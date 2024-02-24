Мой приятель Семен на днях пожаловался: «В Москве и Подмосковье ездить стало невозможно — кругом понатыкали камеры наблюдения и радары. Меня называют злостным нарушителем ПДД, а за что?»

По утверждению этого автолюбителя, кстати, с 20 летним стажем вождения, даже если сегодня вести себя на дороге сверхпримерно при полном соблюдении Правил дорожного движения, бдительное око ГИБДД все равно к чему-нибудь да прицепится и оштрафует. Кто сказал, что щелчок камеры похож на выстрел в спину!

Иной раз, посетовал Семен, придет SMS с выставленным общим счетом в размере 40?000, а то и 60?000 рублей. А он даже не может объяснить, где и что нарушил. Обжаловать же обвинения нет ни времени, ни сил. Как законопослушный гражданин Сеня каждый раз исправно платит за свои «преступления». А из-за таких ленивых «нарушителей» бюджет города и области получает сверхприбыль в размере нескольких десятков миллиардов рублей в год! И ни одна копейка не уходит налево.

Тем временем представители Госавтоинспекции категорически отрицают все обвинения в свой адрес со стороны водителей якобы в искусственно учиненном ими произволе на дорогах. Они также не делают секрета из того, что видеокамер и радаров на дорогах России с каждым месяцем прибавляется. Управляющая комплексами фотовидео­фиксации ГИБДД нейросеть «Паутина» постоянно «учится» и распознает все больше и больше нарушений. Вот денежки и текут нескончаемым потоком в карман государства. Согласно указаниям начальства, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» к концу 2024 года число дорожных комплексов фотовидеофиксации во всех регионах РФ должно составлять 211% от их базового количества на момент старта проекта в 2017 году. К 2030 му этот показатель планируется довести до 250%. Различных дорожных камер в России скоро будет больше, чем в США, Великобритании и Израиле вместе взятых. По данным дорожной полиции РФ, всего в 2022 году в стране вынесен 201 млн штрафов, что на 12% превышает показатель 2021 года. Штрафы оформлены на общую сумму 136,8 млрд рублей (на 6,7% больше, чем годом раньше). За первые шесть месяцев 2023 года камерами оформлено 73,5 млн штрафов — 91,6% от всех вынесенных за этот период постановлений.

Свыше 90% всех штрафов выписано по показаниям дорожных камер и радаров — на сумму 112,8 млрд рублей. Сегодня на дорогах России работают более 24?000 стационарных и свыше 3000 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Другими словами, они — везде. Не зря, видимо, большая часть из них ловит нарушителей в Москве и Подмосковье. Недавно аналитики ГИБДД определили топ-10 нарушений, за которые камеры «выписывают» штрафы. Среди них — несоблюдение требований знаков и дорожной разметки, парковка в неположенном месте, езда с непристегнутым ремнем, неостановка перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по автобусной полосе или обочине, повороты и развороты в неположенном месте, непропуск пешехода на переходе. А вот главный хит рейтинга, как и раньше, — превышение скорости. В прошлом году по всей России было выписано более 150 млн (!) штрафов. Чаще всего водители превышают скорость на 20–40 км/ч. В ГИБДД заверяют, что камеры не фиксируют превышения менее допустимого порога 19 км/ч, число таких превышений многократно выше. Кстати, мой приятель Семен признал задним числом, что нередко нарушал скоростной режим, грешен в развороте в неположенных местах и, опаздывая на утреннюю планерку, зачастую двигался на своем стареньком Volvo по автобусной полосе.

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