Stellantis запустит производство автомобилей марки Voyah во Франции

После недавнего соглашения между Stellantis и Dongfeng о выпуске Jeep и Peugeot в Китае компании объявили о новом совместном проекте уже в Европе

Премиальный бренд Voyah получил разрешение на организацию производства автомобилей на заводе Stellantis в Ренне во Франции. На данном предприятии собираются только Citroen C5 Aircross, поэтому есть свободные производственные мощности, которые можно направить на сборки машин китайского бренда.

Контроль за предприятием и реализацией остается в руках Stellantis, а Dongfeng получит возможность продавать в Европе гибриды и электрокары Voyah без дополнительных пошлин и налогов. Какие именно будут собирать модели для европейского рынка, пока неизвестно. Идентичная схема сотрудничества была реализована для производства Jeep и Peugeot на территории Поднебесной.

При этом партнерство может оказаться еще масштабнее. В перспективе на французском предприятии могут начать выпуск и моделей под основным брендом Dongfeng.

