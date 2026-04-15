Промахи в организации дорожного движения в мегаполисах

Когда творится что-то такое, чего мы не способны понять, то в этом виноваты мы сами, и никто иной. Просто мы думаем по-прежнему, все меряем старыми истинами и поэтому не способны понять происходящее.

Да, я про движение по дорогам Москвы. Зимой, когда долго стоишь после снегопада, много времени для размышлений. Например, на Гоголевском бульваре, на узкой полоске, что оставили автомобилям, рассматриваю отгороженную бордюрным камнем велосипедную дорожку. Интересные мысли приходят — сколько велосипедов проезжает тут с ноября по март и сколько машин могло бы проехать сейчас, если б было две полосы, как раньше. Делать нечего — вот и думаешь: много ли людей ездит зимой по центру на велосипедах, да и много ли велосипедистов смогут преодолеть сугробы, которые надежно закрыли велодорожку до поздней весны. И насколько разумно замедлять движение машин в центре города ради велосипедов, которые там не ездят.

Зимние дороги что в городе, что на трассе, всегда время неспешных мыслей. Подъезжаю к своему району — люди стоят на островках общественного транспорта, что находятся посередине проезжей части, за их спинами едут машины, островки узкие, спины ожидающих транспорта в грязи от дороги. С транспортом тоже беда — трамваи идут по обложенному камнями коридору, по нему же должны идти автобусы, но вот загвоздка, там скользко и узко, можно не разминуться. Да и поворачивать налево или направо, чтобы идти по маршруту, трудно — мешают ограждения. Так и едут автобусы по трамвайным путям, а некоторые по оставленной узкой полосе для машин, и все это с огромным трудом. Едут, если, конечно, не случится авария и все не встанет глухо. Ведь когда осталась одна узкая полоса для автомобилей, автобусов и грузовиков, слева трамвайные пути надежно защищены высоким бордюрным камнем, справа — просто высокий бордюр, деться некуда, ни объехать, ни развернуться. Вот и стоит улица Первомайская, люди мучаются — и пешеходы, и автомобилисты, и коммунальные службы, которые не могут убрать дорогу. Стоят машины скорой помощи: в районе — клинические больницы. Но это ведь неважно, население обязано привыкнуть, а про удобство и прочее стоит забыть.

Если интересно, посмотрите сводки — каждый день здесь случается несколько аварий и вечная пробка. В снегу и грязи ограждающие камни не видно, вот и висят на них бедолаги, причем и личные машины, и коммунальные службы — понимаю, все ради безопасности. Еще меня интересует вопрос, есть ли где-то в ГОСТах, через сколько метров друг от друга можно устанавливать светофоры. Если смотреть на современные улицы, то ограничений нет, они стоят в ряд. Вот и гадаешь, цель всех инноваций — сделать улицы непроезжими, затратив на это огромное количество денег? Причем если идею вытеснения автомобилистов еще можно понять, то тут страдают и пешеходы, пользующиеся наземным муниципальным транспортом. Теперь идея трансформировалась? Вытеснить из города всех жителей? Города без людей — это наше будущее?

Многого я не понимаю, но виноват в этом сам, мыслю устаревшими категориями. Ведь как было раньше? Работали НИИ, которые составляли планы дорожного развития на годы вперед, их координировали с планами по строительству, все это согласовывали с ГАИ и другими дорожными службами. Работали сотни опытных разработчиков с огромным опытом. Размышляя о сегодняшнем дне, я пользуюсь устаревшей информацией. Не знаю, сохранились ли все эти НИИ? Думаю, да. Но это неважно, ведь теперь за реконструкцию наших магистралей отвечают небольшие компании со штатом человек в двадцать. Их идея развития позаимствована за рубежом, например в Голландии. Тихие солнечные улицы, люди неспешно едут по своим делам на прокатных велосипедах. Воздух чистый, машин нет, идиллия.

Вот мэр Амстердама и его чиновники садятся на велосипеды и едут на работу. Тихо, мило, чисто, уютно, безопасно, замечательно. Но вот что не учитывают юные дарования: у нас другой климат, другие расстояния. Сразу прошу прощения за глупый вопрос, кто-нибудь может представить нашего мэра, едущего на работу в метель на велосипеде? Мы не можем, а юные дарования, которые меняют нашу жизнь, легко представляют, как мы с вами это будем делать, — привыкнем. Так что если мне что-то непонятно, то виноват только я, а НИИ и прочие профильные организации ни при чем. А жаль.