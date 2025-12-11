Московские камеры научились выявлять новые нарушения с помощью искусственного интеллекта

В Москве начали использовать новый вид автоматической фиксации нарушений, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Алгоритмы анализируют поток данных с дорожных камер и определяют, препятствует ли остановившийся автомобиль движению других машин или пешеходов. В случае подтверждения факта нарушения водитель получит штраф в размере 3 тысяч рублей

Пока интеллектуальная система работает в пилотном режиме на дублере проспекта Маршала Жукова. Камеры фиксируют остановку длительностью более одной минуты и оценивают ее контекст. Сначала нейросеть выявляет потенциальное нарушение, затем материалы проходят проверку у специалиста ЦОДД. После этого данные передаются в ГАИ для вынесения постановления.

В центре подчеркивают, что система настроена на минимизацию ошибок. Если у операторов возникают сомнения в причинах остановки, материалы отклоняются. Камеры также не фиксируют автомобили, попавшие в затор, что должно исключить спорные случаи, ранее вызывавшие недовольство водителей.

Однако некоторые эксперты относятся к нововведению с осторожностью. Они отмечают, что определение помехи для движения во многих ситуациях может быть субъективным. Например, автомобиль на краю широкого тротуара формально не нарушает правила, но пешеходам может казаться наоборот. Специалисты также задаются вопросом, как система будет трактовать сложные случаи, когда две машины одного владельца припаркованы поперек друг другу и не создают реальной преграды.

Столичные власти уверены, что новая технология повысит дисциплину водителей и улучшит пропускную способность участков, где остановка автомобиля способна затруднить движение или заблокировать выезд с парковки.