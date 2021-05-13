В мае 2021 года исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Свечина – человека, стараниями которого Российская империя в свое время вошла в десятку главных автомобильных держав мира

Владимир Владимирович Свечин родился 13 мая 1871 года (по ст. стилю) в Тверской губернии. Семья принадлежала к старинному роду нетитулованных дворян, из которого вышло не одно поколение достойных офицеров. В отличие от многих родственников отец нашего героя – Владимир Алексеевич – поступил на гражданскую службу, дослужился до чина действительного статского советника (соответствовал генералу в армии) и мечтал о юридической карьере для сына. Мать – Елена Ильинична (урожденная Бибикова) – поддерживала мужа.

Владимир поступил в Императорское училище правоведения, а при выпуске из него оказался в числе лучших. Но возник вопрос: какую службу выбрать – гражданскую или военную? Первая спокойнее, но и продвинуться по ней сложно. А вот офицеров с высшим образованием было мало, и открывалась возможность сделать карьеру. Поскольку родители к тому времени ушли из жизни, Владимир выбрал армию.

Поступление на службу

Первым шагом на этом пути стал экзамен в бывшем 2-м Константиновском военном училище, а в сентябре 1893 года приказом за № 124 по 1-й Гвардейской пехотной дивизии Свечин был зачислен вольноопределяющимся первого разряда в лейб-гвардии Преображенский полк. Спустя примерно год его произвели в подпоручики. Согласно правилам, молодого офицера пробовали на разных должностях: он заведовал полковой охотничьей командой (разведчиками), командовал ротой, был батальонным адъютантом, в 1896 м принял под свое начало команду конных ординарцев. Среди однополчан он слыл исправным службистом и человеком безукоризненной честности. В тот год на трон вступил император Николай II.

Новый век Свечин встретил поручиком, в 1902 году получил звание штабс капитана, а в августе 1905-го стал флигель-адъютантом императора. К службе офицер относился серьезно и неоднократно получал личные благодарности царя, которого хорошо знал не только как монарха, но и как человека, относился к нему с огромным уважением и был безгранично предан.

В тот период формировался личный гараж императора, автомобиль становился обычным явлением. Скорее всего, поначалу механические экипажи просто заинтересовали Свечина. Но позже он приобрел собственное авто, увлекшись им не на шутку. При этом Владимир Владимирович считал, что обязан не только управлять автомобилем, но и досконально разбираться в технике, способствовать распространению автомобильного дела. Он вступил в Российское автомобильное общество (РАО), включившись в работу со свойственной ему активностью. В 1907 году Свечин участвовал в организации в Санкт-Петербурге Первой международной автомобильной выставки, а затем совершил большую поездку по Европе, став одним из первых россиян, открывших автотуризм.

Следующий год ознаменовался автосалоном в Москве, и Владимир Владимирович оказался среди его деятельнейших организаторов. Тогда же он возглавил оргкомитет автопробега Санкт-Петербург – Рига – Санкт Петербург, состоявшегося в мае 1909 года. Специально для него Свечин учредил один из призов. При этом сам прошел весь путь на своем автомобиле, следя за соблюдением регламента.

Как флигель-адъютант Свечин постоянно находился рядом с царем, имел возможность говорить с ним в неофициальной обстановке. Стоит ли удивляться, что Николай II знал о проблемах отечественных автомобилистов. Владимир Владимирович часто обращался к нему напрямую, если требовалось преодолеть серьезную преграду на пути развития автомобильного дела, хотя никогда и ничего не просил для себя лично.

Совмещая поприща

В октябре 1909 года в Париже состоялась международная дипломатическая конференция по автомобильному движению. Ее целью было «урегулирование международного автомобильного движения, до сих пор совершенно лишенного общих для всех государств правил». Главой российской делегации стал Свечин, избранный в число вице-председателей форума. Под его руководством действовала одна из комиссий, вырабатывавших «Общеевропейскую автомобильную конвенцию». Это стало не только признанием личных заслуг, но и знаком уважения к российским автомобилистам.

Следующий год ознаменовался учреждением пробега на Императорский приз. В том, что пробег взял под свое покровительство Николай II, была немалая заслуга Свечина. Разумеется, Владимир Владимирович оказался участником гонки, но под Черниговом Mercedes, которым он управлял, на большой скорости вылетел на обочину и опрокинулся. Пассажиры получили ушибы, а водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ралли прервали и, пока не стало ясно, что ранения Свечина не смертельны, спортсмены в путь не двинулись...

Последствия катастрофы еще долго давали о себе знать. Несмотря на это, на следующий же год Свечин снова вышел на трассу пробега на Императорский приз, правда, уже как организатор. И в 1912 году Владимир Владимирович также был среди организаторов Императорского пробега.

Известно, что IV Международная автомобильная выставка, с успехом прошедшая в российской столице летом 1913 года, была принята под покровительство Николая II. Но то, что в этом огромная заслуга Свечина, который ходатайствовал перед царем о содействии мероприятию, знают немногие. Еще в январе император отмечал в своем дневнике: «С 10 ч. до часа принял: Свечина по автомобильной выставке, Сухомлинова, Максимовича, Кочубея и Волкова».

При этом деятельность в Автомобильном обществе осуществлялась, как сказали бы теперь, на общественных началах. Главным делом оставалась воен­ная служба, где Свечин тоже был не из последних: производство в полковники в 1913 году, награждение несколькими русскими и иностранными орденами, в том числе офицерским крестом ордена Почетного легиона.

С началом Первой мировой войны Свечина как человека, великолепно разбиравшегося в автомобилях, назначили в особую комиссию по предварительной проверке документов и счетов Учебной автомобильной роты, на которую возложили обязанность принимать все приходящие из-за границы автомобили и готовить их к отправке в армию. Кроме того, его стараниями ИРАО сформировало несколько санитарных колонн для фронта и организовало перевозку раненых с вокзалов в госпитали.

После Февральской революции Свечину стало ясно, что его убеждения становятся непреодолимым препятствием для дальнейшей службы. В мае 1917-го он подал прошение об отставке, которое формально мотивировал пошатнувшимся состоянием здоровья, связанным с черниговской аварией, и просил сохранить право ношения мундира. По правилам он не мог на это рассчитывать (не выслужил полный срок), однако командование сочло возможным удовлетворить просьбу. Владимир Владимирович еще некоторое время жил в Петербурге, а затем его следы на время затерялись.

В эмиграции

Впоследствии выяснилось, что Свечину удалось уехать во Францию. Там он, как и многие соотечественники, жил бедно, занимая «скромную должность на Renault», писала пресса. При этом вел большую общественную работу в эмигрантских организациях: являлся членом правления «Союза освобождения и воссоздания России», организатором и председателем «Общества ревнителей священной памяти Государя Императора Николая II». Из-под его пера вышла брошюра «Светлой памяти Императора великомученика Николая II». В мемуарах он делился впечатлениями от общения с царем, рассказывал о событиях жизни Николая II, свидетелем которых был лично.

Разумеется, автор идеализировал образ императора, но его воспоминания столь реалистичны и полны искреннего чувства, что вызывают уважение. Помимо того, полковник долгое время был заместителем председателя распорядительного комитета Гвардейского объединения, вице-командором «Сою­за Преображенцев». В 1936–1939 годах редактировал «Преображенские хроники». Вышли в свет и его воспоминания о генерале Кутепове. Свечин избегал распрей в среде эмигрантов, ратовал за объединение с целью возвращения России. В 1936 году по его инициативе начался сбор средств на крест-памятник императору, а два года спустя в храме Александра Нев­ского на улице Дарю в Париже крест был воздвигнут. Это самый первый памятник Николаю II.

К началу Второй мировой войны Свечину было под семьдесят, вероятно, поэтому он и не уехал из Франции, дожив до освобождения Парижа. Скончался 21 сентября 1944 года и похоронен на русском кладбище в Сен Женевьев-де-Буа.