В сентябре нынешнего года автомобильная общественность отмечает 140-летие Этторе Бугатти – знаменитого автомобильного конструктора и предпринимателя, основателя компании своего имени

Этторе Арко Изидоро Бугатти, таково полное имя нашего героя, появился на свет 15 сентября 1881 года в Милане. Его отцом был Карло Бугатти, известный итальянский дизайнер, производитель мебели и ювелирных изделий, мать – Тереза Лориоли. Отпрысков в семье было трое: дочь Деанис и сыновья Этторе и Рембрандт. Бугатти старший был весьма востребованным специалистом, за его работами буквально выстраивалась очередь по всей Европе. Семейство проживало то в Италии, то в Германии или во Франции, и дети смогли получить соответствующее воспитание, а мальчики – еще и великолепное художественное образование в Миланской академии изящных искусств. Отец видел их продолжателями семейной традиции. Так оно и вышло, оба посвятили себя искусству, Рембрант стал известным скульптором-анималистом, а Этторе в молодости так увлекся самоходными экипажами, что посвятил жизнь их созданию. И тут классическое художественное образование оказалось большим подспорьем.

Увлечение, как это часто бывает, началось с гонок. Молодой человек принял участие в нескольких местных состязаниях и завоевал там призы. Но техника, на которой приходилось выступать, казалась ему несовершенной, появилось желание строить собственные гоночные машины. Первый же такой автомобиль привлек внимание специалистов и завоевал медаль на Миланской автомобильной выставке 1901 года, а к 25 годам за Этторе числилось создание нескольких удачных конструкций. Отличным примером может служить гоночное авто Type 5 для фирмы De Dietrich. Затем он поочередно работал на фирмах Mathis и Deuts, а в 1909 году посчитал, что настало время открыть собственное производство. Домом для его компании стал эльзасский городок Мольсхайм. В то время Эльзас принадлежал Германии, поэтому фирма считалась немецкой.

Чистокровные!

Первой моделью новой марки стал Bugatti Type 13. Основой для него послужил более ранний Type 10, который позже назовут «Первым чистокровным Bugatti». Предание гласит, что его Этторе построил, когда жил в Кельне. В 1910 году было собрано всего пять экземпляров 13-го, а в 1911-м его гоночная версия заняла второе место на Гран-при Франции, пропустив вперед лишь Fiat. Это, разумеется, пошло на пользу новоиспеченной марке. Но одной из самых известных разработок Этторе Бугатти в начале его карьеры стала модель Type 16, более известная как Peugeot Bebe, пошедшая в производство в 1912 году.

До Первой мировой войны Этторе сконструировал еще несколько моделей и рядный 8-цилиндровый двигатель, состоявший из двух блоков по четыре цилиндра. Именно этот мотор стал базовым для многих дальнейших разработок марки. Начавшаяся в 1914 году мировая война прервала работу фирмы, восстановить производство удалось лишь в 1921-м. К тому времени Эльзас перешел к Франции, и Bugatti стала французской компанией. Правда, для самого Этторе, или Патрона, как его уважительно именовали сотрудники предприятия, национальная принадлежность фирмы была не более чем формальностью. Главное – он снова мог делать автомобили.

Самой известной гоночной моделью того периода стала Bugatti 35, выпускавшаяся в нескольких версиях. Подсчитано, что на автомобилях этой модели с 1924 (время появления) по 1931 год было одержано 1800 побед в соревнованиях разного класса. Большая часть из них принадлежала гонщикам заводской команды Bugatti, которая на протяжении многих лет была гордостью Патрона, который лично ее курировал, приглашал спорт­сменов, устанавливал для них правила, режимы тренировок. Причем помимо мужской команды фирма имела и женскую, что было необычно. В ее состав входили такие именитые гонщицы, как Элизабет Юнек, Эдит Ариш, Эле Нис, Ани Итье и другие.

Мужская же команда состояла из еще более блистательных пилотов. В разные годы на Bugatti выступали настоящие легенды. Достаточно сказать, что в 1927–1928 годах на Type 37 «Гран-при де Булонь» выиграл Малколм Кэмпбелл, впоследствии установивший не один абсолютный рекорд скорости на суше. Жюль Гу, Пьер Вейрон, Тацио Нуволари, Робер Бенуа – вот имена, золотыми буквами вписанные в историю мирового автоспорта, и все они выступали на Bugatti.

Надо сказать, что и автомобили, на которых побеждали эти великие гонщики, были под стать им самим. Bugatti 35, к примеру, ставший основой для целой серии гоночных машин, оснащался 8-цилиндровым мотором с верхним распределительным валом и тремя клапанами на цилиндр. Его коленчатый вал вращался на пяти шарикоподшипниках, а тормозные барабаны были алюминиевыми. На «35Т», помимо прочих новшеств, был установлен роторный нагнетатель. В 1931 году появился еще более совершенный Bugatti 51. К тому времени компания стала законодательницей европейской автомоды, конкурировать с которой могла, пожалуй, лишь Hispano-Suisa.

Однако вершиной технической мысли второй половины 1920-х принято считать Bugatti 41, названный «королевским». Первоначально маэстро собирался выпустить ограниченную серию из 25 автомобилей с разными кузовами, предназначавшихся для самых богатых людей планеты. Но жизнь, как это часто бывает, внесла коррективы в его планы: разразившийся мировой кризис начала 1930-х не позволил конструктору осуществить свой замысел. К 1933 году построили лишь шесть машин, причем продать удалось только четыре, а две остались в семье Бугатти. Любопытно, что вся «королевская» серия дожила до нашего времени…

Крушение надежд

Согласно воспоминаниям современников, по характеру Этторе Бугатти слыл человеком независимым, властным и при любых обстоятельствах предпочитал лично контролировать ситуацию. Его эстетические и жизненные стандарты всегда были весьма высокими: он изысканно одевался, любил дорогие вещи и относился к людям «не своего круга» с некоторой снисходительностью. Этому во многом способствовали богатство и успех, сопутствовавшие конструктору с ранних лет. Он ощущал себя Гением, Творцом. Даже с богатыми заказчиками Этторе не особо церемонился. Говорят, когда один из них посетовал, что его автомобиль плохо заводится на морозе, конструктор высокомерно заметил, что человек, позволивший себе купить Bugatti, вполне может приобрести для него теплый гараж.

Вместе с тем Бугатти горячо любил жену и детей. Женился он в 1907 году на Барбаре Марии Жозефине Больцони. В семье было четверо детей: две дочери и два сына. Этторе, как когда-то и его отец, считал, что должен передать им свое дело. Самой подходящей кандидатурой на роль продолжателя стал Жан, родившийся в 1909 году. Мальчик унаследовал художественный талант и вырос на заводе отца. И хотя формального конструкторского или художественного образования у него не было, это с лихвой возмещалось врожденным дизайнерским талантом, глубоким пониманием техники и великолепным чутьем. Немудрено, что Этторе остановил свой выбор именно на нем. С юности Жан участвовал в проектировании целого ряда кузовов для самых взыскательных клиентов и уже в 22 года считался серьезным специалистом. В 1936 году отец передал ему пост хозяина фирмы. Большим достижением в карьере Жана стала работа над Type 41 Royale, где ему принадлежит не только дизайн кузовов, но и ряд чисто технических решений.

Однако у Жана была страсть – гонки. Отец, прекрасно зная, что занятие это опасное, всегда выступал против участия молодого человека в соревнованиях. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь: в 1939 году Жан погиб в дорожной аварии на модели Type 57, сконструи­рованной им самим. С гибелью сына для фирмы наступила полоса неудач и потерь. Началась война, производство прекратилось, а в 1944 году умерла жена… Правда, Пат­рон продолжал бороться: в 1946-м Этторе официально женился во второй раз на Женевьев Маргарите Дек­люз, от которой у него было двое детей – дочь Тереза и сын Мишель. Готовилась и новая модель автомобиля. Но здоровье конструктора оказалось сильно подорвано жизненными невзгодами, и 21 августа 1947 года он скончался.