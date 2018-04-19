Компания Bridgestone впервые пригласила журналистов на свой новый шинный завод в Ульяновске, который входит в число самых современных предприятий концерна

Один из важных принципов работы компании Bridgestone – локализация производства. Концерн уже построил 171 завод в 26 регионах мира – практически на каждом обитаемом континенте. Площадку для предприятия в Ульяновске, занимающую 80,55 га в индустриальной зоне «Заволжье», выбрали из-за удобной логистики продукции и материалов внутри страны, а также благодаря активной поддержке местной администрации.

В апреле 2013 года между компаниями «Бриджстоун Корпорейшн», которой принадлежит 90% производства, «Мицубиси Корпорейшн» (остальные 10%), правительством Ульяновской области и Корпорацией развития Ульяновской области было подписано инвестиционное соглашение. Окончательное разрешение на строительство предприятия компания получила в конце марта 2014-го, а уже 1 апреля состоялась церемония закладки первого камня и практически сразу начались строительные работы.

Коммерческое производство стартовало в декабре 2016 года, а официальное торжество по поводу открытия завода прошло в мае 2017-го. Инвестиции в строительство составили 350 млн долларов. На предприятии, которое официально именуется ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ», трудится около 800 работников, максимальная мощность производства составляет 12 тыс. шин в день.

Как рассказал генеральный директор компании «Бриджстоун СНГ» Джеффри Гловер, первичное назначение предприятия – закрывать потребности локального российского рынка, где еще не все каналы продаж достаточно развиты и есть над чем работать. При этом мощности завода рассчитаны и на то, чтобы удовлетворять спрос на рынках СНГ и ближнего зарубежья. Уже есть действующие контракты с украинскими, белорусскими и казахстанскими партнерами, появились договоренности и с некоторыми странами Европы.

Считается, что шинный бизнес не очень подвижный, но российское представительство Bridgestone готово гибко реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию. Если компания понимает, что существует некий спрос на каком-либо рынке и ульяновский завод способен его удовлетворить, то она, безусловно, будет реагировать на открывшиеся возможности и вносить коррективы в производство, а также наращивать экспортную составляющую.

Особое внимание завод уделит дочернему бренду Firestone, который призван потеснить конкурентов в среднеценовом сегменте как зимнего, так и летнего ассортимента. В линейке Bridgestone при выборе резины для локального производства преимуществом будут пользоваться популярные модели – например, летняя премиальная шина для компактных и семейных легковых автомобилей Turanza T001. Пока ряд моделей для относительно неширокого круга автовладельцев (в частности, летнюю легковую UHP-шину Potenza S001) выгоднее ввозить из-за рубежа, однако, как подчеркнул Джеффри Гловер, если компания увидит растущий спрос на какую-либо модель, она будет готова принять решение о ее локализации.