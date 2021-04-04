У истинных фанатов гиперкаров праздник: клиентам начали поступать первые экземпляры фантастического по многим показателям Bugatti Chiron Pur Sport

Официальная премьера этого автомобиля состоялась прошлым летом в Лондоне. Мероприятие провели в закрытом для широкой публики режиме, что, собственно, неудивительно. Во-первых, оно пришлось как раз на время международных карантинов из-за пандемии; во-вторых, организаторы решили, что негоже всем подряд открывать-закрывать двери транспортного средства стоимостью от 3,2 млн евро; в-третьих, все, кому положено было увидеть это чудо техники, его и посмот­рели – машину выпустят в количестве всего 60 экземпляров.

Следует отметить, что Pur Sport – не оригинальная модель, а лишь спецверсия купе Bugatti Chiron. Но зато какая! Прежде всего, от базовой модификации новинка, название которой с французского переводится как «настоящий спорт», заметно отличается уже при первом взгляде. Рассказывая о своей работе, дизайнер бренда Франк Хейл подчеркнул, что при создании автомобиля стилисты ориентировались на поставленные перед суперкаром задачи (гонять по треку или хорошим извилистым дорогам), а также на технологии, заложенные инженерами.

Именно поэтому был изменен передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, появился мощный передний сплиттер и передние крылья с воздуховодами, а на «корме» место активного спойлера заняло 1,9-метровое стационарное антикрыло, призванное сохранить баланс прижимной силы на задней оси. Кроме того, дизайнеры и конструкторы, стремясь облегчить вес машины, попытались «снять с кузова все лишнее». И им это удалось – массу модели в итоге уменьшили на 50 кг. В том числе, например, за счет специально созданных «аэродинамических» магниевых колес с улучшенным охлаждением тормозной системы, а также напечатанной на 3D-принтере титановой выпускной системы. Кстати, шины здесь тоже необычные – компания Michelin по просьбе автопроизводителя разработала покрышки Sport Cup 2 R, имеющие особую структуру и резиновую смесь для «экстремального сцепления с дорогой».

Показательно, что ради экономии веса «намеренно был сведен к абсолютному минимуму» и интерьер. Практически все поверхности отделаны легкой алькантарой, а большинство деталей сделано из черного анодированного алюминия или титана. Впрочем, выглядит салон отнюдь не по-спартански – материалы качественные, дорогие. К эргономике, пожалуй, тоже никаких вопросов.

Само собой, существенной модернизации подверглась и конструкция машины. Так, центр тяжести опустили еще ниже, жесткость передних пружин увеличили на 65%, задних – на 33%, а угол развала теперь составляет минус 2,5 градуса, благодаря чему автомобиль должен вести себя в поворотах очень собранно, да и вообще демонстрировать отменную управляемость (ее на прототипах долго оттачивали на самых известных гоночных трассах Европы). Одновременно для Pur Sport перенастроили адаптивную подвеску и добавили в ездовую электронику новый режим работы системы стабилизации, допускающий управляемые боковые скольжения.

Что же касается агрегатной связки, то 8-литровый W16 с четырьмя турбокомпрессорами сохранил свои ключевые показатели (1500 л.с. и 1600 Нм). Однако за счет пересмотренной на 80% транс­миссии (в частности, в 7-ступенчатой роботизированной коробке передач изменены настройки и передаточные числа) двигатель теперь раскручивается до 6900 об/мин (+ 200 относительно базовой модификации Chiron) и способен на шестой передаче разогнаться с 60 до 120 км/ч почти на 2 с быстрее. Правда, «максималку» решили ограничить на уровне 350 км/ч, назвав это вынужденной мерой (из-за значительно возросшей прижимной силы, создаваемой тем самым новым антикрылом). Увы, другие динамические характеристики пока неизвестны.

Несколько месяцев назад, анонсируя начало производства новинки на заводе во французском Мольсеме, президент компании Стефан Винкельман так объяснил появление этой специаль­ной версии: «Мы поговорили с клиентами и поняли, что им нужен еще больше ориентированный на маневренность автомобиль, который жаждет проселочных дорог с максимально возможным количеством поворотов. Chiron Pur Sport может похвастаться невероятным сцеплением, сенсационным ускорением и необычайно точной управляемостью. Это самый бескомпромиссный и маневренный Bugatti за последнее время».