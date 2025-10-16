Автомобильный портал Motorpage
16 окт 2025

Римац готов выкупить контрольную долю в Bugatti, принадлежащую Porsche

Римац готов выкупить контрольную долю в Bugatti, принадлежащую Porsche
Автор фото: из открытых источников

Основатель и генеральный директор Rimac Group Матэ Римац заявил, что ведет переговоры о покупке 45% доли Porsche в совместном предприятии Bugatti Rimac. По словам предпринимателя, сделка может быть заключена уже в следующем году

Bugatti Rimac была создана в 2021 году для выпуска гиперкаров под брендами Bugatti и Rimac. Porsche изначально владела 45% акций компании, остальная часть принадлежит хорватскому производителю. Согласно опубликованным данным, Римац оценил стоимость контрольной доли в 1 млрд евро.

Римац отметил, что хочет обеспечить компании независимость и возможность принимать долгосрочные решения без необходимости согласовывать их с десятками акционеров. Он подчеркнул, что за ним стоят крупные международные инвесторы и фонды прямых инвестиций, готовые поддержать сделку.

При написании новости использовалась информация:
bloomberg

Комментарии к новости

Последние новости

...

Subaru анонсировала бензиновый хот-хэтч и электрический фастбек

16 октября 2025
Nissan IDx Nismo Concept (2013)

Глава Nissan задумался о возвращении спортивных купе

15 октября 2025

В Лондоне начался новый «дизельгейт» против Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan и Stellantis

15 октября 2025

Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора

15 октября 2025
Mazda

Mazda готовит новый фастбэк с роторным мотором

15 октября 2025
Audi Q6 e-tron offroad Concept (2025)

Audi готовит конкурента Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender

15 октября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Crosstrek - subaru crosstrek (2026) знакомый suv с новым именем Тест драйв
13 октября 2025

Subaru Crosstrek
"Знакомый SUV с новым именем"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) кроссовер повышенной комфортности
Тест драйв
06 октября 2025

Jaecoo J8
"Кроссовер повышенной комфортности"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард
Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 5 7