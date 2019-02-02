Принятие закона о мобильных торговых объектах может увеличить спрос на легкие коммерческие автомобили на 50 тыс. машин за 5 лет. Однако уже сегодня это интересный и перспективный сегмент рынка. Отвечая на растущий спрос, Горьковский автозавод совместно с компаниями-партнерами сформировал широкую линейку магазинов и кафе на колесах на базе «ГАЗель Next»
Сегмент мобильной торговли в последние годы активно растет. В условиях усиливающегося влияния торговых сетей автолавка становится самым быстрым, простым и эффективным способом добраться до клиента для многих представителей среднего и малого бизнеса. С учетом этого тренда на Горьковском автомобильном заводе освоили выпуск целого семейства «магазинов на колесах». Фудтраки, автокафе, машины для организации кейтеринга, транспорт для доставки и реализации напитков, сувенирной и печатной продукции – лишь часть доступных модификаций.
За несколько последних лет только на базе семейства «ГАЗель Next» создано пять версий фургонов для розничной торговли и уличного фастфуда. Это бескаркасная надстройка на базе шасси с одинарной кабиной, аналогичный вариант с двойной кабиной, модульная конструкция на базе шасси, автолавка на базе каркасного автобуса и схожее исполнение, где за основу взят цельнометаллический фургон. На основе этого «квинтета» предлагается более тысячи(!) вариантов комплектаций, изготавливаемых под заказ конкретного клиента. А поскольку в 2019 году ожидается внесение изменений в Закон о торговле и либерализация правил функционирования автолавок, на ГАЗе могут предложить предпринимателям готовые и уже проверенные в деле решения.
Бескаркасный изотермический фургон, установленный на грузовое шасси «ГАЗель Next», – самая популярная и при этом максимально выгодная для клиентов модель автолавки. Ее основные преимущества – невысокая цена, быстрота изготовления, стандартные и удлиненные исполнения, множество вариантов планировки и простота установки дополнительного оборудования. Такой автомобиль может комплектоваться витринами с одной, двух и даже с трех сторон. Отсутствие каркаса обеспечивает высокий уровень термоизоляции, и, что немаловажно, все варианты надстроек имеют возможность автономной работы без внешнего питания. Теми же преимуществами обладает и бескаркасный изотермический фургон с двойной кабиной. Его дополнительные бонусы – возможность доставки персонала (до семи человек), например, бригады поваров и организаторов кейтеринга.
Что такое фудтрак «ГАЗель Next» модульной конструкции? Это не привычная прямоугольная «будка», а выстроенный вокруг шасси модуль с рациональным использованием свободного пространства – сдвижными дверями, ступенями и «коридором» в кабину. Такие надстройки имеют современный дизайн и улучшенные аэродинамические характеристики. Как правило, торговый модуль изготавливают из высокопрочных стеклопластиковых панелей, а для витрин применяется ударопрочное стекло. Монолитная конструкция модуля обеспечивает герметичность и высокий – не менее 15 лет – срок службы.
Еще один интересный вариант мобильной торговой точки – исполнение на базе каркасного автобуса «ГАЗель Next». Модификация подкупает увеличенным пространством для размещения торгового оборудования и работы персонала. На ГАЗе освоена установка на крышах таких автомобилей пары больших LED экранов, которые выполняют роль рекламных носителей.
Наконец, автолавка на базе цельнометаллического фургона «ГАЗель Next» с удлиненной колесной базой и высокой крышей сулит преимущества в виде оптимальной управляемости, аэродинамики, распределения веса по осям, а также имеет наиболее представительный внешний вид. Внутренние габариты торгового отсека (3670х1860х1930 мм) позволяют с комфортом работать даже высокому человеку. Важно и то, что в таких машинах можно перемещаться из кабины в торговый отсек через сделанную в перегородке сдвижную дверь.
Какую бы модель техники ГАЗ для мобильной торговли ни выбрал клиент, он может рассчитывать на фирменный набор технических преимуществ. Длина автомобилей составляет от 6200 до 6800 мм, ширина – от 2720 до 3100 мм, объем салона – от 14,6 до 16 м³. Автомобили могут оснащаться подъемными витринами, выносными генераторами, баками для воды емкостью от 60 до 100 л. Время автономной работы фудтрака в зависимости от модели составляет от 5 до 8 часов.
Существенно, что благодаря рамной конструкции «ГАЗели Next» ее можно оснащать даже тяжелыми надстройками с самым разнообразным функционалом. Ведь с декабря 2017 года на ГАЗе выпускают не только LCV с полной массой 3,5 т, но и «тяжелые» 4,6-тонные машины. Грузоподъемность шасси возросла, соответственно, до 2,6 т. Такие версии получили переработанный задний мост и подвеску, а также дисковые задние тормоза вместо барабанных. Все автолавки на базе «ГАЗель Next» оснащаются усиленной модернизированной коробкой передач и двухрычажной независимой передней подвеской, адаптированной к перегрузкам.
Неудивительно, что с таким функционалом газовские фудтраки и мобильные лавки стремительно набирают популярность. Тем более что потенциальные владельцы этой техники имеют возможность видеть ее в деле. Так, минувшим летом в городах – организаторах чемпионата мира по футболу прошла серия мобильных фестивалей «Гастрономическая карта России». Одиннадцать мобильных ресторанов, созданных на базе фудтраков «ГАЗель Next», представили сборную команду шеф-поваров, рестораторов и производителей продуктов питания из 11 регионов страны. Оригинальные блюда, многие из которых неизвестны не только иностранцам, но и россиянам, попробовали десятки тысяч зрителей.
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