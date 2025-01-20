"«Rosneft MAGNUM. Кубок профессионалов». О конкурсе и его участниках"

Одна из ключевых операций технического обслуживания современного автомобиля – замена моторного масла. Кто может быстро и качественно выполнить эту работу? Конечно, профессионалы

Уникальный турнир по скоростной замене масла в автомобиле «Rosneft Magnum. Кубок профессионалов» впервые состоялся в Москве в прошлом году. В нем приняли участие более 150 профессиональных сотрудников официальных станций техобслуживания Москвы и Московской области, а также профессиональные автожурналисты.

Поднять престиж профессии автомеханика, повысить уровень техобслуживания автомобилей и использования на СТО качественных комплектующих и смазочных материалов – цель этого захватывающего мероприятия. По заданию конкурса нужно было быстро и без ошибок заменить моторное масло Rosneft Magnum в двигателе.

Конкурс проходил в два этапа. По их итогам в финал турнира «Rosneft Magnum. Кубок профессионалов» вышли 12 участников, из которых определилась тройка победителей в категории «Профи». Достойную конкуренцию автомеханикам составили автожурналисты, участвовавшие в турнире в категории «Медиа». Далее болельщиков ждала самая зрелищная часть соревнования – суперфинал за обладание кубка турнира и денежных призов.

Моторное масло Rosneft MAGNUM Ultratec отлично защищает двигатель от износа, предотвращая образование отложений. Rosneft MAGNUM Ultratec производят на качественной базе с использованием современных пакетов присадок по международным стандартам. Оно подходит для большинства марок автомобилей, в том числе для китайских.

Задача перед финалистами была поставлена и простая, и сложная одновременно. С одной стороны, требовалось произвести несложную операцию по замене масла, с другой – полностью соблюсти строгий регламент, не допустив ошибок. Любая оплошность, определенная судьями, наказывалась штрафом в пять секунд.

В результате бескомпромиссного соревнования в категории «Профи» первое место завоевал Дмитрий Биричев из компании «Автодом», который установил рекорд соревнования, заменив моторное масло за 1 минуту 31 секунду. Он получил диплом финалиста и денежное вознаграждение 200 тыс. рублей. Второе место занял Артем Вилков из «Автомира» (1 минута 57 секунд), а третье место получил Евгений Пронин из «АвтоГЕРМЕСа», заменивший масло за 2 минуты. В категории «Медиа» победил автожурналист Егор Васильев с результатом 2 минуты 2 секунды. Второе место занял Павел Федоров с радиостанции «Москва FM» (2 минуты 15 секунд). Третье место в упорной борьбе завоевал Игорь Митюнин из «Автомаркетолога» (2 минуты 34 секунды).

Но главной интригой соревнования стала борьба за кубок. И это часть турнира получилась самой яркой, эмоциональной и волнующей. В суперфинале сразились лидеры категорий – автомеханик Дмитрий Биричев и автожурналист Егор Васильев. Каждый финалист использовал свой подход, не противоречащий правилам турнира. Один заливал масло без лейки, рискуя получить штрафные секунды за дрогнувшую руку, другой пользовался домашней заготовкой. Соперники финишировали практически одновременно. Судьи долго совещались. И вот их решение: Егор Васильев – команда «Медиа» – оштрафован на пять секунд из-за неиспользования маслоприемника. Результат Дмитрия Биричева составил 1 минуту 39 секунд. С отрывом всего в три секунды победил Дмитрий Биричев, представитель команды «Профи». Дмитрий – опытный автомеханик, и во время турнира у него была серьезная поддержка: среди болельщиков присутствовали два его сына и супруга. Как признался позже сам Дмитрий, это придавало ему силы и уверенности, хотя и пришлось преодолевать волнение. Ну а Егор Васильев стал обладателем подарка и приза в 100 тыс. рублей за победу в группе «Медиа» в финале.

Участники и болельщики получили памятные подарки. Мероприятие получилось ярким и запоминающимся. Организаторы приняли решение, что турнир «Rosneft Magnum. Кубок профессионалов» состоится и в этом году. Уже в ближайшее время будет объявлено о начале отборочного этапа. Ознакомиться с детальными условиями проведения конкурса можно на сайте журнала «Автопанорама»: www.autopanorama.ru, а также на сайте конкурса: magnumcup.autopanorama.ru.

К участию приглашаются сотрудники автосервисов, готовые продемонстрировать свое профессиональное мастерство по замене моторного масла и сразиться за победу в «Rosneft Magnum. Кубок профессионалов»!