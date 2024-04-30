Мини-электробусы «Газель e-City» готовят к серийному производству, которое начнется по завершении тестирования экземпляров из опытно-промышленной партии в различных городах РФ

Низкопольный электрический автобус малого класса изначально создавался по заказу Мосгортранса и впервые был представлен публике в конце 2022 года на автобусной выставке BW Expo. В мае 2023 го первый прототип отправили на тестирование в Москву, где он курсировал по маршруту № 883 в западной части города. В ходе испытаний, охвативших сразу два сезона — летний и зимний, была проверена работа электрических компонентов, а также систем кондиционирования и отопления салона. Теперь сделан следующий шаг к внедрению новинки в серийное производство: на Горьковском автозаводе выпущена опытно-промышленная партия из пяти электробусов «Газель e-City», часть которых направится на эксплуатационные испытания в регионы с кардинально различающимися климатическими условиями — в Южно-Сахалинск и Сочи.

Первый в малом классе

«Газель e-City» — машина для России уникальная, прежде на нашем рынке не было электробусов малого класса с низким уровнем пола. Появилась она, впрочем, не на пустом месте: по раме с лонжеронами оригинального профиля, кузову и ходовой части электрическая e-City максимально унифицирована с дизельной низкопольной маршруткой «Газель City», а по компонентам тягового электропривода — с серийными электрическими «малотоннажниками» «Газель e-NN». Просторный салон рассчитан на 12 пассажиров. В оснащение автомобиля входят USB-разъемы для зарядки гаджетов и валидатор для бесконтактной оплаты проезда. Благодаря низкому уровню пола без ступеней на входе, широкой двойной двери с электроприводом и вместительной накопительной площадке электробус хорошо приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров. Имеются механическая аппарель и место для парковки инвалидного кресла, детской коляски или велосипеда. Еще одно важное конкурентное преимущество — пневматическая задняя подвеска, обеспечивающая машине прекрасную плавность хода и позволяющая ей дополнительно «приседать» на остановках для уменьшения высоты подножки. Среди пассажирского транспорта малой вместимости такое решение применяется редко.

«Зеленые» технологии плюс комфорт

Электробус оборудован электромотором с пиковой отдачей 136 л.с. и 310 Нм, а также тяговой батареей емкостью 82 кВт⋅ч. Последняя разделена на два блока, один из которых размещен в салоне, справа от водителя, а второй — в заднем свесе. Для оптимизации работы батареи она имеет жидкостную систему термостатирования, поддерживающую заданный температурный режим вне зависимости от температуры за бортом. Запас хода на одной зарядке составляет порядка 150 км при максимальной нагрузке, когда полная масса машины достигает 5 т. Разумеется, предусмотрен режим рекуперации энергии, позволяющий эффективно подзаряжать батарею в моменты торможения. Это дает дополнительное преимущество при работе на городском маршруте с частыми остановками.

Интересно, что искать мотор у e-City на привычном для дизельных собратьев месте бесполезно. Под капотом у электробуса спрятаны преобразователь напряжения, зарядное устройство, вакуумный насос, электронасос гидроусилителя руля, компоненты системы охлаждения и даже служебный 12 вольтовый аккумулятор. А вот тяговый электродвигатель расположен там, где у дизельной «Газели City» стоит коробка передач. Такое компоновочное решение позволило сохранить практически полную унификацию между электрической и дизельной модификациями по ведущему мосту и карданной передаче (отличается лишь длина самого первого карданного вала).

Максимальная скорость электробуса ограничена отметкой 80 км/ч. Для движения в условиях города этого более чем достаточно, а превышение значения приводит к ускоренному разряду батареи. Восполнить же запас энергии можно тремя способами. Первый — быстрая зарядка от специальной станции мощностью до 100 кВт, с ее помощью можно восполнить до 80 % емкости батареи за 45 мин. Такой вариант «дозаправки» прекрасно реализуется, например, на конечной остановке во время обеда водителя. Второй способ рассчитан на подключение к трехфазной сети с напряжением 380 В — при мощности 20 кВт на подзарядку уйдет 3–4 ч. Этот вариант предусмотрен в качестве ночной зарядки в парке. Третий способ является запасным: при отсутствии других возможностей для подзарядки можно подключиться к обычной бытовой электросети с напряжением 220 В, но в этом случае при мощности 3,5 кВт машине придется провести около розетки значительно дольше. Интересно, что зарядный разъем у «Газели e-City» находится под откидной эмблемой на облицовке радиатора.

Мини-электробусы планируется использовать на городских маршрутах с низким пассажиропотоком, на узких улицах, на которых большим автобусам и электробусам чересчур тесно, а также в «зеленых» зонах, где действуют ограничения на передвижение транспорта с ДВС. Серийное производство планируется начать в этом году. Ожидается, что первым крупным покупателем e-City станет Мосгортранс. Однако ареал обитания малых электробусов явно не ограничится столичным регионом. Интерес к новинке уже проявляют перевозчики целого ряда российских городов, санаторно-курортных зон и туристических кластеров, а потому можно не сомневаться: спрос будет!