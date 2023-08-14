Еще совсем недавно процесс выбора нового автомобиля выглядел так. Для начала мы пытались понять, для чего именно он нам нужен, каким будет его назначение

Автомобиль должен был выполнять представительские функции? Тогда мы сразу начинали думать о седане, черного цвета и не меньше четырех с половиной метров в длину – скорее всего, каком-то из «немецкой тройки».

Автомобиль нужен был нам, чтобы просто передвигаться по городу, возить максимум двух человек, их сумки и переноску с котом? Тогда достаточно было хэтчбека А-класса, вроде Skoda Fabia или Kia Picanto.

Любители активного образа жизни задумывались о кроссовере, на котором уже можно было выехать за грибами или просто на дачу – ну, в этом сегменте выбор марок и ценовых категорий вообще был, пожалуй, самым большим, от Hyundai до Cadillac.

Самые практичные люди искали утилитарный универсал, на котором можно перевезти и рассаду, и несколько листов фанеры, и большую собаку. Универсалов на российском рынке было не так много, но все-таки они были.

Кому-то нужен был спортивный автомобиль – быстрый, маневренный, красивый. Ну а с учетом кризиса среднего возраста, чтоб еще все на тебя смотрели. Тогда, если бюджет позволял, можно было задуматься о Porsche или Jaguar.

Вообще поле выбора автомобиля было огромным: различные типы кузовов, привода, подвески. Дизель или бензин, механика или автомат…

Но времена изменились. Cегодня у нас уже нет возможности, например, купить седан с бензиновым двигателем объемом три литра. Или кроссовер с дизельным двигателем. Выбор сейчас прост – в подавляющем большинстве случаев это автомобиль китайского производства с одним-единственным типом кузова, который называется SUV. И два двигателя на выбор. В подавляющем большинстве случаев это мотор объемом 1, 5 литра и мощностью примерно 180 лошадиных сил. Гораздо реже – двухлитровый двигатель мощностью примерно 249 лошадиных сил.

Причем еще недавно даже в пределах сегмента SUV были доступны разные варианты: с передним приводом, с полным приводом, постоянным или с подключаемым, с пониженной передачей или без нее. Сейчас же SUV в подавляющем большинстве случаев будет переднеприводным. Очень редко полным, но уже без каких-то «понижаек» и «подключаек». И коробка сейчас – почти всегда «робот».

Так что сегодня выбираешь обычно между 1,5 и 1,5. Или, может быть, вы хотите 1,5? Все для вас, можем предложить вам даже 1,5. Горькая ирония, если кто не понял.

Ориентироваться на цену автомобиля? Но тут все тоже более-менее стандартно. Переднеприводный SUV с двигателем 1,5 литра стоит от 2,4 млн до 2,7 млн рублей. Назовем его «автомобиль А». С двухлитровым 245-сильным двигателем – от 3 млн до 3,4 млн рублей, пусть это будет «автомобиль Б». И все! Несмотря на формальное обилие различных марок, на российском рынке сейчас, по сути, предлагается одна-единственная машина, просто в разных обличьях – ее выпускают разные производители. Всего в двух модификациях – 1,5 и 2 литра. И две примерных цены – 2,5 и 3 миллиона. Так что вопрос ставится просто: какого бренда выбрать полуторалитровый SUV за 2,5 миллиона, а какого – двухлитровый за три?

И вот какие экспертные советы в этой ситуации прикажете давать людям?

Можно обратить внимание на две вещи. Например, вы решаете: нужен «автомобиль А», SUV с двигателем 1,5 литра, за плюс-минус 2,5 миллиона. Дальше вы просматриваете предложения по машинам нескольких марок. И смотрите, у какой из них: 1) лучшая кредитная программа и 2) самая большая гарантия.

Потому что у разных производителей гарантии различаются довольно сильно. Например, у Москвича 3, Dongfeng, Omoda, это 3 года или 100 000 км пробега. Great Wall и его суббренд Haval обещают те же три года, но уже 150 000 км. Changan, Chery, FAW, GAC, Geely, Tank уменьшают гарантийный пробег до 100 000 км, но увеличивают срок до 5 лет. JAC дает 5 лет или 150 тысяч пробега. Наконец, люксовый бренд Exeed берет на себя все гарантийные случаи своих машин в течение 7 лет или в пределах 200 000 км на одометре. И вот на пересечении этих двух факторов, выгод кредитной программы и лучших условий гарантии, как в перекрестье визира, возникнет ваша цель.

Впрочем, есть еще третий фактор – остаточная стоимость на вторичном рынке. Недавнее исследование «Автостата» показало, какие трехлетние китайские кроссоверы имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 2 квартала 2023 года. На первом месте – Changan CS35 Plus, показатель его остаточной стоимости, Residual Value (RV), составляет 152,9%. То есть через три года после покупки его можно продать в полтора раза дороже. Второе место с RV в 144% занял Chery Tiggo 4, третье, с результатом 140,4%, – Geely Coolray.