Римац готов выкупить контрольную долю в Bugatti, принадлежащую Porsche

Основатель и генеральный директор Rimac Group Матэ Римац заявил, что ведет переговоры о покупке 45% доли Porsche в совместном предприятии Bugatti Rimac. По словам предпринимателя, сделка может быть заключена уже в следующем году

Bugatti Rimac была создана в 2021 году для выпуска гиперкаров под брендами Bugatti и Rimac. Porsche изначально владела 45% акций компании, остальная часть принадлежит хорватскому производителю. Согласно опубликованным данным, Римац оценил стоимость контрольной доли в 1 млрд евро.

Римац отметил, что хочет обеспечить компании независимость и возможность принимать долгосрочные решения без необходимости согласовывать их с десятками акционеров. Он подчеркнул, что за ним стоят крупные международные инвесторы и фонды прямых инвестиций, готовые поддержать сделку.