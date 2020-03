Datsun уходит с рынка.

Нет, не с Российского. Правда, может случиться так, что именно отечественный рынок останется единственным в активе данного бренда

Бренд Datsun, который принадлежит Nissan, сворачивает производство двух моделей в Индонезии: универсала Go+ и кроссовера Go Cross. Пока дилеры распродают остатки автомобилей со складов, однако запасы будут исчерпаны до конца весны. Кроме того, в скором времени завершится и выпуск Go, Go+ и Redigo в Индии. В России сборка Datsun осуществляется на мощностях «АвтоВАЗа».

Напомним, марка Datsun ориентирована на развивающиеся рынки, такие как Индонезия, Россия, Индия и Южная Африка. Однако продажи оказались невысокими. По данным Autocar India, в Индонезии за прошлый год реализовали всего семь тысяч автомобилей марки, а в Индии за период с апреля 2019 года по февраль 2020 года – чуть более 17 тысяч машин. На индийском рынке модели будут продаваться до конца своего жизненного цикла, разработка новинок не предусмотрена.Любопытно, что ранее поступала информация относительно полной ликвидации бренда, однако она была опровергнута представителями компании.