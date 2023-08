В Россию привезли Changan Raeton Plus

Модельный ряд Changan на российском рынке неофициально пополнился седаном Raeton Plus. Автомобиль оценили в 2 990 000 рублей

Raeton Plus - это рестайлинговая версия седана Raeton, которая дебютировала в Китае ровно год назад. До выхода Uni-V данная модель позиционировалась как флагманский седан компании. Raeton Plus имеет современный внешний вид, выполненный в соответствии с дизайном актуальных моделей компании. Внутри установлена широкая панель, разделенная на “приборку” и экран мультимедийной системы. “Российский” Raeton Plus оснащен камерой кругового обзора, системой бесключевого доступа, климат-контролем, круиз-контролем, светодиодной оптикой, панорамной крышей с люком, а также отделкой салона из качественной экокожи.

Под капотом - бензиновая “турбочетверка” объемом 1,5 литра. Мощность - 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний.