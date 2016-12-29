Цельнометаллической модификации «ГАЗель Next» по силам конкурировать с грандами сегмента без какой-либо скидки на российскую родословную. LCV нового поколения упрочил позиции по соотношению цены и качества и теперь в равной степени респектабелен и выгоден для клиентов

В апреле 2013 года в истории «Группы ГАЗ» началась новая эра – на конвейер Горьковского автозавода встал легкий грузовик «ГАЗель Next» в наиболее востребованном исполнении «бортовая платформа». В 2014-м нижегородцы представили вариант с двухрядной кабиной и каркасный автобус, а весной уже нынешнего года на рынок вышел цельнометаллический фургон (ЦМФ) и его грузо-пассажирская модификация «Комби». Наконец, в декабре 2016-го начинаются продажи долгожданных 17-местных микроавтобусов. Они будут производиться параллельно с каркасной версией и, как ожидается, станут настоящим хитом на рынке маршрутных такси.

Фора, которую фургон и микроавтобус нового поколения дают предшественнику («ГАЗель» предыдущего поколения), без преувеличения, колоссальна. Передняя подвеска в новой модели независимая, а задняя имеет передовую схему рессор – при малой загрузке работают два листа из трех, третий вступает в дело лишь при основательной загрузке. Так конструкторы убивают сразу двух зайцев – усиливают плавность хода и энергоемкость шасси. Рама усилена и рассчитана на использование в автомобиле полной массой 4,6 т.

Кроме того, у фургонов модернизированы коробка передач (джойстик 5-ступенчатой «механики» на консоли пришел на смену устаревшей напольной «кочерге») и рулевой механизм (применена рейка ZF). В тормозной системе задействованы механизмы фирмы Mando, вакуумный усилитель и ABS от Bosсh. Применение радиатора TRM увеличенного размера повысило эффективность процесса охлаждения, полностью сняв проблему перегревов.

Привод предусмотрен пока исключительно задний. Зато в качестве недорогой опции доступен блокируемый дифференциал Eaton, серьезно облегчающий движение по скользким покрытиям.

По практичности и богатству базовой комплектации газовский фургон превосходит «одноклассников» зарубежных автопроизводителей. Грузовой отсек уже в «базе» обит ударопрочным пластиком, из крепких полимеров выполнена и перегородка между кузовом и кабиной. Лючок под пассажирским сиденьем позволяет перевозить длинномеры до 5 м. Установлено десять такелажных петель. Держатель и привод запаски расположены в кузове, что исключает воздействие внешней среды.

Дальше – больше. На смену низеньким задним распашным дверям предшественника пришли створки, выполненные во всю высоту кузова. Они фиксируются в промежуточном положении под углом 90° и при полном открытии на 270°. Столь же широкая и высокая сдвижная дверь оснащена новым надежным механизмом фирмы Rollmech Automotiv. Все это значительно облегчает процесс загрузки-выгрузки.

От бортовой версии фургон отличается прежде всего более мощным силовым агрегатом: 2,8-литровый турбодизель Cummins форсирован со 120 до 149 л.с. Альтернатива – 2,7-литровый 107-сильный бензиновый агрегат EvoTech (совместная разработка «Группы ГАЗ» и корейской фирмы Tenergy). В декабре моторная гамма версии ЦМФ пополнится газобензиновым двигателем EvoTech 2.7 LPG (на сжиженном углеводородном газе). Мощность битопливного двигателя – 107 л.с. на бензине и 104 л.с. на газовом топливе. Объем бензобака – 80 л, объем двух газовых баллонов – 87 л, запас хода на бензине и газе – свыше 1050 км. В более отдаленной перспективе – версия «ГАЗель Next CNG» (на сжатом природном газе). С 2,7-литрового двигателя инженеры сняли 120 «лошадей», запас хода составляет 750 км (в том числе 300 км – на газе). Продажи «ГАЗель Next CNG» стартуют в 2017 году.

Кабина ЦМФ стала более просторной и безопасной. От версий «бортовая платформа» и «каркасный автобус» фургону достались анатомическое сиденье водителя с пятью степенями регулировки и функцией обогрева (опция), электропривод зеркал и стеклоподъемников, электрообогрев зеркал, бортовой компьютер и эффективная климатическая система фирмы Delphi с салонным фильтром и кондиционером. В распоряжении водителя и пассажиров имеется также множество полочек, емкостей и ниш, пара 12-вольтовых розеток и USB-разъем. Рулевое колесо во всех комплектациях многофункциональное, регулируемое по высоте, с удобным подрулевым рычажком круиз-контроля.

Все в порядке и со стойкостью к коррозии: кузов из оцинкованной стали проходит процесс катофореза и двойного грунтования в самом новом в России окрасочном комплексе Eisеnmann. Для сварки кузовов фургонов «ГАЗель Next» закуплена новая линия в Южной Корее. Словом, цельнометаллический фургон «ГАЗель Next» встречает конкурентов во всеоружии.