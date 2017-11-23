В мире не так уж много фирм, история которых насчитывает более века. Но бренд Tudor, под которым выпускаются высококачественные аккумуляторные батареи, относится именно к их числу: в ноябре 2017 года исполнится 120 лет со дня образования испанского филиала этой марки

Надо сказать, что и к моменту появления своего испанского отделения марка Tudor была хорошо известна на европейском рынке благодаря свинцово-кислотным аккумуляторам, внедренным Анри Тюдором еще в 1883 году. Их выпускали немецкий, французский, итальянский и русский филиалы компании.

Новая же фирма получила название Sociedad Española del Acumulador Tudor и была официально зарегистрирована 10 ноября 1897 года у мадридского нотариуса Хуана Гонсалеса Окампо и Бесерра. А вскоре подыскали и подходящее место для будущего завода: им стала мукомольня «Ла Пилар», располагавшаяся в Сарагосе рядом с каналом Ла Ромареда. Правда, свинца – основного сырья для производства аккумуляторов, там не было, зато обеспечить предприятие энергией за счет использования текущей воды оказалось довольно просто.

Трудности и успехи

Однако оборудовать завод – это только половина дела. Главной проблемой стало найти покупателей на аккумуляторы, поскольку их рынок в Испании, как и во всей Европе, был не слишком широк. К тому же в конце XIХ – начале XX столетия Испанию терзал сильнейший экономический кризис, спровоцированный войной с США и потерей значительной части заморских колоний. Развивать дело в таких условиях оказалось чрезвычайно трудно. Тем не менее на общем собрании было решено продолжать и производство, и поиск клиентов. Хотя не все акционеры согласились с таким решением, многие предпочли продать свои пакеты акций.

Однако Tudor в Испании прижился: уже к 1905 году продажи аккумуляторов стали постепенно расти, и предприятие получило возможность для расширения. В 1910-м его штаб-квартира переехала в Мадрид, а в соседней Португалии также заработало отделение компании. На протяжении первого десятилетия ХХ века позиции испанского филиала настолько укрепились, что он стал самостоятельным. А когда в 1914 году германское отделение Tudor объявило о своем выходе из концерна и немецкие директора в мадридском офисе оставили свои посты, их места заняли испанские специалисты.

К тому времени продукция компании пользовалась хорошим спросом как внутри страны, так и за ее пределами. Одним из крупных заказчиков был испанский военный флот. Кроме того, активным потребителем аккумуляторов становилась новая по тем временам отрасль промышленности – автомобильная.

Начавшаяся в августе 1914 года Первая мировая война оказала свое воздействие на предприятие. Сначала его продажи упали, но уже в 1915 году аккумуляторы стали насущной необходимостью для армий всех воюющих государств, и те из них, у кого не было собственных производителей, покупали их в нейтральной Испании.

После войны автомобилестроение превратилось в одну из ведущих отраслей промышленности ряда европейских стран и стало одним из основных потребителей аккумуляторных батарей. И хотя своего автопрома в Испании практически не было, Tudor продолжил свое развитие, поскольку зарубежные производители машин с удовольствием использовали испанские аккумуляторы.

В 1921 году в Мадриде состоялся крупный автомобильный салон, в котором марка Tudor приняла активное участие, а спустя два года она завоевала международный приз за качество эбонитовых контейнеров для АКБ подводных лодок. Однако самым значительным успехом предприятия в 1920-х стал торговый договор с компанией Ford на производство запасных аккумуляторных батарей для испанского рынка, заключенный в 1929 году.

Шло время, предприятие расширялось, осваивало новые технологии и виды продукции. К 1935 году у него появились отделения в Мадриде, Барселоне, Бильбао, Картахене, Ла-Корунье, Севилье, Валенсии, Сарагосе и Ируне. При этом Tudor предлагал рынку не только аккумуляторы, но и продвинутую политику услуг и гарантий. Правда, в конце 1930-х его развитие несколько замедлилось из-за начавшейся в стране гражданской войны, вслед за которой разразилась Вторая мировая, в ходе которой были практически уничтожены промышленность, торговля и сфера социальных услуг. После ее окончания в Испании все пришлось строить заново. В том числе и Tudor.

Устремляясь в будущее

Послевоенный период стал решающим в жизни компании – именно тогда была заложена основа многих сфер ее дальнейшей работы. В 1959 году Испания перешла на новый этап развития, отмеченный положительными переменами в экономической и социальной сферах. А рост экономики страны способствовал и росту Tudor. В начале 1960-х компания вышла на Мадридскую фондовую биржу. Немалую роль сыграло и появление в стране автомобильных производителей – SEAT и FASA. Помимо этого корпорация начала поставки аккумуляторов для французских марок Renault и Citroen, а спустя некоторое время и для Peugeot.

В связи с начавшимся в мире процессом механизации погрузочно-разгрузочных работ рынок потребовал тяговых аккумуляторов для вилочных погрузчиков. Тут весьма кстати оказались АКБ с трубчатыми элементами, выпускавшиеся по лицензии Tudor Sweden. Одновременно происходили изменения в структуре компании. В числе партнеров и акционеров концерна оказались известные зарубежные предприятия, да и сам Tudor имел долю во многих иностранных фирмах. Новым большим успехом стал выход на рынок Южной Америки: в 1976 году в корпорацию влилась венесуэльская компания Acumuladores Fulgor CA.

Чтобы понять, насколько динамично развивалась марка, достаточно вспомнить, что к концу 1978 года капитал Tudor достиг 2,411 млн песет, тогда как за четыре года до этого он составлял 321 млн. Именно продуманная маркетинговая политика позволила компании в конце 1970 х годов стать ведущим игроком на европейском рынке, отгрузив на экспорт более 1 млн аккумуляторов, а в 1981-м продукция Tudor продавалась уже в 40 странах. Отделения концерна работали в 11 государствах Европы, Африки и Латинской Америки. Причем в Португалии, Анголе, Мозамбике и Венесуэле компания имела свои производства. Как результат, Tudor уверенно вошел в тройку основных международных экспортеров аккумуляторных батарей: в середине 1980-х почти половина продукции концерна шла на экспорт.

Конечно же, рост любой компании немыслим без внедрения инновационных технологий. И здесь Tudor также задавал тон. В частности, широкое признание получил так называемый необслуживаемый аккумулятор, не требовавший регулярной доливки дистиллированной воды. Для представления новинки была проведена грандиозная рекламная кампания под девизом: «Спасибо, я не пью» (Gracias, no bebo). Благодаря этому модель быстро вышла на первое место по продажам в Испании и завоевала одно из первых мест на зарубежном рынке. Этот продукт позволил бренду получить новую престижную награду – «Актуалидад Экономика» в номинации «100 лучших идей».

В 1985 году в продажу поступил новый мощный аккумулятор «Магнум», получивший название «Черный зверь». Его презентация прошла в рамках выставки автомобильного оборудования «Экип Ауто» в Париже и вызвала не только положительную реакцию специалистов, но и восторженный отзыв в престижном французском издании «Л’Экип». Тремя годами позже эта модель заняла первое место на выставке «Иф-Ди Гуте Индустриформ» – одной из самых известных международных экспозиций в сфере промышленного дизайна. Еще одним технологическим и коммерческим достижением того периода стала разработка и производство аккумуляторов для нового поколения подводных лодок Военно-морского флота Испании.

Разумеется, Tudor, как и любая промышленная компания, испытал на себе воздействие целой череды экономических кризисов, время от времени охватывавших мировую экономику на протяжении ХХ столетия. Так, в ходе кризиса начала 1990-х предприятию пришлось интегрироваться в состав международного концерна Exide, что позволило заручиться мощной экономической поддержкой. Ведь Exide представлена более чем в 80 странах, производит десятки миллионов аккумуляторов в год и остается ведущим производителем на европейском и американском рынках. В Европе Exide работает в 16 странах, где у него свои заводы или торговые компании. Штат сотрудников насчитывает около 10 тыс. человек, а каталог товаров, предлагаемых компанией, включает свыше 5 тыс. наименований.

Сегодня трудно себе представить область человеческой деятельности, где ни находили бы применение аккумуляторные батареи. Их используют в разнообразных средствах связи, роботах и космических аппаратах, в компьютерах и на транспорте. А значит, и юбиляр Tudor с уверенностью смотрит в будущее.