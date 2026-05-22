22 май 2026

Новый электрический кроссовер от Changan готовится выйти на российский рынок

Компания Changan завершила сертификацию нового электрического кроссовера Deepal S05 для российского рынка. На модель уже оформлено Одобрение типа транспортного средства, и вместе с этим производитель раскрыл первые технические характеристики новинки

Это среднеразмерный кроссовер длиной 4620 мм, шириной – 1900 мм и высотой – 1600 мм. Колесная база – 2880 мм. Модель выделяется современным минималистичным дизайном и получила динамичный профиль, двухъярусную светодиодную оптику, скрытые дверные ручки и пластиковый обвес. Внутри нас встречают единственный экран мультимедийной системы диагональю 15,4 дюйма, аудиосистема с 14 динамиками и две беспроводные зарядки для телефонов. За безопасность водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности.

Силовая установка Deepal S05 состоит из двух электромоторов. Суммарная мощность составляет 381 л.с. При этом официальная 30-минутная мощность (стабильная отдача, которую электромотор может держать на протяжении получаса) заявлена на уровне 146 л.с. Данный параметр приводится во избежание повышенного утилизационного сбора. Комплектуется кроссовер батареей с запасом хода 500 км.

Однако сроки официального старта продаж и стоимость модели для российского рынка компания пока не называет. На родине модель оценивается от 130 тыс. юаней, что эквивалентно 1,35 млн рублей.
 

