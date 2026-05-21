Японские ученые нашли неожиданную пользу «механики» для водителей

Японские ученые пришли к выводу, что автомобили с механической коробкой передач могут положительно влиять на когнитивные способности водителей старшего возраста. К такому выводу пришла группа специалистов под руководством профессора Университета Тохоку Рюты Кавашимы

Согласно исследованию, постоянная работа со сцеплением, выбор передачи и контроль дорожной ситуации создают более сложные когнитивные связи по сравнению с управлением автомобилем с автоматической трансмиссией. Такая нагрузка активизирует префронтальную кору головного мозга, отвечающую за внимание, принятие решений и концентрацию. Ученые считают, что это может способствовать сохранению когнитивных функций в пожилом возрасте.

Ученые также обратили внимание на статистику аварийности среди пожилых водителей в Японии. У автомобилистов старше 75 лет около 6% смертельных ДТП происходят из-за ошибок при маневрировании и путаницы педалей газа и тормоза. Для водителей младше 75 лет этот показатель значительно ниже и составляет всего 0,7%. При этом речь идет как о владельцах автомобилей с автоматической, так и механической коробкой передач. Сейчас доля машин с МКПП в Японии сокращается с каждым годом, а их количество в объеме продаж всех новых автомобилей не превышает 2%.