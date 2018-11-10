Сотрудников ДПС на дорогах становится все меньше, но это не означает, что за соблюдением ПДД перестали следить, теперь этим занимаются комплексы автоматической фиксации правонарушений

Камеры автоматической фиксации растут, будто грибы после дождя. А заодно увеличивается перечень нарушений Правил дорожного движения, которые определяют эти самые приборы.

Что фиксируют

Список достаточно велик. В него входит – превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию, заезд на перекресток при заторе (включая перекрестки с разметкой-«вафельницей»), движение по встречной полосе, поворот не с той полосы, проезд под знак «Въезд запрещен», выезд на полосу движения для общественного транспорта, движение без включенного света фар (дневных ходовых огней), нарушение требований дорожной разметки, движение по обочине, непредоставление преимущества пешеходам.

Кроме того, уже в ближайшее время добавится фиксация такого нарушения, как управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Дело идет к тому, что приборы начнут оформлять нарушителей по всем имеющимся нарушениям, все будет зависеть лишь от технических возможностей конкретного устройства.

Чем снимают

Сегодня для контроля за дорожным движением используются несколько типов систем автоматической фиксации. Это стационарные комплексы, мобильные и переносные. У первых самый широкий список задач – их можно «заточить» фактически под любое правонарушение. У мобильных комплексов возможности чуть скромнее. Это, как правило, специальные микроавтобусы, оборудованные камерами фиксации. Тем не менее в их «круг интересов» может входить не только превышение скорости, но и движение по обочине, нарушение правил стоянки и остановки, а также контроль оплаты проезда тяжелыми грузовиками по федеральным трассам.

Есть еще переносные комплексы, те самые «треноги», которые исправно поставляют штрафные квитанции автовладельцам. Они ежедневно выставляются на обочинах дорог сотрудниками ДПС или подрядной организацией, работающей по договору с местными органами исполнительной власти и ГИБДД. «Треноги» действуют исключительно по скорости.

Как оформляют

Фиксация нарушения происходит автоматически. Как только транспортное средство подходит под прописанные в программе прибора условия, информация тут же направляется в специальный центр, где происходит обработка. Задача сотрудников таких центров – выявить технический брак (например, номер автомобиля определен неверно или марка машины указана неправильно). Если сбоев нет, штраф подписывается должностным письмом (цифровая подпись уполномоченного сотрудника) и отправляется собственнику автомобиля.

К слову, нужно различать другой способ работы схожих приборов. Нередко сотрудники ДПС устанавливают те самые «треноги» на обочине, вот только работают подобные приборы не в автоматическом режиме, а реагируют на превышение скорости и передают картинку на пост ДПС или в патрульную машину. Фото нарушителя используется как доказательство. Инспектор в таком случае останавливает водителя и выписывает ему штраф на месте.

Расхожее мнение о незаконности работы комплексов автоматической фиксации при отсутствии специальных знаков, предупреждающих водителей о съемке, неверно. Дело в том, что обязанность предупреждения участников дорожного движения распространяется исключительно на работу стационарных комплексов. Для мобильных же и переносных комплексов таких требований не существует.

Порядок обжалования

Итак, штрафная квитанция высылается собственнику автомобиля. Если вы кому-нибудь давали машину во временное пользование, придется писать жалобу с указанием, кому конкретно было передано управление. В противном случае (даже если ваш знакомый оплатит штраф за вас) именно вы будете числиться в базе как нарушитель. И если в дальнейшем попадетесь в руки сотрудников ГИБДД, то ни о какой снисходительности уже речи не пойдет, вы автоматически станете нарушителем-рецидивистом.

Так как сейчас можно оплатить штраф со скидкой 50%, если оплата состоится в течение 20 дней с момента нарушения, имеет смысл зарегистрироваться на портале Госуслуг или подключить функцию оповещения в любом сервисе мобильного банка (такую услугу предоставляют почти все коммерческие банки). Тогда вы сможете своевременно узнавать о штрафе и платить с дисконтом, ведь по почте письмо приходит и с опозданием.

Считаете, что штраф прислан неправильно? Тогда нужно направить жалобу с требованием отменить штрафную квитанцию как незаконную. Жалоба может быть направлена в вышестоящую организацию или в суд по месту совершения предполагаемого нарушения (как правило, такая информация указывается в «письме счастья»). Но смысл обжаловать есть только при наличии неоспоримых доказательств в невиновности. Это может быть информация о том, что за рулем находились не вы (тогда нужно «сдать» реального водителя). А бывает и такое, что система неправильно определила номер, марку и модель машины. В таком случае тоже можно отменить постановление.

Жалоба составляется в простой форме. Вы указываете, кому адресуется письмо, и почему, на ваш взгляд, постановление оформлено неверно. Заявление можно отвезти или лично и сдать через канцелярию либо отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Второй вариант подойдет для тех, кто проживает в одном регионе, а нарушение было оформлено в другом. Например, при поездке в отпуск или командировку.

Если система дала сбой или у вас есть веские подтверждения необоснованности наказания, шанс отменить постановление весьма высок. На практике же доля брака в системе автоматической фиксации невелика. Поэтому советуем все-таки не нарушать Правила, тогда и дорога будет безопаснее, и ваши финансы не пострадают.