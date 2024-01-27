В индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области состоялся запуск производства смазочных материалов под брендом LEMARC. Появление нового предприятия призвано устранить острый дефицит в высокотехнологичных продуктах для современных двигателей

Дата открытия нового завода — середина октября — выбрана не случайно. Именно в это время в 2018 году официально началась работа предприятия, построенного крупным французским нефтехимическим концерном. Запуская на этом же месте производство смазочных материалов под брендом LEMARC, российский бизнес подчеркивает приверженность традициям и уровню качества выпускаемой продукции. Руководители компании сообщили, что им удалось сохранить высококвалифицированную команду специалистов во всех ключевых подразделениях, что позволило в кратчайшие сроки перезапустить завод и возобновить производство. Одним из самых сложных вызовов в текущей геополитической ситуации стала необходимость организации бесперебойных поставок компонентов ведущих мировых производителей, используемых ранее французским концерном для создания высокотехнологичных продуктов. За несколько месяцев напряженной работы решение было найдено. Логистические цепочки удалось перенастроить. Завод в ИП «Ворсино» является одним из самых современных и высокотехнологичных в Европе. Производственные мощности составляют 75 тыс. тонн в год с возможностью модернизации, заложенной при строительстве. Предприятие полностью автоматизировано. На его территории расположен резервуарный парк емкостью 8 тыс. м3, что позволяет хранить запасы сырья, достаточные для осуществления непрерывного производства смазочных материалов премиального уровня, и зафиксировать цены для партнеров бренда LEMARC. Здесь есть и склад готовой продукции, вмещающий 8 тыс. палето-мест. Немаловажно, что предприятие обладает собственными железнодорожными путями для приемки сырья.

