Porsche запатентовал современную воздушную систему охлаждения

Немецкая компания Porsche запатентовала новую систему охлаждения, которая отчасти напоминает классические воздушно-охлаждаемые моторы культовых 911 конца прошлого столетия

Для поклонников марки это звучит особенно символично. Последним серийным Porsche 911 с традиционным воздушным охлаждением стало поколение 993, которое выпускалось до 1998 года, после чего компания окончательно перешла на жидкостное охлаждение.

Инженеры Porsche предлагают разместить двигатель в почти полностью закрытом корпусе, через который будет направляться поток воздуха. Он должен охлаждать не только сам мотор, но также и турбокомпрессоры и элементы выпускной системы. После прохождения через силовой агрегат нагретый воздух будет выводиться через заднюю часть автомобиля. Дополнительно в конструкции предусмотрен вентилятор, ускоряющий отвод тепла. Такая схема позволяет вдобавок снизить аэродинамическое сопротивление автомобиля.

Пока это лишь патентная разработка, и Porsche не подтверждает ее использование на серийных моделях. Можно только предположить, что технология может появиться в новой генерации 911, которая выйдет не раньше конца этого десятилетия.