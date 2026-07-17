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17 июл 2026

В Подмосковье резко увеличилось число камер с искусственным интеллектом

В Подмосковье резко увеличилось число камер с искусственным интеллектом
Автор фото: magnific.com/ru

В Московской области значительно расширили систему автоматического контроля парковки на газонах. Количество камер комплекса «Безопасный регион», подключенных к технологии искусственного интеллекта, увеличилось в три раза и теперь превышает 1,1 тыс. шт

Как сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья, основная цель проекта заключается в сохранении общественных пространств и формировании культуры бережного отношения к зеленым зонам. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, увеличение числа камер уже позволило повысить эффективность выявления нарушений и сократить количество повторных случаев незаконной парковки в местах, оборудованных системой видеонаблюдения.

Система ИИ-контроля парковки на газонах работает в Московской области с 2025 года. Нейросеть автоматически обнаруживает автомобили, припаркованные на газоне, распознает их государственные регистрационные номера и передает информацию для проверки. После подтверждения факта нарушения владельцу автомобиля назначается административный штраф. Расширение сети камер должно сделать контроль за соблюдением правил парковки еще более эффективным и снизить нагрузку на сотрудников, занимающихся фиксацией подобных нарушений.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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