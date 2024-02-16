Aurus расширяет производство

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил, что на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге будут собираться автомобили бизнес-класса российской марки Aurus

По словам Мантурова, на предприятии в Шушарах «пропишутся» четыре новые модели, выпуск которых будет осуществляться совместно с китайским партнером. На данный момент неизвестно, о каком партнере идет речь, но можно предположить, что это будет марка Hongqi.

Напомним, что ранее на заводе собирались Toyota Camry и Toyota RAV4. Поэтому, вероятнее всего, первенцем нового сотрудничества станет перелицованный Hogqi H5, габариты которого сопоставимы с японским седаном. Но и другие модели, которые официально представлены на российском рынке, могут получить шильдики Aurus. Из них: кроссоверы HS5 и HS7, а также большой седан H9. Если китайским партнером окажется именно Hongqi, то скорее всего об этих четырех моделях и говорил Денис Мантуров.