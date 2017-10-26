Зимние шипованные шины Nokian Hakkapeliitta. Умножение на два

Шипованные шины зимней линейки Nokian Hakkapeliitta в своем сегменте негласно считаются точкой отсчета, своего рода референсным значением для других производителей. И потому каждую премьеру этой марки с нетерпением ждут все. Модель Hakkapeliitta 9 по-настоящему удивила новыми техническими решениями и потребительскими свойствами

В последнее время автомобильные и шинные презентации нередко предваряют выкладками из различных исследований в области безопасности дорожного движения. Вот и на этот раз специалисты Nokian Tyres начали со статистики смертельных случаев на дороге в своей стране за 11 лет. Как оказалось, больше половины фатальных аварий в Финляндии приходится на зимнее время при движении по скользкой обледенелой или заснеженной дороге. А чаще всего причиной ДТП становится потеря управляемости при недостаточном поперечном сцеплении. Именно потому при разработке новой модели специалисты компании сконцентрировались главным образом на этой проблеме.

В течение многих лет различные шинные компании работали над формой твердосплавного наконечника шипа, чтобы обеспечить надежное сцепление при разных векторах нагрузки, и каждый раз найденное техническое решение было в той или иной мере компромиссным. Но в этот раз фирма Nokian Tyres предложила гениальную в своей простоте идею – разместить в протекторе два различных типа шипов, отдельно для прямолинейного и поперечного сцепления. В центральной зоне расположили шипы, работающие на разгон и торможение, их сердечники наделены высокими проникающими свойствами за счет скошенной формы как самого наконечника, так и верхнего фланца. В плечевых же зонах находятся шипы с сердечником трехлучевой формы, эффективно работающим в боковом направлении, особенно при прохождении поворотов. Как и прежде, под каждым шипом имеется «подушка», амортизирующая удары о дорогу. Сочетание всех этих технологий получило собственное название – «концепция Eco Stud 9».

Рисунок протектора представляет собой эволюционное развитие «скандинавской елочки». Все те же симметричные направленные линии, сплошное центральное ребро, обилие ломаных ламелей и сцепных кромок. Блоки имеют разнообразные выступы и углубления, что создает дополнительные сцепные кромки и улучшает проходимость как в глубоком, так и на укатанном снегу. Чтобы увеличить жесткость протектора, все ламели и часть канавок и углублений проходят не на всю глубину протектора, тем самым образуя естественные перемычки и придавая рисунку монолитность. Вместе с расположенным поближе к пятну контакта базовым слоем протектора это обеспечивает уверенное движение на очищенных дорогах, где выше средняя скорость, и при этом строже требования к стабильности и управляемости. Плечевая зона в меру агрессивна, у ее блоков на стенках есть ступенчатые выступы, также повышающие сцепление в глубоком снегу, слякоти и даже весенней грязи.

Состав резиновой смеси протектора традиционно экологичен. В нем присутствуют натуральный каучук, силика и рапсовое масло, увеличивающие прочность резины на разрыв. Добавлен и новый элемент – биоматериал Green Elasto Proof, который расширяет рабочий температурный диапазон смеси, помогая ей оставаться эластичной даже на сильном морозе.

Для внедорожников и кроссоверов существует отдельная модификация Hakkapeliitta 9 SUV, в которой используются практически те же технические решения. Различия – в дополнительных перемычках между блоками плечевой зоны, увеличивающих жесткость протектора, большем выступе шипов и арамидных волокнах в резиновой смеси боковины.

Отодвинуть пределы

Ходовая презентация шины началась на дорогах общего пользования в окрестностях финского Ивало. Это только кажется, что ограничение скорости до 80 км/ч впору только для отъявленных флегматиков. Укатанный снег оказался весьма скользким, а подсыпать каменную крошку дорожные службы успевали не всегда, к тому же коллеги так и норовили поддать «газу» сверх меры. Я не раз ездил в этой местности и в схожих условиях на «других хороших шинах» и скажу, что новая Hakkapeliitta 9 не даст вам некого волшебного ощущения вседозволенности: она так же требует постоянного внимания и контроля. Но гарантирует заметно более четкие и прозрачные обратные сигналы от ваших действий с рулем и педалями, а вместе с этим еще и позволяет отодвинуть начало первых признаков развития скольжения или потери управляемости на 5–10 км/ч, и, поверьте, это совсем немало.

Испытания на полигоне White Hell с привычными разгонами, торможениями и слаломом на снегу и льду только подтвердили, что, несмотря на революционную ошиповку, шина Hakkapeliitta 9 предлагает пользователям дальнейшее развитие своих традиционно сильных качеств. Она быстро и отзывчиво реагирует на руление, отлично разгоняется и тормозит, порой разрешая азартнее ехать там, где многие конкуренты взывают к смирению.

Эта модель в очередной раз позволила чуть дальше сдвинуть пределы возможностей автомобиля и водителя в сторону большей безопасности. Правда, покупателям новинка обойдется примерно на 10% дороже, чем предыдущая модификация. Зато сохраняется фирменная программа бессрочной гарантии.