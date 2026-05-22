Новый электрический кроссовер от Changan готовится выйти на российский рынок

Компания Changan завершила сертификацию нового электрического кроссовера Deepal S05 для российского рынка. На модель уже оформлено Одобрение типа транспортного средства, и вместе с этим производитель раскрыл первые технические характеристики новинки

Это среднеразмерный кроссовер длиной 4620 мм, шириной – 1900 мм и высотой – 1600 мм. Колесная база – 2880 мм. Модель выделяется современным минималистичным дизайном и получила динамичный профиль, двухъярусную светодиодную оптику, скрытые дверные ручки и пластиковый обвес. Внутри нас встречают единственный экран мультимедийной системы диагональю 15,4 дюйма, аудиосистема с 14 динамиками и две беспроводные зарядки для телефонов. За безопасность водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности.

Силовая установка Deepal S05 состоит из двух электромоторов. Суммарная мощность составляет 381 л.с. При этом официальная 30-минутная мощность (стабильная отдача, которую электромотор может держать на протяжении получаса) заявлена на уровне 146 л.с. Данный параметр приводится во избежание повышенного утилизационного сбора. Комплектуется кроссовер батареей с запасом хода 500 км.

Однако сроки официального старта продаж и стоимость модели для российского рынка компания пока не называет. На родине модель оценивается от 130 тыс. юаней, что эквивалентно 1,35 млн рублей.

