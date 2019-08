На Горьковском автозаводе развернуто производство новых фургонов и микроавтобусов «ГАЗель Next 4.6» со сверхдлинной колесной базой. Благодаря этому нижегородская компания вошла в единственный сегмент рынка LCV, где до сих пор не были представлены российские производители

Значимость этого шага для отечественных потребителей трудно переоценить. С одной стороны, на фоне снижающегося спроса на легкие коммерческие автомобили именно в этой нише спрос растет, с другой – выбор моделей был ограничен иномарками, которые довольно дороги.

Надо сказать, что Горьковский автозавод начал готовиться к полномасштабной конкуренции с производителями такой техники еще несколько лет назад. Так, в сентябре 2017 года на выставке COMTRANS были показаны прототипы бортовых платформ, фургонов и микроавтобусов «ГАЗель Next» полной массой 4,6 т, а уже через пару месяцев нижегородцы поставили на конвейер усиленную бортовую «ГАЗель Next». Теперь же, с весны 2019-го, на этом шасси выпускают 15,5-кубовый цельнометаллический фургон и 22-местный малый автобус. Все эти автомобили отличаются сверхдлинной колесной базой, высокой крышей и максимальной длиной – производители обозначают автомобили с таким форм-фактором как H3L4.

Время пришло

Планируя выход на рынок гигантов сегмента LCV, нижегородцы дальновидно рассчитывали диверсифицировать модельную линейку, тем самым потеснив соперников в лице Iveco Daily, Ford Transit, Volkswagen Crafter и Mercedes-Benz Sprinter. Тем более что стало ясно: автомобили, подобные «ГАЗель Next 4.6», затребовал рынок. Ведь при использовании среднетоннажных версий у эксплуатантов растут издержки, появляются некоторые ограничения, в то время как сверхдлинные машины при некритичном увеличении габаритов дают возможность существенно увеличить вес и объем перевозимых грузов. В области же пассажирских перевозок сработал тренд на увеличение посадочных мест. Главный запрос на многоместные автобусы пришел из Москвы, после чего за столицей потянулись и другие города. Как следствие, сегмент тяжелых грузовичков и фургонов (heavy vans) в последние полтора года начал активно развиваться.

Проявив прозорливость, бренд ГАЗ предложил клиентам весь спектр модификаций своих 4,6-тонников. Помимо грузовой платформы, ЦМФ и автобуса на выносливом шасси уже выпускаются и всевозможные конверсии. Многие из них нижегородцы анонсировали загодя. Так, на выставке Bauma CTT Russia 2018 были представлены самосвал «ГАЗель Next 4.6», вариант с краново-манипуляторной установкой и автогидроподъемник. Благодаря этому уход с рынка ключевого конкурента (остановка локального производства Mercedes-Benz Sprinter Classic практически совпала по времени со стартом продаж семейства «ГАЗель Next 4.6») не вызвал дефицита.

Из чего сделаны «супертяжи»

Исполнение «ГАЗель Next 4.6» можно легко определить по цифровому индексу на кузове (кстати, говорящему о том, что для управления таким автомобилем уже нужны водительские права категории С). Но есть и более весомые отличия. Прежде всего, сверхдлинная колесная база 3950 мм при габаритной длине 6907 мм (+205 и 700 мм соответственно в сравнении с более компактным вариантом H3L3 «ГАЗели Next 3.5»). Грузоподъемность «тяжелой» версии – свыше 2 т, что в два раза больше, чем у базовой машины. Кроме того, новинка получила усиленный задний мост типа «Спайсер», обеспечивающий как повышенную грузоподъем­ность, так и улучшенные динамические характеристики, а также тормозную систему с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах (в то время как у «ГАЗели Next 3.5» зад­ние тормоза барабанные).

Объем кузова фургона в сравнении с версией H3L3 увеличен на 15% – с 13,5 до 15,5 м³, площадь загрузки возросла на 20% – с 6,8 до 8,1 м². К тому же благодаря лючку в передней стенке кузова можно перевозить 6-метровые длинномеры (+1 м в сравнении с H3L3). Модификация «грузовая платформа» отличается расширенной на 10 см грузовой площадкой, а вместимость микроавтобуса увеличилась до 22 пассажирских мест (19 сидячих и 3 стоячих) при сохранении прежнего расстояния между креслами.

Вместе с тем «ГАЗель Next 4.6» вобрала в себя все преимущества конструкции модификации «ГАЗель Next 3.5», которая выпускается с 2013 года. Это и прочная независимая передняя подвеска, и информативное реечное рулевое управление, и, разумеется, просторная, удобная кабина. Все «супертяжи» оснащаются 2,8-литровым турбодизелем Cummins мощностью 149 л.с. и механической коробкой передач.

Вишенка на торте

Наряду с комплексом отличных технических характеристик сверхдлинные «ГАЗели Next 4.6» сразу же предложили рынку значительный ценовой отрыв от конкурентов. Так, стоимость исполнения ЦМФ составляет 1 575 000 рублей, в то время как цены на одного из ближайших конкурентов – фургон Ford Transit – стартуют с 2 156 000 рублей. По модификации «автобус» разница еще более ощутима: если пассажирская «ГАЗель Next» оценена в 1795 000 рублей, то самая популярная зарубежная модель (тот же Ford Transit) почти в полтора раза дороже – 2 654 000 рублей.

При этом уже в базовую комплектацию «ГАЗели Next 4.6» включены позиции, которые большинство иностранных брендов предлагают лишь за дополнительную плату. Например, пластиковая обивка боковин грузового отсека, такелажные петли, лючок для длинномеров, 2DIN-магнитола, подогрев боковых зеркал, задние двери, открывающиеся на 270 градусов. Из ряда полезных и доступных опций российской модели выделим блокируемый дифференциал заднего моста, который позволяет существенно увеличить проходимость по грязи, песку и обледеневшей дороге. Наконец, существенно, что, как и все семейство Next, этот автомобиль теперь имеет новые условия гарантии: три года или 200 тыс. км пробега (вместо 150 тыс. прежних), а его межсервисный интервал составляет 20 тыс. км.