Китайская компания Exeed начала полноценные продажи нового электрического седана Exlantix ES (Sterra ES). Автомобиль на родине оценивается от 225 800 до 339 800 юаней, что по актуальному курсу примерно 2 893 000 - 4 354 000 рублей)

Автомобиль в Россию должен приехать под названием Exlantix 03 и можно смело умножать китайскую стоимость на два, чтобы примерно сопоставить с будущим российским ценником. Однако президент и председатель правления Chery Automobile Co Инь Тунъяо, оправдываясь за достаточно высокую стоимость в Китае, отметил, что цены на зарубежных рынках могут достигать 1 000 000 юаней (12 800 000 рублей), и все же, в первую очередь он говорил о США.

Exeed Exlantix ES базируется на платформе E0X от материнской компании Chery. Она же лежит в основе Luxeed S7, созданного в сотрудничестве с Huawei. Электроседан отличается оригинальным дизайном, к которому приложил руку Пьер Луиджи Феррари. Главная отличительная фишка - интеллектуальные светодиодные панели (ISD), интегрированные в передний бампер. На них можно выводить различные сигналы приветствия или предупреждения для пешеходов. Габариты автомобиля: 4945/1978/1480 мм., при колесной базе в 3000 мм.

Салон оборудован всеми современными технологиями. На передней панели устанавливается широкий вертикальных тачскрин мультимедийной системы диагональю 15,6 дюймов. Двуспицевое рулевое колесо имеет всего два колесика управления различными системами автомобиля. Под козырьком перед водителем спрятался яркий экранчик цифровой “приборки” диагональю 12,3 дюйма. На центральном тоннеле есть две подставки для беспроводной зарядки смартфонов. Кроме того, автомобиль получил аудиосистему с 23 динамиками.

Теперь поговорим про технические характеристики. Exlantix ES предложен в пяти комплектациях, отличающихся как моторами, так и емкостью аккумуляторов. Стандартная заднеприводная версия получила один электродвигатель мощностью 252 л.с. На выбор предлежены две батареи емкостями 60,5 кВт*ч или 66,4 кВт*ч. Запас хода - 550 и 605 км соответственно. На ступень выше стоит заднеприводная модификация с электромотором мощностью 313 л.с. В данном случае автомобиль комплектуется батареями на 79,9 кВт*ч или 97,7 кВт*ч. Запас хода соответственно на порядок выше - 720 и 905 км. Самая дорогая полноприводная версия получила два электромотора суммарной мощностью 480 л.с. (спереди - 167 л.с., а сзади - 313 л.с.). Для такой комплектации положена батарея емкостью 79,9 кВт*ч с запасом хода в 650 км. Отмечаются, что аккумулятор на самых дорогих модификациях может зарядиться на 150 км дальности хода всего за 5 минут. Exlantix ES оснащен пневматической подвеской в сочетании с системой CDC. По словам производителя, срок их службы составляет 300 000 км.