"Ваш выбор. Масло. Согласно регламенту"

Как известно, замена масла в двигателе – обязательная процедура для всех транспортных средств. Правильно подобранное моторное масло не только смазывает детали силового агрегата, оберегая его от преждевременного износа, но и очищает сердце автомобиля от различной грязи, образующейся в процессе эксплуатации, предотвращает отложения, поддерживает свечи зажигания в чистоте, защищает от коррозии, хорошо смешивается с топливом при низких температурах, снижает выхлопные газы и оставляет минимум нагара. Мощность силовых агрегатов растет год от года, их конструкция усложняется, появляются новые системы и механизмы. Мировые лидеры по производству масел держат руку на пульсе этих тенденций и предлагают рынку свои новые продукты

IDEMITSU 0W-20 SN/GF-5

IDEMITSU 5W-30 SN/GF-5

Синтетическое моторное масло IDEMITSU 0W-20 SN/GF-5 – представитель серии маловязких масел компании IDEMITSU, отличающихся высокой топливной экономичностью. Продукт подходит для применения в бензиновых двигателях (в том числе с турбонаддувом) и гибридных автомобилях по спецификации API SN. Благодаря специальному пакету присадок масло обеспечивает превосходную защиту от износа, образования лаков, нагара и низкотемпературных отложений, а также беспрепятственный пуск при отрицательных температурах.

Синтетическое моторное масло IDEMITSU 5W-30 SN/GF-5 подходит для бензиновых двигателей (в том числе с турбонаддувом) по спецификации API SN, обладает энергосберегающими свойствами в соответствии со спецификацией ILSAC GF-5. Продукт защищает от образования нагара, лаков, низкотемпературных отложений и сохраняет текучесть при низких температурах, что способствует легкому старту двигателя в зимний период.

NISSAN МОТОРНОЕ МАСЛО SYNTHETIC TECHNOLOGY* 5W-40 A3/B4

Применение оригинального моторного масла – рациональный способ уберечь себя от проблем с двигателем автомобиля. Современные моторы весьма требовательны к качеству масла, так что использование технологически неподходящего или контрафактного продукта может вызвать серьезные трудности. Оригинальное масло 5W-40 создано специально для моделей Nissan. Оно учитывает как конструктивные особенности автомобилей бренда, так и климатические условия России.

Моторное масло Nissan 5W-40 – это полностью синтетическое масло, подходящее для бензиновых и дизельных двигателей современных конструкций. Оно имеет точку замерзания 39 °C, а также хорошие показатели плотности и вязкости в разных температурных режимах. Nissan 5W-40 сохранит ваш двигатель исправным на долгие годы.

* SYNTHETIC TECHOLOGY – синтетически укрепленное моторное масло с содержанием синтетических компонентов менее 50%.

PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30

PETRONAS Selenia WR Pure Energy

Полностью синтетическое моторное масло PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 разработано для бензиновых и дизельных двигателей Mercedes-Benz высокой мощности, включая моторы с сажевыми фильтрами последнего поколения. Его формула гарантирует высокую степень защиты двигателя от износа, показатель которой значительно превышает требования новых стандартов API SN даже при экстремальных погодных условиях.

Ультрасовременное полностью синтетическое моторное масло PETRONAS Selenia WR Pure Energy соответствует требованиям дизельных силовых агрегатов последнего поколения, удовлетворяя спецификации ACEA C2. Это свидетельствует о низком содержании золы, что защищает сажевый фильтр от остаточных продуктов сгорания. Использование данного продукта значительно снижает риск загрязнения турбины, способствуя повышению показателей топливной экономичности.

ROSNEFT MAGNUM ULTRATEC FE 5W-30

ROSNEFT MAGNUM ULTRATEC A3 5W-40

Новая линейка моторных масел НК «Роснефть» отличается высоким уровнем эксплуатационных свойств. Основной задачей моторного масла Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 является снижение износа и эффективное смазывание элементов двигателя с минимальными затратами энергии. Его применение помогает уменьшить расход топлива в сравнении с минеральными маслами, имеющими более высокую вязкость.

Полностью синтетическое моторное масло Rosneft Magnum Ultratec A3 5W-40 позволяет сократить износ, образование высокотемпературных отложений и сажи на деталях бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, в том числе оборудованной турбонаддувом. Новинка имеет одобрения ведущих европейских автопроизводителей, таких как MB-Approval 229.5, BMW LL-01, VW 502/505, RN0700/0710, Porsche A40.

ZIC TOP 5W-30

ZIC X9 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло ZIC TOP 5W-30 для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей и легкой коммерческой техники изготовлено на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла YUBASE PLUS в сочетании с современным низкозольным пакетом присадок Low SAPS. Продукт защищает комплексные системы очистки выхлопных газов (DPF, CPF, CAT и др.) автомобилей экологического класса 6 и ниже, обеспечивает надежную защиту двигателя от износа даже в условиях повышенных скоростей и нагрузок, а также предотвращает образование отложений в двигателе, нагара на стенках цилиндров и поршней.

Полностью синтетическое моторное масло ZIC X9 5W-40 для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкой коммерческой техники изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE PLUS и современного пакета присадок. Синтетическая основа способствует низкой испаряемости масла и минимизирует его расход, предотвращает образование нагара и отложений в двигателе. Продукт помогает сохранить превосходные эксплуатационные характеристики, обеспечивая надежную защиту двигателя даже при увеличенных интервалах замены в широком температурном диапазоне применения.

С осени 2018 года обе линейки моторных масел X9 и TOP производятся в Германии.

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH HK 5W-30

Линейка масел нового поколения GENESIS весной 2019 года обновляется. Новый концепт канистры призван упростить потребителю подбор оптимального масла. Флагманский продукт серии – GENESIS ARMORTECH 5W-40, лицензированный по стандартам API SN, обеспечивает до 10 раз улучшенную защиту от износа относительно нормативов API, что подтверждается тестами в международных лабораториях. В новой классификации на этикетке высокотехнологичное масло обозначено категорией For European cars.

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 – универсальное синтетическое масло, разработанное специально для корейских авто. Предназначено для бензиновых и дизельных моторов Hyundai, KIA и других автомобилей, которым предписано применение масел c вязкостью 5W 30, отвечающих спецификациям ACEA A3/B4, A3/B3 или API SL/CF. Обладает повышенным для маловязких масел показателем HTTS (высокотемпературной вязкостью при высокой скорости сдвига), обеспечивающим устойчивую защитную масляную пленку на деталях двигателя. Испытания показали, что оно защищает силовой агрегат до 2 раз лучше, чем предписано стандартами ACEA. В новой классификации эта «синтетика» обозначена For Korean cars.

