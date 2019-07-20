"Дата и истории. Туринские автомобили"

Летом 1899 года в Италии было зарегистрировано новое автомобилестроительное предприятие – Fabbrica Italiana di Avtomobili Torino – F.I.A.T. Со временем компания стала известной во всем мире, и вот теперь, 11 июля 2019-го, бренду исполнится 120 лет

Все началось за пару лет до официального рождения компании благодаря интересу к новой технике представителя одной из самых уважаемых в округе семей – Джованни Аньелли. Родился он в 1866 году в городе Виллар-Пероза, что неподалеку от Турина. Отец мальчика был мэром этого городка, но скончался, едва сыну минуло пять лет. Семейство решило, что Джованни должен стать военным. Он так и поступил, но, прослужив кавалерийским офицером восемь лет, в 1892 году вышел в отставку. Затем получил юридическое образование и в 1895-м был тоже избран мэром Виллар-Пероза. Помимо прочего, Джованни Аньелли внимательно следил за последними достижениями техники – в частности, за развитием автомобильного дела. Вскоре сеньор Аньелли пришел к выводу, что будущее – за автомобилями, и решил организовать фирму по их выпуску.

Новый бизнес

Благодаря связям в деловых кругах Аньелли удалось убедить восьмерых туринских аристократов, предпринимателей и банкиров вложить деньги в новое предприятие. Среди учредителей, помимо самого Аньелли, оказались граф Карло Бискаретти ди Руффиа, финансист Эммануэле Брикезарио и ряд других не менее уважаемых людей. Управление фирмой доверили Джованни Аньелли, который, как бывший военный, знал толк в дисциплине и организации.

Первой моделью нового бренда стала небольшая коляска, получившая название FIAT 3 ½, что соответствовало ее налоговой мощности. Авто построили в 1899 году. В кузове типа Du Parc пассажиры и водитель размещались лицом друг к другу, 2-цилиндровый двигатель объемом 679 см³ располагался сзади и по факту выдавал 4,5 л.с. при 400 об/мин, развивая максимальную скорость 35 км/ч.

В 1900 году в Турине открылся первый завод компании, на котором трудилось 35 человек. Огромным плюсом Аньелли было умение подбирать кадры. Достаточно сказать, что в начальный период на компанию работали такие специалисты, как Аристид Фачиоли, Винченсо Лянча и знаменитый гонщик Феличе Наццаро. Благодаря их стараниям продукция марки начала завоевывать рынок. В 1903 году фирма уже экспортировала свои авто во Францию, Великобританию, а вскоре дело дошло и до Америки. Расширялся и ассортимент продукции: наряду с пассажирскими появлялись и грузовые модели, отличавшиеся неприхотливостью и надежностью, что позволило FIAT заручиться военными заказами, которые дали фирме возможность выйти на качественно новый уровень.

Укреплению престижа способствовали и удачные технические новшества. Так, в 1906 году был построен автомобиль с 6-цилинд­ровым двигателем и пневматическим стартером, что в Европе было редкостью. Кроме того, FIAT одним из первых в Старом Свете обзавелся конвейером.

Джованни Аньелли оказался не только талантливым администратором, но и человеком, умевшим держаться на плаву при любом политическом режиме, будь то монархия или пришедшая ей на смену диктатура Муссолини. Постепенно компания подбирала под себя ряд не связанных с автомобилестроением отраслей, включая энергетику, металлургию, судострое­ние, авиастроение, производство, прессу... При этом серьезное внимание уделялось социальным программам, сотрудничеству с профсою­зами, что помогало избегать конфликтов с рабочими.

К середине ХХ века FIAT стал «государством в государстве». Попасть туда на работу считалось невероятной удачей. Для многих итальянцев это было сродни счастливому лотерейному билету: устроился – считай, жизнь удалась! Сегодня FIAT по-прежнему остается одним из крупнейших международных брендов, куда входят такие марки, как Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Chrysler и Jeep.

Годам вопреки

Сотрудничество фирмы с Россией наладили в самом начале ХХ столетия. На международном автосалоне 1907 года, проходившем в Санкт-Петербурге, стенд компании располагался прямо напротив входа, и выставлявшиеся там модели обращали на себя внимание специалистов и публики. Успех был закреплен на последовавшем за выставкой пробеге Мос­ква – Петербург, где русский гонщик и хозяин торгового дома из Петербурга А.М. Фокин завоевал на FIAT третье место, пройдя дистанцию за 13 часов 54 минуты. При этом Фокин был представителем фирмы FIAT в Петербурге, его магазин располагался на Троицкой улице в доме 18. Предприниматель давал полную гарантию на машины и торговал только за наличные.

Постепенно свое влияние фирма распространила и на юг России. В 1909 году Управление севастопольского порта приобрело три итальянских грузовика, а затем еще несколько машин. Автомобили фирмы продавались в Москве и других городах, марка не без успеха участвовала в ралли и пробегах, в том числе и на Императорский приз. В ралли Санкт-Петербург – Севастополь автомобиль FIAT получил один из призов, а в пробеге Москва – Рига туринская техника завоевала целых шесть наград.

Все это способствовало росту популярности марки. В Москве, например, в 1909 году числилось 12 автомобилей бренда, в 1910-м – 28, а год спустя уже 36. В тот период FIAT прочно входил в десятку самых популярных в Первопрестольной автомобильных марок. В Санкт-Петербурге положение было схожим: в 1911 году зарегистрировали 27 автомобилей этого производителя, в 1912-м – 33. Проявляли интерес к марке и российские военные. В частности, FIAT участвовал в ряде испытаний, устроенных военным ведомством, включая пробег грузовых автомобилей, устроенный Учебной автомобильной ротой в 1912 году.

Когда же в 1916-м в России встал вопрос о строительстве собственных автомобильных заводов, то на одном из них – АМО – решили наладить выпуск именно моделей FIAT. Годовое производство планировалось в объеме 750 грузовиков и 1500 легковых машин. Грузовиком для выпуска на АМО стал FIAT 15 Ter, который обладал оптимальной для русских дорог грузоподъемностью – 1,5 т. Пуск предприятия был намечен на март 1917 года, но из-за срыва поставок к этому сроку сдать завод полностью не удалось. Чтобы выполнить обязательства перед правительством, его владельцы привезли из Италии несколько сотен полных комплектов деталей и наладили сборку автомобилей. Эта работа продолжалась вплоть до 1919 года, и было выпущено 1319 машин.

Любопытно, что к 1917 году интересы компании в империи представляло «Русское акционерное общество автомобилей ФИАТ», правление которого располагалось в Петрограде на Большой Конюшенной, 25. Одновременно в Москве, Харькове, Одессе, Риге, Баку, Киеве, Ростове-на-Дону и ряде других городов действовало еще десять отделений марки.

Так получилось, что отношения Советской России и FIAT надолго прервались. Хотя единичные контакты все же были. В 1923 году фирма участвовала во Всероссийской выставке, затем приняла участие в нескольких конкурсах, объявленных правительством СССР, но без особого успеха. Известно и о поставках партии автомобилей для работы в московском такси. В 1930 х компании, входившие в состав FIAT, были привлечены к проектированию подшипникового и литейного заводов и Москве. Тем, правда, все и ограничивалось.

Зато в середине 1960-х, когда у СССР появилась необходимость построить завод по массовому выпуску легковых автомобилей, руководство Советского Союза обратилось именно в Турин. И фирма откликнулась на это обращение – в Тольятти появился Волжский автозавод, а прототипом для его первой продукции стала модель FIAT 124.