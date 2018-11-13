Моторные масла. Ноябрь 2018 Узнавай и выбирай

Российское законодательство не ограничивает право владельца автомобиля использовать технические жидкости любых марок, главное, чтобы спецификации продукта соответствовали рекомендациям завода-изготовителя. А выбор брендов обширен – в розничной сети представлены как иностранные, так и отечественные производители моторных масел

IDEMITSU ZEPRO TOURING PRO 0W-30 SN/CF GF-5

IDEMITSU ZEPRO EURO SPEC 5W-40 SN/CF

Синтетическое моторное масло Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 SN/CF GF 5 подходит как для бензиновых двигателей по спецификации API SN, так и для дизельных – по спецификации API CF. Продукт обеспечивает эффективную защиту от нагара, лаков и низкотемпературных отложений, а также сохраняет текучесть при низких температурах, что способствует легкому пуску двигателя в зимний период эксплуатации и гарантирует превосходные смазывающие свойства при высоких нагрузках.

Синтетическое моторное масло Idemitsu Zepro Euro Spec 5W-40 SN/CF разработано для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей европейского производства. Продукт, отличающийся термической и окислительной стойкостью при высоких температурах, обеспечивает надежную защиту мотора от износа и образования отложений, а также его чистоту на протяжении всего срока службы масла.

PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30

PETRONAS Selenia WR Pure Energy

Полностью синтетическое моторное масло PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 разработано для бензиновых и дизельных двигателей Mercedes-Benz высокой мощности, включая моторы с сажевыми фильтрами последнего поколения. Его формула гарантирует высокую степень защиты двигателя от износа, показатель которой значительно превышает требования новых стандартов API SN даже при экстремальных погодных условиях.

Ультрасовременное полностью синтетическое моторное масло PETRONAS Selenia WR Pure Energy соответствует требованиям дизельных силовых агрегатов последнего поколения, удовлетворяя спецификации ACEA C2. Это свидетельствует о низком содержании золы, что защищает сажевый фильтр от остаточных продуктов сгорания. Использование данного продукта значительно снижает риск загрязнения турбины, способствуя повышению показателей топливной экономичности.

NISSAN МОТОРНОЕ МАСЛО SYNTHETIC TECHNOLOGY* 5W-40 A3/B4

Применение оригинального моторного масла – рациональный способ уберечь себя от проблем с двигателем автомобиля. Современные моторы весьма требовательны к качеству масла, так что использование технологически неподходящего или контрафактного продукта может вызвать серьезные трудности. Оригинальное масло 5W-40 создано специально для автомобилей Nissan. Оно учитывает как конструктивные особенности автомобилей, так и климатические условия России.

Моторное масло Nissan 5W-40 – это синтетическое масло, применяемое для бензиновых и дизельных двигателей современных конструкций. Оно имеет точку замерзания ­–39 ?C, а также хорошие показатели плотности и вязкости в разных температурных режимах. Nissan 5W-40 сохранит ваш двигатель исправным на долгие годы.

* SYNTHETIC TECHOLOGY – синтетически укрепленное моторное масло с содержанием синтетических компонентов менее 50%.

ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W-20

ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40

Моторное масло ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W-20 создано с учетом специфики работы современных высокофорсированных и турбированных бензиновых двигателей Toyota, Honda, Mitsubishi, KIA, Hyundai и других японских и корейских автомобилей. Его формула обеспечивает высокие антиокислительные и противоизносные свойства масла в жестких условиях городского цикла, топливную экономичность экстра-класса и легкий пуск мотора зимой.

Всесезонное синтетическое моторное масло ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40, на основе полиальфаолефиновых базовых масел, гарантирует легкий пуск двигателя при экстремально низких температурах и максимальную защиту от износа – при высоких. Продукт рекомендован к применению в бензиновых и дизельных моторах современных легковых, легких грузовых автомобилей и микроавтобусов Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, Skoda, SEAT, Audi, BMW, Porsche, а также машин, для которых рекомендуются масла уровня API SN или ACEA A3/B3, A3/B4.

ROSNEFT MAGNUM ULTRATEC FE 5W-30

ROSNEFT MAGNUM ULTRATEC A3 5W-40

Новая линейка моторных масел НК «Роснефть» отличается высоким уровнем эксплуатационных свойств. Основной задачей моторного масла Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 является снижение износа и эффективное смазывание элементов двигателя с минимальными затратами энергии. Его применение помогает снизить расход топлива в сравнении с минеральными маслами, имеющими более высокую вязкость.

Полностью синтетическое моторное масло Rosneft Magnum Ultratec A3 5W 40 позволяет сократить износ, образование высокотемпературных отложений и сажи на деталях бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, в том числе оборудованной турбонаддувом. Новинка имеет одобрения ведущих европейских автопроизводителей, таких как MB Approval 229.5, BMW LL-01, VW 502/505, RN0700/0710, Porsche A40.

SHELL HELIX ULTRA ECT C2\C3 0W-30

SHELL HELIX HX8 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло Shell Helix ULTRA ECT C2\C3 0W 30 с технологией Shell PurePlus создано из природного газа на основе самых современных технологий для совместимости с системами снижения токсичности выхлопных газов, которые обеспечивают сохранение чистоты сажевых фильтров для поддержания высоких эксплуатационных характеристик двигателя. Его использование помогает уменьшить трение между деталями двигателя, что способствует экономии топлива.

Полностью синтетическое новое моторное масло Shell Helix HX8 0W 30 с технологией Flexi Molecule и высоким уровнем эксплуатационных свойств защищает детали современных двигателей, помогая предотвратить образование вредных отложений, наличие которых может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик узла. Защита от образования отложений подходит для всех интервалов замены масла, рекомендованных автопроизводителями.

ZIC TOP 5W-30

ZIC X9 LS 5W-40 DIESEL

В ноябре 2018 года компания SK Lubricants запускает в продажу обновленные линейки моторных масел премиум-класса ZIC X9 и TOP, произведенные в Германии. Превосходное сочетание базовых масел ПАО и YUBASE PLUS, модификаторов вязкости и современных пакетов присадок, прошедших многократные испытания, обеспечило данные масла превосходными эксплуатационными характеристиками.

Изменения коснулись не только состава продукта, но и канистры: новая крышка оснащена выдвигающимся носиком для удобства использования, внизу канистры появилась выдавленная на пластике надпись Made in Germany, голограмма на этикетке с несколькими степенями защиты гарантирует подлинность продукции.

Смазочные материалы ZIC – уникальные технологии в каждой капле!

G-Energy Synthetic Active 5W-30

G-Energy Synthetic Long Life 10W-40

Синтетические моторные масла на основе базовых компонентов G-Base для бензиновых и дизельных двигателей.

G-Energy Synthetic Active 5W-30 предназначено для эксплуатации в условиях частой смены темпа движения. Продукт обеспечивает максимальную защиту при работе двигателя на высоких оборотах как при краткосрочных ускорениях, так и при длительном движении на высокой скорости.

G-Energy Synthetic Long Life 10W-40 поддерживает чистоту бензиновых и дизельных моторов, нейтрализуя воздействие некачественного топлива и увеличивая срок службы автомобиля, надежно защищает от износа, позволяя экономить на внеплановых ремонтах, снижает расход масла на угар в процессе эксплуатации. Использование данного продукта позволяет увеличить интервалы между заменой масла.