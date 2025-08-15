В Москве в третий раз за месяц перекроют Садовое кольцо

В столице снова временно ограничат движение по Садовому кольцу. Как сообщили в Департаменте транспорта Москвы, 17 августа здесь пройдет забег, из-за которого движение будет полностью закрыто в обоих направлениях

Подготовка к мероприятию начнется заранее с 20:00 16 августа и продлится до 7:00 18 августа. В это время будут перекрыты отдельные участки улиц Зубовская, Большая Пироговская и проспекта Девичьего Поля. Непосредственно в день забега, с 7:00 до 19:30 17 августа, движение по Садовому кольцу прекратится полностью. Кроме того, с 00:01 15 августа и до 20:00 16 августа на этих же улицах закроют по одной полосе в каждом направлении.

Это уже третье перекрытие Садового кольца за последний месяц. Ранее ограничения вводились 2 августа из-за ночного велофестиваля, а в середине июля — в рамках фестиваля «Олимпийская Москва».