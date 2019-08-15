"Дата и истории. Ценитель чистой красоты"

В 1909 году в эльзасском городке Мольсем начала работу фирма Bugatti, ставшая со временем одним из самых известных в мире производителей спортивных и роскошных автомобилей. В этом году ей исполнилось бы 110 лет

Этторе Арко Изидоро Бугатти родился 21 августа 1881 года в Милане в семье потомственного служителя муз – художника и дизайнера мебели Карло Бугатти. У Карло было два сына – Этторе и Рембрандт, которым отец прочил карьеру архитекторов. Именно поэтому братья получили классическое художественное образование. Если бы все шло согласно родительскому плану, то, возможно, в Италии стало бы на двух выдающихся архитекторов больше, но Этторе внезапно увлекся гонками на моторных экипажах, а Рембрандт – анималистической скульптурой.

Карло Бугатти нового увлечения старшего сына не одобрял, но и запрещать ничего не стал. В 1898 году Этторе впервые стартовал в гонке трициклов на модели, построенной собственными руками, и даже получил приз. Гонки нравились молодому человеку, да и быть в числе победителей – не последнее дело для честолюбивого юноши. Но, чтобы выступать «по-взрослому», требовалась машина. И молодой человек решил ее сконструировать и построить. Уже в сентябре 1899 года новинка была готова, а в 1901-м она выставлялась на Миланской международной автомобильной выставке, где получила медаль Автомобильного клуба Франции и стала «Лучшей моделью итальянского производства».

Первые работодатели

Успех привлек к молодому конструктору внимание автопроизводителей. Первым работодателем Этторе Бугатти стал не кто иной, как барон Эжен де Дитрих – основатель и владелец знаменитой марки De Dietrich. Условия он предложил хорошие, и молодой человек с радостью согласился. Но тут случилась юридическая коллизия: поскольку Этторе на момент подписания контракта не было 21 года, он считался несовершеннолетним и не имел права подписывать документ. Поэтому от лица сына контракт подписал Карло Бугатти.

Работая на De Dietrich, Этторе занимался разработкой и постройкой не только гражданских, но и гоночных автомобилей. Предлагаемые им технические решения всегда были оптимальны и точны, сделанные чертежи служили образцом аккуратности и даже артистизма. Глядя на них, понимаешь, что это плод труда не просто технаря, а настоящего художника. Много труда Этторе вместе с конструктором Эмилем Матисом вложил в работу над моделью Type 5. Это был самый настоящий монстр, оснащенный 4-цилиндровым двигателем объемом почти 13 л и мощностью 45 л.с!

В начале ХХ века каждая автомобилестрои­тельная фирма обладала собственными секретами выпуска машин. Считалось также, что специалист, поработавший в нескольких компаниях и познавший их секреты, гораздо опытнее конструктора, который всю жизнь предан одной марке. Видимо, поэтому Бугатти вскоре ушел от Эжена де Дитриха в Mathis, где в 1904–1906 годах построил две новые модели. А в 1907-м переехал в Кельн, устроившись в фирму Deutz. И лишь спустя еще два года Этторе решил, что готов к основанию предприятия под собственным именем в городке Мольсем, что неподалеку от Страсбурга. По старой французской традиции подчиненные стали уважительно именовать его le patron, что значит «хозяин», «владелец», «заступник».

«Патрон»

В 1909 году компания начала подготовку выпуска новой модели, которая в 1910-м пошла в производство. Bugatti 13 (так была названа новинка) оснащалась 4-цилиндровым мотором объемом 1327 см³ и мощностью 15 л.с. Ее фирменным отличием стал подковообразный радиатор, обеспечивавший великолепное охлаждение двигателя (такие ставились на все последующие модели марки). В 1911 году гоночная версия Bugatti 13 под управлением Эрнста Фридриха заняла второе место на Гран-при Франции в Ле-Мане, что сделало молодой марке неплохую рекламу.

Одновременно компания работала над моделью Bugatti 16, весившей чуть более 300 кг с двигателем объемом 856 см³. Машину делали по заказу Peugeot, где та получила название Bebe («Малышка»). В продажу она пошла в 1912 году и пользовалась большим успехом. До начала Первой мировой войны фирма успела выпустить еще несколько моделей, затем произ­водство пришлось свернуть. Возродилось оно только в 1921 году. Послевоенными первенцами стали Bugatti 28 и Bugatti 30. Но настоящую славу конструктору снискали его гоночные модели Bugatti 35.

С гонками был связан целый этап в жизни компании: с начала 1920-х и до 1939 года она имела команду, цвета которой защищали лучшие гонщики своего времени. Более того, на самом деле команд было две – мужская и женская. За мужскую, к примеру, выступали Луи Широн, Жан-Пьер Вимиль, Пьер Вейрон, Робер Бенуа, за женскую – Ане Этьер, Еле Нис, Эдит Фриш, Элизабет Юник. За автоспорт отвечал старший сын Этторе Бугатти – Жан, который был не только успешным менеджером, но и инженером от бога.

Основным в конструировании автомобилей Этторе считал поиск оригинальных технических решений и максимально возможное облегчение веса машин. Одним из примеров такого подхода стала конструкция трубчатых осей, применявшихся на всех его автомобилях, начиная с модели «35». Ось просверливалась, затем ее проковывали и «пронзали» рессорами, получалась легкая, прочная и эстетичная конструкция, у которой имелся только один недостаток – высокая цена, поскольку многие операции здесь выполнялись вручную.

Это было одной из причин того, что компания специализировалась на выпуске автомобилей класса «люкс». Бугатти как дизайнеру удавалось создавать удивительно грациозные кузова, отличавшиеся благородством форм, а его машины славились исключительной надежностью и безукоризненной сборкой, что вскоре сделало его законодателем мод в сегменте роскошных авто.

Венцом технической мысли своего времени стала модель Bugatti 41 Royal – «Королевская Бугатти», появившаяся в 1926 году. Она имела 8-цилиндровый двигатель объемом 12,7 л мощностью 200 л.с. с тремя клапанами на цилиндр. Конструктор предполагал выпустить 25 таких машин, предназначавшихся для богатейших людей мира, но до 1933 года удалось построить всего шесть. Затем из-за экономического кризиса проект пришлось свернуть.

В 1936 году Этторе Бугатти ушел с поста руководителя фирмы, его место занял сын Жан, принимавший участие в создании многих моделей семейной марки. Правда, его руководство продлилась недолго: 11 августа 1939 года новый глава компании погиб в автомобильной аварии.

Бугатти-отец, сломленный горем, окончательно отошел от дел. Однако в годы Второй мировой войны он все-таки занялся разработкой небольшого дешевого автомобиля, не без основания полагая, что именно такие машины будут востребованы в разоренной войной Европе. Бугатти успел показать новинку на Парижском автосалоне 1947 года, но до начала ее выпуска не дожил, скончавшись в Париже 21 августа того же года. После смерти основателя дела Bugatti шли все хуже и хуже, и в 1956 году компания прекратила свое существование.

Наследие

После смерти компании в Мольсеме оставались непроданные автомобили и запчасти к ним. Как могла сложиться судьба уникального наследия – неизвестно, если бы большая часть этого богатства не перешла в руки коллекционеров из Мюлуза братьев Фрица и Ганса Шлумпфов. К ним попали 23 классические модели, в том числе знаменитое купе Napoleon, на котором ездил сам Этторе Бугатти. Кроме того, в Мюлуз перевезли огромное количество оригинальных деталей, компрессоров и двигателей Bugatti. За все это Шлумпфы заплатили огромные по тем временам деньги – 24 тыс. долларов! Позже американский коллекционер Джон Шекспир за 90 тыс. долларов продал им еще три десятка Bugatti, включая знаменитый Royal.

Правда, судьба самих Шлумпфов оказалась незавидной. В 1970-х годах их коллекция была национализирована и в 1982-м превратилась в Национальный автомобильный музей, благодаря чему 120 автомобилей и другое наследие марки Bugatti стало доступным для всеобщего обозрения.

Что же касается товарного знака Bugatti, то он был слишком ценен, чтобы просто кануть в Лету. Марка не раз переходила из рук в руки, пока в 1998 году не оказалась под эгидой Volkswagen AG и не начала специа­лизироваться на выпуске суперкаров.