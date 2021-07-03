Горьковский автозавод приступил к серийному выпуску автомобиля «ГАЗель NN». Эта модель знаменует выход отечественного коммерческого транспорта на новый уровень инженерии

Название «ГАЗель NN» сколь не случайно, столь и символично. С одной стороны, в буквенном индексе отражено имя родного для новинки города – Нижнего Новгорода, к празднованию 800-летия которого и был приурочен запуск производства. С другой стороны, NN – принципиально новая платформа, созданная «Группой ГАЗ» для выпуска целой модельной гаммы коммерческих автомобилей полной массой от 2,5 до 4,6 т следующего поколения. Первенцами этой линейки стали бортовые версии и цельнометаллические фургоны, впоследствии к ним присоединятся модификации с другими типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

Все? – по уму

Важнейшее отличие «ГАЗели NN» от предшественниц – переход с аналоговой модели управления на цифровую. Специально для этого автомобиля была разработана новая электронная архитектура, дающая возможность широкого использования различных цифровых сервисов и интеллектуальных ассистентов, вплоть до внедрения элементов беспилотных технологий. Теперь управление машиной сосредоточено в едином электронном блоке, который передает информацию водителю и непосредственно взаимодействует с органами управления мотором, рулевой и тормозной системами, оптикой, звуковой сигнализацией.

При этом модель изначально создавалась с прицелом на более отдаленную перспективу. В частности, инженерами заложена возможность подключения тех или иных инструментов контроля внешней среды (камер и датчиков), благодаря чему в будущем в автомобиль можно будет без проблем внедрять разнообразные «умные» системы активной помощи водителю (ADAS). Фактически нижегородская новинка становится уже не просто транспортным средством, стандартным инструментом бизнеса, а превращается в партнера и помощника владельца, полноценного участника дорожного движения.

Конечно же, переход на цифровую модель управления позволяет вывести на более высокий уровень работу всех современных систем активной и пассивной безопасности, тем самым обеспечивая действенную защиту и людей, и грузов. Так, уже в базовую комплектацию новинки входит подушка безопасности водителя. В свою очередь, электронная система динамической стабилизации (ESP), функция помощи при экстренном торможении (BAS), система электронного распределения тормозных усилий (EBD) в комплексе с противобуксовочной системой (TCS), а также система помощи при трогании на подъем (HSA) гарантируют отличную управляемость и устойчивость автомобиля в сложных дорожных ситуациях. Работая совместно с новой тормозной системой (с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах), электронные помощники водителя обеспечивают эффективное маневрирование и замедление машины.

Без компромиссов

Рассказывая о своей новинке, конструкторы «Группы ГАЗ» подчеркивают, что в основе концепции «ГАЗель NN» лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Этому способствуют и совершенно новый интерьер кабины, и модернизированный интерфейс взаимодействия водителя с автомобилем, и множество технологических и конструкторских изменений, среди которых, например, 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система. Все это направлено на повышение эффективности и безопасности работы и одновременно – на уменьшение вероятности ошибок и утомляемости за рулем.

В частности, в кабине этого автомобиля сразу обращаешь внимание на комфортабельное подрессоренное водительское сиденье с 11 видами регулировки, а также на мультимедийную систему с 9-дюймовым монитором. Передняя панель имеет USB-разъемы, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов и бутылок, охлаждаемый и запираемый нижний ящик. Два дополнительных разъема USB на потолочной консоли можно использовать для подключения видеорегистратора или тахографа. Бесключевой запуск двигателя создает дополнительное удобство, а электронное управление стояночным тормозом с помощью клавиши не только повышает эффективность работы этого узла, но и увеличивает свободное пространство кабины. Кроме того, спинка центрального пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в столик с подстаканниками. И уже в базовой версии «ГАЗель NN» оснащена термопоглощающим ветровым стеклом.

Что же касается агрегатной базы, то автомобили комплектуются дизельным двигателем и 6-ступенчатой коробкой передач (новой разработкой Горьковского автозавода). Использование такой трансмиссии позволило улучшить тягово-динамические характеристики, снизить расход топлива, а также уровень шума и вибраций. Коробка рассчитана на передачу крутящего момента до 450 Нм, а ее ресурс возрос до 300 тыс. км. Повышенной надежностью и увеличенным ресурсом характеризуется и новый задний мост типа «Спайсер».

Универсальность платформы «ГАЗель NN» обеспечивает высокую вариативность сочетаний силовых агрегатов, типов шасси и других ключевых узлов автомобиля. Уже сейчас понятно, что в будущем на эту модель начнут устанавливать не только всевозможные двигатели внутреннего сгорания (дизельные, газовые, бензиновые), но и электрические силовые агрегаты.

Вместе с тем, будучи продуктом инновационным, эта машина в полной мере сохранила ключевое преимущество легких коммерческих автомобилей ГАЗ – самую низкую стоимость владения в своем классе. Снижение рисков аварийности, более полусотни конструктивных и технологических изменений, направленных на увеличение ресурса и надежности основных узлов, уменьшение расхода топлива – все это существенно снижает сроки окупаемости транспортного средства, повышая экономическую эффективность его эксплуатации.