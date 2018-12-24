Бренд Banner прочно ассоциируется с «огненным быком», хотя его название, составленное из первых букв фамилий основателей, означает «флаг». Почти сразу после рождения этой в прямом и переносном смысле флагманской компании ею управляли и уже более 80 лет управляют лишь члены семьи одного из основателей марки

Из Вены мне предстояло доехать до главного города Верхней Австрии – Линца. Почти все 300 км дорога шла вверх, о чем надрывно сообщал скромный дизелек прокатного микроавтобуса. На первых светофорах стало ясно, что на нем стоит система «Старт-стоп», которая незаметно становится центральной фигурой в автостроении. Маленькая тесная Европа последовательно уменьшает «углеводородный след», и временное выключение моторов миллионов машин – реальный путь уменьшения вредных выбросов.

Причем здесь аккумуляторы? Дело в том, что именно они запускают двигатели после каждой остановки – по несколько десятков раз в день. А значит, и производители аккумуляторов вносят свой вклад в экологию – в Banner подсчитали, что благодаря их батареям в прошлом году было сэкономлено 66 млн л топлива и в воздух не попало 164 тыс. тонн СО2. Немаловажно и то, что свинцово-кислотные батареи практически на 100% подлежат вторичной переработке.

В ногу со временем

Конечной точкой моего путешествия стал завод Banner в городке Леондинг. Мимо предприятия проехать трудно, даже если вы здесь никогда не были, – одно из административных зданий, выходящих на дорогу, напоминает по форме аккумулятор, а над другим зданием высится бык – современный символ бренда.

Перед экскурсией на завод сотрудники службы маркетинга рассказали об успехах фирмы за последний год. Так, впервые в истории единственный производитель стартерных батарей в Австрии, управляемый третьим поколением семьи Баварт, продал больше 4,6 млн батарей – это примерно десятая часть всего годового объема их рынка в Европе. В Австрии ежегодно остается полмиллиона батарей, остальные идут на экспорт.

Компания Banner по праву гордится тем, что ее продукцию берут для первичной сборки ведущие европейские автопроизводители – Audi, BMW, Volkswagen, Skoda и многие другие. Примерно треть аккумуляторов идет на конвейеры, остальное – в запчасти, причем все они производятся на одних и тех же линиях. При этом 80% изделий предназначается для легковых автомобилей и лишь пятая часть – для грузовиков, мотоциклов, яхт и промышленной техники.

В эру гибридов

Делать прогнозы на далекую перспективу – дело неблагодарное. А вот «ближние» достаточно надежны и служат основой для планирования. Производителям аккумуляторов важно, что уже через год (по мнению экспертов) 90% всех выпускаемых автомобилей станет «микрогибридами», то есть с системами «Старт-стоп» и батареями, допускающими многократный перезапуск двигателя. Поэтому ближайшая перспектива – совершенствовать данные технологии, позволяющие реально улучшать качество воздуха, которым мы дышим, и климат. С этими задачами сегодня лучше всего справляются батареи типа AGM и EFB.

Батареи AGM используются главным образом в автомобилях премиум-сегмента, они рассчитаны на значительное количество циклов разряда и заряда и зарядку от систем рекуперативного торможения. Такие аккумуляторы могут быстрее и больше, по сравнению с обычными, отдавать электричество и накапливать его в пиковых режимах (например, расходовать при бесконечных запусках двигателя и принимать при столь же бесконечных в городе торможениях). Это под силу только батарее с максимальным количеством активной массы на электродах – жидкому электролиту в такой батарее буквально не остается места. Вот почему такая продукция ставится на технику, которая во время движения сильно наклоняется (мотоциклы, яхты). Из-за высокой надежности и безопасности ее применяют и в стационарных системах бесперебойного питания.

Позже на заводе я увидел, как готовый пакет пластин перед установкой в корпус сборочный станок сжимает с боков и «заталкивает» в корпус батареи. Понятно, что плотно зажатые в корпусе пластины и активное вещество не боятся вибрации. Поэтому такие модели все чаще находят место в современных грузовиках, где для экономии места под кабиной аккумулятор перемещают в заднюю часть рамы, особенно подверженную вибрации. Очень важно, что ток прокрутки практически не зависит от степени заряда батареи. Хотя есть у AGM-батарей и некоторые недостатки – система работает под давлением и оборудована вентилями. Попытка вскрытия ведет к выходу батареи из строя. Но в благоприятных условиях эти батареи могут жить в два-три раза дольше обычных!

Доля автомобилей с рекуперацией энергии не так велика, и в компактных машинах с системой «Старт-стоп» успешно работают улучшенные батареи с жидким электролитом (EFB). По сравнению с обычными аккумуляторами в них также увеличено количество активной массы и используются специальные усиленные решетки.

Люди и роботы

Потребность в аккумуляторах постоянно растет. В том числе в традиционных, которые Banner тоже выпускает. Производство на заводе автоматизировано примерно на 80% – без операторов работают даже погрузчики, перевозящие готовые изделия. Но здесь почти не увидишь роботов с большими «руками» – автоматика управляет большинством процессов сборки, выполняемых неброскими станками и приспособлениями. Один из самых зрелищных моментов: на полюсные штыри собранной батареи надеваются крышки с полюсными выводами и привариваются головками с несколькими газовыми горелками.

Вместе с тем на предприятии в Леондинге людей ценят, и по мере роста производства на заводе появляются новые рабочие места. Причем попасть в этот коллектив большая честь. Ведь эксперт в области стартерных батарей – бренд Banner – является одним из самых известных в Европе и образцом качества. Вот и в конкурсе «Лучшие бренды», проведенном в этом году журналами Auto Motor und Sport и Auto Bild, австрийская компания заняла третье место.