Nokian Hakkapeliitta R3 доказала, что по износостойкости и управляемости на сухом асфальте «арктические» фрикционные шины могут посоперничать с иными моделями для мягкой зимы, а по сцеплению на снегу и льду порой бросят перчатку шипованным модификациям

Считается, что среди зимних шин только нешипованные модели для мягкой зимы способны демонстрировать достойные характеристики скорости и управляемости, а жителям холодных регионов за надежное сцепление приходится расплачиваться размытыми откликами «арктических» модификаций. Однако финская Nokian Tyres сумела убедить, что новая фрикционная Hakkapeliitta R3 порадует водителя как в глубоком снегу или на льду, так и на быстрых извилистых участках сухого асфальта.

Со снега на асфальт

Чтобы раскрыть возможности новой модели, сначала мне предоставили мощное полноприводное купе Audi RS5. Выбираться на дорогу с территории испытательного полигона в финском Ивало приходится через длинный участок с глубоким снегом, и здесь красный спорткар гребет уверенно и напористо, запас сцепных свойств шины разрешает турбомотору демонстрировать нешуточный крутящий момент, а периодическое небольшое рыскание легко корректируется рулем. Кромки, образованные широкими наклонными канавками с ломаными зубчатыми краями, цепко хватаются за снежную массу, чтобы через мгновение выбросить ее из протектора в ожидании новой порции. Помогают цепляться за мягкий рыхлый снег и новые усиливающие элементы в плечевой зоне.

А вот и участок посложнее. Представьте, что будет, если снежный накат сверху «намазать» свежим пушистым снегом… Отставать от ведущей машины нельзя, приходится держать темп 60 км/ч. Тут и для иных шипованных шин непростая работа, но ощущения те же – уверенное движение при небольшой коррекции рулем. Для таких ситуаций в протекторе припасено множество элементов: это и новая конфигурация зубастых блоков, и разнообразие разнонаправленных ламелей. В плечевой зоне ламели снабдили «активаторами» – расширенными участками, помогающими канавкам быстрее раскрываться и цепляться кромками. Даже в каналах между блоками протектора припасены дополнительные сцепные элементы с говорящим названием «снежные когти».

Жаль, зимой в Финляндии практически не найти сухого асфальта, где можно прочувствовать обещанные динамические характеристики, но очищенная, хоть и насквозь промороженная, загородная асфальтовая трасса тоже показательна. На этом в меру скользком покрытии шина без труда и с вполне «летними» ощущениями позволяет держать разрешенную скорость 100–120 км/ч, и запаса сцепления, судя по всему, хватит с лихвой.

Разработчики сумели сделать протектор существенно плотнее и одновременно улучшили его сцепные свойства, для этого центральное ребро объединили с соседними примыкающими блоками. Повысить жесткость блоков удалось за счет особой нарезки ламелями: в центральной зоне ломаные канавки, чередуясь, то прорезают блок от края до края, то оставляют часть шашки нетронутой; в плечевой зоне некоторые ламели тоже не разрезают резину полностью, а уходят вглубь отдельными узкими щелями и оттого в сечении напоминают расческу. Традиционные 3D-ламели дополнили стабилизирующими выступами, а между блоками расположили фиксирующие перемычки. Сам протектор оставили мягким только на поверхности – под его рабочим слоем находится относительно жесткая резина, которая также не дает «гулять» блокам.

Возможно, эти новшества позволят на сухом асфальте бросить перчатку иным быстроходным нешипованным шинам для теплой зимы, однако индекс скорости модификаций с низким профилем осмотрительно увеличили лишь до 190 км/ч (Т), у остальных шин он остался как у предшественницы – 170 км/ч (R).

Если на пути попадется мокрый асфальт, то в работу вступят фирменные ламели-«насосы», которые впитывают скользкий микрослой воды, а затем моментально выбрасывают влагу. В сравнении с предыдущей моделью они теперь расположены не только в плечевой зоне, но и в центральной. В целом же число «насосов» выросло на внушительные 107%.

Ощущение полета

Вместе с легковой модификацией шины финны представили и вариант для кроссоверов Nokia Hakkapeliitta R3 SUV, в котором учтены значительный вес и высокий центр тяжести автомобилей. Внешние различия почти незаметны, разве что центральное ребро чуть шире и в плечевой зоне появились дополнительные продольные выступы для лучшего сцепления. Невидимых особенностей больше: это и более жесткая резиновая смесь, и дополнительные слои корда, и, конечно же, фирменная конструкция прочных боковин с использованием арамидных волокон.

После низкого послушного спорткупе поездка на кроссовере Audi Q5, «обутом» в SUV модификацию, напоминает компьютерный симулятор. У этой машины едва ли не противоположная философия – очень легкий руль, сглаженные реакции, при этом по заснеженной лесной дороге кроссовер летит уверенно и устойчиво, меняет направление и прописывает заданную траекторию как по движению джойстика, словно не беспокоясь о сцеплении с дорогой. Мне настрого запретили отключать ESP, и это было верным решением, поскольку вспомогательная электроника, шасси и шины сработались на отлично и потому порой кажется, что поездка на кроссовере при одинаковой скорости утомляет меньше, чем на мощном нервном спорткаре.

На продуваемом поземкой промерзшем асфальте разрешенная скорость 100 км/ч совсем не ощущается, машина словно парит над дорогой, причем, несмотря на все агрессивные кромки, «когти» и выступы, шина мало шумит и по акустическому комфорту демонстрирует подлинный премиум-уровень.

Ледовые испытания легковой модификации проходили на замерзшем озере. На таком покрытии сцепление обеспечивают не только цепкая и эластичная резиновая смесь с россыпью разнонаправленных ламелей, но и экологичные микроабразивные острые частицы Cryo Crystall 3 в составе резины – решение, проверенное на предыдущей модели. Но в этот раз вместо привычного набора шин-конкурентов компания решила дать для сравнения… собственные зимние модели, дополнительно «обув» переднеприводные VW Golf в нешипованную шину WR D4 и прошлогоднюю дебютантку – шипованную Hakkapeliitta 9. На гладком, а затем шероховатом льду новинка продемонстрировала понятные и предсказуемые реакции, хотя в скорости и точности выполнения упражнений заметно отставала от «девятки» с ее продвинутой системой двойной ошиповки. Теплолюбивая WR D4 для мягкой зимы на «чужом поле» смотрелась аутсайдером. А вот на толстом и плотном слое снега поверх льда, где шипы не играют столь значительной роли, Hakkapeliitta R3 практически сравнялась с шипованной коллегой и порой даже казалась острее и азартнее.

В России из зимней линейки Nokian 80% покупателей традиционно выбирают шипованные модели. Однако новая нешипованная Hakkapeliitta R3 показала столь удачный баланс характеристик, что способна перетянуть на свою сторону и записных консерваторов, особенно если они живут в крупных городах.