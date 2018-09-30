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Экономия топлива, %
Экономия топлива, %
Износ впускных кулачков распредвала, мкм
Износ впускных кулачков распредвала, мкм

На рынке моторных масел явно просматривается тенденция к переходу от высоковязких смазочных материалов к более легким. Компания «ЛУКОЙЛ» одной из первых уловила этот тренд, включив продукты для корейских автомобилей KIA и Hyundai в свою премиальную линейку GENESIS

Ужесточение экологических нормативов и запросы на повышение экономичности подталкивают автопроизводителей к созданию все более эффективных двигателей с турбинами, системами изменения фаз газораспределения и рециркуляции отработавших газов. Чтобы такие агрегаты работали надежно и эффективно, создаются новые линейки маловязких масел. Они быстро проникают в труднодоступные участки моторов, существенно снижают износ деталей и улучшают эффективность силовых установок.

Это особенно актуально для мегаполисов, а еще больше – для северных регионов с экстремально холодными зимами. Ведь маловязкие масла существенно снижают износ двигателей при так называемом холодном старте. Пик же производительности моторов, заправленных такими маслами, достигается быстрее в сравнении с более вязкими смазочными материалами. Отсюда – повышенная эффективность, которая выливается в улучшение разгонной динамики.

Новое поколение

Серия синтетических моторных масел ЛУКОЙЛ GENESIS насчитывает уже десять продуктов, разработанных с учетом конструкционных особенностей двигателей различных мировых автопроизводителей. С 2012 года масла GENESIS поставляются на первую и сервисную заливку легковых автомобилей зарубежных автоконцернов в России и Европе. А с 2015 года продукция линейки представлена и на российском розничном рынке.

Достойные характеристики премиум-линейки ЛУКОЙЛа документально подтверждены по результатам испытаний в ведущих лабораториях США и Европы. Все продукты соответствуют как требованиям API, ACEA, так и нормативам крупнейших мировых автопроизводителей.

Азиатский акцент

Первопроходцами в разработке низковязких масел считаются японские производители смазочных материалов. Как результат, большинство автомобилей японских и корейских брендов требуют применения масел именно такого типа, и соответствующие продукты линейки GENESIS ориентированы в первую очередь на модели машин из стран Азии.

Возьмем для примера масло ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W 20. Этот продукт создан с учетом специфики работы высокофорсированных бензиновых двигателей KIA, Hyundai, Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Subaru и других японских и корейских марок. Подтверждением качества являются лицензии по высшим международным классификациям API SN RC и ILSAC GF-5. Запатентованная формула обеспечивает высокие антиокислительные и противоизносные свойства масла в жестких условиях городского трафика и легкий пуск двигателя зимой.

Результаты же тестов на экономичность по методике Sequence VID (ASTM D7589) говорят сами за себя. Испытания на 3,6-литровом двигателе GM (LY7) в независимой европейской отраслевой лаборатории показали, что ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W 20 превосходит требования Международного комитета по стандартизации и апробации моторных масел для стандарта ILSAC GF 5 на внушительные 27%.

Кроме того, благодаря специальному набору присадок масла ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W-20 защита мотора от износа в три раза выше, чем требования международного стандарта API SN. «При разработке масла ЛУКОЙЛ GENESIS мы стремились адаптировать продукт к российским условиям эксплуатации. Это и экстремальные перепады температур, и жесткие условия городского цикла», – поясняет Владислав Тугусов, начальник отдела продуктового менеджмента компании «ЛЛК Интернешнл», ответственной за развитие бизнеса смазочных материалов в Группе «ЛУКОЙЛ».

На все случаи жизни

Производство автомобилей, двигатели которых требуют применения маловязких масел, набирает популярность не только у азиатских производителей, но и у европейских и американских. В этом смысле наиболее универсальной новинкой линейки является ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A3/B4 5W-30.

Хотя продукт предназначен прежде всего для бензиновых и дизельных двигателей KIA и Hyundai, он также отлично подходит для силовых агрегатов других автомобилей, требующих применения масел уровня API, ACEA A3/B4, A3/B3 SL/CF и вязкости 5W-30. Это всесезонное синтетическое масло обладает повышенным показателем HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига), что способствует экономии топлива и повышенной защите двигателя от износа. Такое масло отлично подходит в том числе для высокофорсированных турбодвигателей, имея при этом отличные антиокислительные, антикоррозионные и низкотемпературные свойства.

Преимущества ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A3/B4 5W-30 наглядно подтвердил недавний независимый тест OM 646 LA (CEC L-099-8) на 2,2-лит-ровом турбодизеле Mercedes-Benz. Испытания, продолжавшиеся 300 часов, продемонстрировали в два раза меньший износ кулачков распредвала по сравнению с требованиями ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей).

В конце 2017 года «ЛУКОЙЛ» анонсировал планы по развитию  линейки маловязких масел. Компания совместно с японскими автопроизводителями уже разрабатывает и испытывает масла с вязкостью 0W 16 для двигателей будущих поколений.

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