В России предложили ужесточить ответственность за создание помех движению машин скорой помощи; соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму

По словам авторов документа, «в России наблюдается резкий рост случаев, когда автомобилисты намеренно не предоставляют преимущество медицинским машинам и «глумятся» над медиками, поэтому необходимо резко ужесточить наказание». И предлагают увеличить штраф до 20–30 тыс. рублей и лишать прав на срок от 3 месяцев до 2 лет.

Так вот. Мне категорически не нравятся люди, которые по каким-то причинам не пропускают «скорую». Но, как мне кажется, сейчас таких практически не осталось! И вообще, проблема раздута, и не стоит делать масштабные выводы на основании одного-двух случаев, которые в предыдущие годы широко освещались и обсуждались. В итоге у многих людей сложилось впечатление, что у нас действительно «скорые» не пропускают, хотя это не так. Тем более что по российскому законодательству автохамам грозят серьезные кары. И совсем недавно наказания ужесточили!

В декабре прошлого года в КоАП РФ появился п. 2 статьи 12.17. «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами». За это нарушение теперь положен штраф 4,5–7,5 тыс. рублей или лишение прав на 3–12 месяцев. Мало того, после нескольких (двух) резонансных случаев в КоАП введена статья 6.36, по которой за любую помеху медработникам — штраф от 4 до 5 тыс. рублей. Это кроме наказания за нарушение ПДД, в дополнение (если, например, еще поругался с водителем «скорой»). А есть еще и ст. 124 УК РФ — за помеху медработникам, приведшую к тяжкому вреду здоровья или смерти пациента — штраф (80 тыс. рублей) или до 4 лет лишения свободы.

Так что уже сейчас наказания настолько серьезные, что идиотов, которые по какой-то причине не пропускают «скорую», — не осталось. А если и осталось несколько таких, стоит ли ради них переписывать систему наказаний в целом? Ведь 99,99% водителей — нормальные, и каждый из нас однозначно уступит дорогу машине со спецсигналом. Не потому, что боится наказания, а потому, что понимает — от этого может зависеть человеческая жизнь.

И еще. Я плохо отношусь к подобным инициативам, потому что у нас Правила дорожного движения напоминают уже какого-то ежа с иголками разной длины. И к Кодексу об административных правонарушениях это тоже относится. Изменения вносятся регулярно, чуть ли не ежемесячно, и без какой-либо системы. А потому, что каким-то чиновникам кажется: вот она, важная проблема, надо вмешаться! То предлагают для самокатчиков усилить наказания стократно, теперь вот для тех, кто не уступил дорогу скорой помощи…

Водители в растерянности, часто не понимают, какие изменения и когда были внесены, какие им грозят новые штрафы. Причем за очень серьезные, опасные нарушения нередко остаются ерундовые наказания, а за те, что опасности никакой не представляют, — чудовищные. Например, за проезд на красный свет у нас грозит штраф 1,5 тыс. рублей, а это очень опасное нарушение. А неправильная парковка автомобиля, который принадлежит юридическому лицу, в Москве оценивается в 50 тыс. рублей. Это, конечно, нехорошо, но не опасно. И такой дисбаланс — по многим составам. Я вообще предлагаю установить мораторий на изменения в ПДД и КоАП и подойти к реформе этих документов системно. А то что получается? Вот с Нового года практически в 2,2 раза подняли штрафы за целый ряд статей ПДД, причем в нарушение регламента работы Госдумы — без обоснования. Ряд депутатов даже пытается отменить это решение — через Конституционный суд. Лично у меня есть твердое убеждение, что поднимали штрафы не за самые опасные нарушения, а за те, которые чаще всего фиксируют дорожные камеры, — чтобы увеличить доходы бюджета. И это совсем не про безопасность…

…А вот в случае со «скорыми», как мне кажется, проблемы нет. Массовой — точно. И вот еще что интересно: а если какой-то идиот не пропустил пожарную машину, и в результате сгорел дом, пострадали люди — для него тоже надо будет писать отдельную статью в КоАП?

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