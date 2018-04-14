Россия вступает в очередную эпоху великих строек – магистральные газопроводы, скоростные железные дороги, модернизация промышленности… Один из лидеров на мировом рынке грузовиков намерен укрепить свои позиции в сегменте строительной техники

Линейка моделей TGS, пожалуй, самая широкая и универсальная во всей гамме продукции компании MAN NFZ. Судите сами: три варианта кабины – короткая (М), спальная (L) и высокая с двумя спальными местами и высокой крышей (XL); два двигателя – MAN D20 и D26, которые перекрывают диапазон мощностей от 320 до 540 л.с.; механические и автоматизированные коробки передач; возможность установки гидропривода переднего моста и многое-многое другое. Грузовики TGS могут быть и развозными городскими фургонами, и магистральными тягачами, однако в России они наиболее массово используются как раз на стройках.

Герой дня

На ярком солнце серебристый трехосный самосвальный автопоезд MAN TGS 33.500 с прицепом Meiller выглядит очень эффектно. На тест выбираю версию со средней кабиной L, под которой на мощной раме покоится 500-сильная версия рядной «шестерки» MAN D26 стандарта Euro 5 объемом 12,4 л, работающая в контакте с 12-диапазонной автоматизированной трансмиссией MAN TipMatic.

Моторы марки заслуженно пользуются славой одних из лучших в мире, а турбодизель D26 хорошо известен нашим эксплуатационникам. В свое время именно MAN первым в мире представил технологию EGR, позволяющую соблюдать нормы выбросов Euro 5 без применения синтетической мочевины, но технология оказалась слишком требовательной к качеству топлива и от нее отказались. Поэтому я тестирую машину с технологией SCR (впрыск синтетической мочевины в выпускной тракт).

Передняя подвеска на рессорах, задняя «тележка» на пневмоэлементах, все – в лучших традициях бренда. Картину завершают дисковые тормоза «по кругу».

Рабочее пространство

Забираюсь в кабину. Несмотря на то что она называется «средней», моторный тоннель невелик и можно свободно передвигаться по всему немалому внутреннему пространству. Достаточно широкая спальная полка (2005 мм в длину и 745 – в ширину) скрывает под собой ящики для личных вещей и встроенный холодильник. Плюс три ящика над лобовым стеклом да два бардачка… Тут главное самому не забыть, что и куда положил.

Отличные кресла со всеми возможными регулировками, руль с множеством кнопок, регулирующийся в двух плоскостях. Привычная графика доски приборов, где два основных циферблата разделены встроенным дисплеем борткомпьютера… Разумеется, на своем месте пульт климат-контроля. В общем, если вы до этого ездили на MAN, то революционных открытий не ждите. Правда, обилие кнопок заставляет пожалеть о том, что в школе не отличался прилежностью: всем этим надо еще научиться управлять, и то, что инструкция по эксплуатации MAN TGS станет вашей любимой книгой в первые месяцы работы, можете не сомневаться.

В интерьере появилась деталь, намекающая на то, что MAN принадлежит концерну Volkswagen: привычная фольксвагеновская медиасистема с навигацией, SD-картами и возможностью подключения двух мобильных телефонов – не только водитель, но и его напарник не останется без внимания. Отмечу, что для Европы доступны трехмерные карты с подсказками, как экономить топливо с учетом рельефа местности, но для России таких карт пока, увы, нет.

Эргономика основных органов управления привычна, включая истинно мановский селектор автоматизированной коробки TipMatic в виде поворотной рукоятки и «ручника» на отдельном подиуме справа от водительского кресла. Впрочем, и прежние нарекания к эргономике тоже остаются в силе. Это касается обзорности: огромные боковые зеркала практически не оставляют мертвых зон вдоль бортов, но крадут довольно большой сектор в передней полусфере обзора. А там может спрятаться не только велосипедист, но и средних размеров легковушка. Зато зеркало над лобовым стеклом помогает при маневрировании – видно все, что находится перед бампером.

Вперед и вверх

Запуск двигателя, мягкое нажатие на педаль акселератора… и я плавно подкатываюсь под загрузку. Экскаватор насыпает в майлеровский полуприцеп 15 кубов щебня, и начинается подъем с самого дна каменного карьера. Вот здесь-то и оцениваешь преимущества автоматизированной трансмиссии TipMatic с «силовым» режимом, позволяющей двигателю «зависать» на высоких оборотах и переключающей передачи «по одной».

Уверенно ползу вверх по довольно скользкой после дождя каменистой дороге. Но если понадобится, можно задействовать как межосевые, так и межколесные блокировки в задней «тележке». Хорошо, что нет необходимости в полном приводе (у тестовой машины его нет), однако для заказа доступна такая опция, как подключаемый передний привод HidroMatic. Его суть в том, что водитель подключает вал отбора мощности, который поднимает давление в гидросистеме, передавая крутящий момент на гид-ромоторы переднего моста. Эта система хорошо зарекомендовала себя и с точки зрения проходимости (когда включена), и экономичности (когда выключена). А еще есть системы предотвращения опрокидывания и складывания прицепа.

Существенно, что для управления MAN TGS большой квалификации не требуется – многие операции за вас сделает электроника, особенно после того, как автомобиль выберется из карьера на обычную трассу: смело включайте адаптивный круиз-контроль, и вам остается только рулить.

Резюмируя, можно сказать, что MAN TGS – один из реальных претендентов на лидерство в строительном сегменте. В частности, в 2017 году доля этого бренда на российском рынке в сегменте грузовых автомобилей с колесной формулой 6х6 составила 48%, а в конфигурации 8х8 целых 78%, что сделало его крупнейшим поставщиком строительной техники среди европейских марок. Новинку также выгодно отличает соотношение цена/качество/характеристики, при этом автомобиль хорошо известен в России, а обновление 2018 года только добавило интересных опций.