, друзья или просто интересные люди в соцсетях (что, в принципе, тоже крайне близко к блогам).

Кого же при таком огромном выборе мы будем читать, смотреть и слушать? Кого спросим, какой автомобиль купить и как его правильно эксплуатировать? Очень просто, критериев только два: тех, кто нам интересен, и тех, кому мы доверяем. Причем чем выше уровень образования, дохода, продвинутости пользователя, тем с большей вероятностью он будет выбирать «источник знаний» особенно внимательно и придирчиво.

Если проанализировать всю информацию об автомобилях, которую «потребляю» лично я, то получится, что она доходит до меня в основном через электронную почту – напрямую от PR служб автопроизводителей, и через знакомых – в соцсетях, мессенджерах или при личных встречах. Раньше такой роскошью – узнавать всю правду из первых рук – пользовались только профессиональные журналисты, но сейчас, по сути, она доступна каждому. Важно только правильно выбрать, кому имеет смысл доверять.

В России с каждым годом все больше журналистов, автомобильных и не только, вполне официально перестают работать на журналы, сайты, радиостанции или телеканалы. Они называют себя блогерами и успешно сами, без всяких издателей, распространяют полученную информацию на платформах вроде Instagram или YouTube. А еще очень многие блогерами не именуются, но занимаются на самом деле тем же – работают сами на себя, не получая ни от кого зарплату, и распространяют полученную информацию через те же журналы и порталы, из которых в свое время уволились.

Понятно, чаще всего это происходило по печальным причинам – сказались многочисленные кризисы, затронувшие в нашей стране в том числе и СМИ. Однако итог все равно больше похож на то, что происходит, например, во вполне благополучной Германии. Человек, рассказывающий своей аудитории о машинах, как правило, ни с кем не связан каким-либо постоянным трудовым контрактом и публикует свои произведения там, где хочет.

Да, свободный журналист со своей аудиторией – тоже по своей сути блогер. И это именно такой блогер, за которым, я считаю, будущее. Он – тот, от кого читатели и зрители получают информацию с охотой, тот, чьи произведения ищут в поисковых системах и ради кого приобретают тот или иной журнал. И он все более заметен в нашей стране. Таких блогеров уже активно зовут на тест-драйвы автомобильные компании, у таких блогеров размещают рекламу, причем порой дороже, чем в классических медиа. Более того, такие блогеры начинают формировать собственные команды, нанимая себе редакторов или операторов.

Да, многие печалятся, что у блогера и реклама порой выходит без пометки, и говорить в своем ролике он может с ошибками. Все это, разумеется, есть. Но ведь все то же самое массово было в автомобильных СМИ в период их бурного развития в России. Случались и грубые ошибки. Если честно, то лично я без слез не могу смотреть подшивки старых журналов 1990-х и начала 2000-х годов. Попробуйте, иллюзия о некоем прежнем высоком качестве разрушится моментально. Бывала в различной прессе и реклама без пометки, и даже термин специальный для нее существовал – «джинса». То есть материал, написанный в интересах заказчика, но не оплаченный, как положено, через отдел рекламы и опубликованный без пометки «реклама». Все это было – и прошло. Пройдет и у блогеров – я в этом уверена.

Когда-то давно и среди автомобильных журналистов попадались откровенно «бешеные» ребята, нещадно бившие машины, публично нарушавшие все возможные правила и нормы. Однако потом среда их вытеснила, вымыла. Так будет и с нынешними особенно безумными блогерами, тем более что ГИБДД начала их ловить и наказывать куда активнее, чем раньше. В том числе некоторых очень популярных журналистов, участвовавших в совершенно нелегальных уличных гонках.

Опять-таки именно в автомобильной сфере нет особенной разницы в образовании между блогерами и журналистами. Людей, получивших именно журналистское образование, единицы как среди первых, так и среди вторых. Даже инженеров больше. Есть и те, у кого высшего образования нет вообще; и есть переводчики, врачи, дизайнеры, учителя, юристы, бухгалтеры, экономисты… По профессиональному составу между автомобильными журналистами и блогерами, кажется, полный паритет.

Но что же будет с медиа? Думаю, им в результате станет только лучше. Профессиональные СМИ просто продолжат собирать на своих площадках лучших авторов, редакторов и блогеров. Чтобы сразу все, кто вам нравится, были в одном месте!

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора