Принятие закона о мобильных торговых объектах может увеличить спрос на легкие коммерческие автомобили на 50 тыс. машин за 5 лет. Однако уже сегодня это интересный и перспективный сегмент рынка. Отвечая на растущий спрос, Горьковский автозавод совместно с компаниями-партнерами сформировал широкую линейку магазинов и кафе на колесах на базе «ГАЗель Next»

Сегмент мобильной торговли в последние годы активно растет. В условиях усиливающегося влияния торговых сетей автолавка становится самым быстрым, простым и эффективным способом добраться до клиента для многих представителей среднего и малого бизнеса. С учетом этого тренда на Горьковском автомобильном заводе освоили выпуск целого семейства «магазинов на колесах». Фудтраки, автокафе, машины для организации кейтеринга, транспорт для доставки и реализации напитков, сувенирной и печатной продукции – лишь часть доступных модификаций.

За несколько последних лет только на базе семейства «ГАЗель Next» создано пять версий фургонов для розничной торговли и уличного фастфуда. Это бескаркасная надстройка на базе шасси с одинарной кабиной, аналогичный вариант с двойной кабиной, модульная конструкция на базе шасси, автолавка на базе каркасного автобуса и схожее исполнение, где за основу взят цельнометаллический фургон. На основе этого «квинтета» предлагается более тысячи(!) вариантов комплектаций, изготавливаемых под заказ конкретного клиента. А поскольку в 2019 году ожидается внесение изменений в Закон о торговле и либерализация правил функционирования автолавок, на ГАЗе могут предложить предпринимателям готовые и уже проверенные в деле решения.

Выбирай на вкус!

Бескаркасный изотермический фургон, установленный на грузовое шасси «ГАЗель Next», – самая популярная и при этом максимально выгодная для клиентов модель автолавки. Ее основные преимущества – невысокая цена, быстрота изготовления, стандартные и удлиненные исполнения, множество вариантов планировки и простота установки дополнительного оборудования. Такой автомобиль может комплектоваться витринами с одной, двух и даже с трех сторон. Отсутствие каркаса обеспечивает высокий уровень термоизоляции, и, что немаловажно, все варианты надстроек имеют возможность автономной работы без внешнего питания. Теми же преимуществами обладает и бескаркасный изотермический фургон с двойной кабиной. Его дополнительные бонусы – возможность доставки персонала (до семи человек), например, бригады поваров и организаторов кейтеринга.

Что такое фудтрак «ГАЗель Next» модульной конструкции? Это не привычная прямоугольная «будка», а выстроенный вокруг шасси модуль с рациональным использованием свободного пространства – сдвижными дверями, ступенями и «коридором» в кабину. Такие надстройки имеют современный дизайн и улучшенные аэродинамические характеристики. Как правило, торговый модуль изготавливают из высокопрочных стеклопластиковых панелей, а для витрин применяется ударопрочное стекло. Монолитная конструкция модуля обеспечивает герметичность и высокий – не менее 15 лет – срок службы.

Еще один интересный вариант мобильной торговой точки – исполнение на базе каркасного автобуса «ГАЗель Next». Модификация подкупает увеличенным пространством для размещения торгового оборудования и работы персонала. На ГАЗе освоена установка на крышах таких автомобилей пары больших LED экранов, которые выполняют роль рекламных носителей.

Наконец, автолавка на базе цельнометаллического фургона «ГАЗель Next» с удлиненной колесной базой и высокой крышей сулит преимущества в виде оптимальной управляемости, аэродинамики, распределения веса по осям, а также имеет наиболее представительный внешний вид. Внутренние габариты торгового отсека (3670х1860х1930 мм) позволяют с комфортом работать даже высокому человеку. Важно и то, что в таких машинах можно перемещаться из кабины в торговый отсек через сделанную в перегородке сдвижную дверь.

Торговать с комфортом

Какую бы модель техники ГАЗ для мобильной торговли ни выбрал клиент, он может рассчитывать на фирменный набор технических преимуществ. Длина автомобилей составляет от 6200 до 6800 мм, ширина – от 2720 до 3100 мм, объем салона – от 14,6 до 16 м³. Автомобили могут оснащаться подъемными витринами, выносными генераторами, баками для воды емкостью от 60 до 100 л. Время автономной работы фудтрака в зависимости от модели составляет от 5 до 8 часов.

Существенно, что благодаря рамной конструкции «ГАЗели Next» ее можно оснащать даже тяжелыми надстройками с самым разнообразным функционалом. Ведь с декабря 2017 года на ГАЗе выпускают не только LCV с полной массой 3,5 т, но и «тяжелые» 4,6-тонные машины. Грузоподъемность шасси возросла, соответственно, до 2,6 т. Такие версии получили переработанный задний мост и подвеску, а также дисковые задние тормоза вместо барабанных. Все автолавки на базе «ГАЗель Next» оснащаются усиленной модернизированной коробкой передач и двухрычажной независимой передней подвеской, адаптированной к перегрузкам.

Неудивительно, что с таким функционалом газовские фудтраки и мобильные лавки стремительно набирают популярность. Тем более что потенциальные владельцы этой техники имеют возможность видеть ее в деле. Так, минувшим летом в городах – организаторах чемпионата мира по футболу прошла серия мобильных фестивалей «Гастрономическая карта России». Одиннадцать мобильных ресторанов, созданных на базе фудтраков «ГАЗель Next», представили сборную команду шеф-поваров, рестораторов и производителей продуктов питания из 11 регионов страны. Оригинальные блюда, многие из которых неизвестны не только иностранцам, но и россиянам, попробовали десятки тысяч зрителей.