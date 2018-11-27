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Быть ли России в лидерах по продажам автомобилей через Интернет?

Различные спекуляции на тему полноценных продаж автомобилей через Интернет имеют тенденцию то появляться, то снова несколько затухать.

Банально, но факт - дыма без огня не бывает.
Сам “огонь”, правда, пока не охватил весь рынок и не распространился на все этапы процесса покупки.
Однако, знаем из опыта, что достаточно сочетания нескольких факторов и... запылает.
Ситуация в России, на мой взгляд, складывается так, что вполне можно прогнозировать стремительное развитие событий по этому сценарию уже в обозримом будущем.
Предпосылки для этого создаются в режиме не только онлайн, но и нон-стоп.
Не открою Америки, если скажу, что Интернет в нашей стране развивается очень бурно.
Здесь мы уже в мировых лидерах по разным показателям, но сейчас важно даже не это.
Важно то, что это ведёт к ускоренному запуску новых решений во многих сферах бизнеса.
Совсем недавно мы стали свидетелями скачкообразного развития сервисов каршеринга и такси и продолжаем не только наблюдать за их бурным ростом, но и становимся все более активными их пользователями.
Немного ранее, практически, у нас на глазах и при нашем непосредственном участии нечто похожее происходило с услугами сотовой связи.
Надо отдать должное операторам - мощная волна “мобилизации” сопровождалась и сопровождается внедрением новейших технологий и огромными инвестициями с их стороны.
И это я еще не упомянул про, собственно, интернет-торговлю. А она, недавними стараниями гигантов российской онлайн-индустрии и банковского сектора, создавшими крупнейший маркетплейс, наряду с сотнями интернет-магазинов, прочно входит в наш дом.
Как результат имеем: готовность интернет-инфраструктуры, формирование у массового потребителя привычки покупок через Интернет, преодоление “боязни” таких покупок, удобство и быстроту доступа к информации с любого электронного устройства в каждом (обжитом) уголке нашей родины.
Но, позвольте, не может же быть все хорошо, так не бывает.
Традиционно, неповоротливость и излишний бюрократизм проявляют государственные структуры. Если и ждать торможения на пути продаж автомобилей через Интернет, то, наверняка, из-за нашего государства?
На этот раз, думая так, мы неожиданно и приятно ошибаемся!
Достаточно перечислить только некоторые новеллы, которыми оно нас за последнее время порадовало, чтобы получить заряд оптимизма.
Сайт “Госуслуги”, электронный ПТС, продажа автомобиля без снятия с учета, а в перспективе, возможно, и регистрация нового автомобиля силами дилера, электронная база данных с “историей” каждого автомобиля, эксплуатируемого в России… То ли еще будет.
Получается, что и со стороны государства вольно или невольно стимулируется переход к полноценной онлайн-торговле автомобилями.
Ведь все перечисленные нововведения или, как сейчас принято говорить, инновации упрощают адаптацию процесса купли-продажи транспортных средств под требования интернет-коммерции и электронного документооборота.
“Мотивирует” к активным действиям участников автомобильного рынка и экономическая ситуация.
Она сейчас по известным причинам складывается не самым лучшим образом.
Продажи новых автомобилей хоть и растут, но их объём сильно отстает от желаемых показателей.
В кризисные времена участники рынка изо всех сил пытаются оптимизировать расходы и сократить издержки.
Хочешь-не хочешь, а задумаешься о том, чтобы еще более активно пользоваться для этого возможностями интернет-торговли.
Некоторые, кстати, начали нащупывать новые “точки” роста довольно давно.
Первыми “ласточками” были быстро набравшие популярность сайты, на которых публикуются объявления о продаже подержанных автомобилей.
Эти виртуальные шоу-румы можно смело назвать предвестниками полноценной интернет-торговли.
Подключились и дилеры. Интересный факт - помимо того, что многие из них до этого сотрудничали с теми же крупными интернет-площадками, они теперь и в своих дилерских центрах “показывают” автомобили виртуально.
Не далее как месяц назад на нашем сайте был опубликован материал на эту тему.
В Нижнем Новгороде открылся первый интерактивный автосалон.
Да, пока это тоже не торговля через Интернет в полном смысле этого слова, но выбрать автомобиль можно уже без “наличия” его самого, без большого шоу-рума, с меньшим количеством продавцов. А ведь все это позволяет дилеру существенно экономить  расходы.
Самое важное, что, приходя в такие интерактивные салоны, потребитель постепенно привыкает к новому алгоритму покупки автомобиля. Он - автомобиль - физически требуется только для тест-драйва. Предполагается, что в будущем все остальные этапы покупки и оформления можно будет пройти в Интернете, не выходя из дома, между онлайн-заказом пиццы и оплатой ЖКХ.
Очевидно, что большой подготовительный этап к запуску полноценных продаж автомобилей через Интернет российским рынком пройден.
Потенциал для России стать лидером в интернет-торговле автомобилями, несомненно, есть.
Что же должно произойти дальше, чтобы он реализовался?
Всего одна вещь, последний элемент.
Нужно, чтобы появился “первопроходец” - прежде всего среди автомобильных дистрибьюторов и импортеров, представленных в России. Обязательно должна быть первая компания, которая сделает серьезную ставку на развитие полноценных продаж через Интернет. Совместно с дилерами она должна создать и отработать недостающие пока процессы - массовые доставки новых купленных автомобилей заказчикам по указанным адресам, подписание всех необходимых документов не более, чем за один личный контакт с покупателем причем в удобном для него месте - и затем инвестировать в массированное продвижение и рекламу нового сервиса.
Это станет той последней “каплей”, которая запустит цепную реакцию.
Автоматически, логика конкуренции заставит остальных дистрибьюторов и импортеров предоставить покупателям аналогичный сервис через сеть своих дилеров. Инвестировать в рекламу, в необходимые онлайн-платформы.
В таком случае можно спрогнозировать активный рост продаж новых автомобилей через Интернет. А там и до лидерства рукой подать.
Особенно если к доставке покупателям новых автомобилей подключится, например, самый крупный российский интернет-поисковик, сделав ее одним из своих новых сервисов. 

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