В Москве расширили систему умных дорожных камер

Как сообщили в столичном Дептрансе, на Московском скоростном диаметре начали работу 470 новых нейросетевых камер. С их учетом общее число таких комплексов на дорогах города достигло двух тысяч

В отличие от традиционных комплексов фиксации нарушений ПДД, эти устройства не выписывают штрафы. Их задача заключается в распознавании опасных и нештатных ситуаций. Камеры способны автоматически выявлять до 15 типов инцидентов, включая остановку автомобиля на полосе движения, появление пешеходов на проезжей части, дорожные работы, задымление, ДТП и движение средств индивидуальной мобильности по автомобильным полосам.

Полученные данные в режиме реального времени поступают в ситуационный центр ЦОДД. После этого информация оперативно передается дорожному патрулю, в ГАИ и другим экстренным службам, а водители получают предупреждения на ближайших электронных табло.

Интеллектуальные камеры оснащены оптическим зумом и системой автоматической очистки линз, что позволяет сохранять качество изображения в любое время суток и при любых погодных условиях. С начала 2025 года такие комплексы уже зафиксировали более миллиона различных происшествий, из которых десятки тысяч потребовали вмешательства служб.

