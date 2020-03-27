Туринговая шина получила наивысшие оценки на мокром и сухом покрытии

Новинка Bridgestone Turanza T005, летняя туринговая шина, стала победителем ADAC тестов летних шин 2019 года. С наивысшими показателями на сухой и мокрой дороге модель стала номером один среди шин размера 185/65/ R15, обойдя всех своих соперников.

Общая оценка Turanza T005 составила 2,0. Шина была отмечена ADAC как прекрасно сбалансированная летняя шина с высшими оценками на мокром и сухом покрытии и заняла первое место. Более того, благодаря хорошим оценкам в категориях износостойкости и топливной экономичности данная модель стала победителем тестов.

«Мы очень довольны общим результатом. Показатели управляемости на сухой и мокрой поверхности только доказывают выдающиеся результаты тестов TÜV SÜD 2018 и рейтинг А по сцеплению на мокром покрытии по маркировке ЕС», - заявляет Кристиан Мюльхойзер, Региональный управляющий директор Bridgestone Центрального региона. «Мы хотим постоянно предлагать водителям решения тех проблем, с которыми они сталкиваются на дороге каждый день. Этот тест показывает, что нам удалось достичь этого с шинами Turanza T005».

При разработке премиум шин Turanza T005 компания Bridgestone, крупнейший в мире производитель шин и резинотехнических изделий, провела опрос среди тысячи потребителей по всей Европе о том, какой должна быть туринговая шина, а также о ежедневных трудностях, с которыми сталкиваются водители на дороге. Ожидания потребителей оказались предельно четкими: в шинах должно сочетаться удовольствие от вождения и чувство безопасности и комфорта, оптимальный контроль как в повседневной жизни, так и в трудных ситуациях, особенно на мокрых покрытиях. Кроме того, необходим низкий расход топлива, лучшие показатели в соответствии с европейской маркировкой и большой пробег. Шина Turanza T005 компании Bridgestone удовлетворяет всем этим требованиям и обеспечивает высокий уровень контроля даже при неблагоприятных условиях мокрой дороги как на трассе, так и при неожиданном снижении скорости в городе.

Turanza T005 представлена почти во всех размерах европейских туринговых шин для автомобилей и кроссоверов, а это более 170 размеров в диапазоне от 14 до 21 дюйма.

О компании Bridgestone в России и СНГ

Bridgestone в России и СНГ входит в состав BSEMEA (Bridgestone Европа, Ближний Восток и Африка) – подразделение корпорации Bridgestone, крупнейшего в мире производителя шин и резинотехнических изделий. Компания, основанная более 90 лет назад в Японии, производит широкий ряд шин премиум-класса и предлагает своим клиентам разнообразные продукты и мобильные решения более чем в 150 странах мира. Bridgestone является крупнейшим в индустрии инвестором в области научных исследований и разработок, инвестировав в 2018 году около 800 млн евро.

Bridgestone ведет активную деятельность в России более 20 лет, также бренд представлен в Казахстане, Украине и Республике Беларусь. В 2016 году компания Bridgestone открыла свою производственную площадку в Ульяновске. Общий объем инвестиций составил 12,5 млрд рублей. На сегодняшний день общая численность персонала Bridgestone в России и СНГ около 800 человек. Компания активно развивает свою торговую розничную сеть Pole Position. Количество фирменных магазинов Pole Position достигло 95 в России и 13 в Украине.