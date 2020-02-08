Обязательное страхование ответственности вещь, безусловно, нужная. Это не только гарантия материальной компенсации пострадавшему в аварии, но и освобождение виновника ДТП от выплат из своего кармана. А как правильно купить полис «автогражданки»?

Если вы только что приобрели автомобиль, то перед регистрацией в ГИБДД нужно обзавестись полисом ОСАГО, на что отведено десять дней. В течение этого времени сотрудники ГИБДД не могут наказать за управление машиной без страховки. Тем не менее рекомендую оформить договор обязательного страхования как можно быстрее, ведь если вы станете виновником ДТП, то за ремонт машины пострадавшего вам придется платить самостоятельно.

Если по-старинке

Самый привычный способ приобретения полиса ОСАГО – посещение офиса страховой компании. Или обращение к страховому агенту. Офисов представителей страховых компаний (а агент именно таковым и является) сейчас предостаточно. И больше всего их возле регистрационных подразделений ГИБДД. Кроме того, во многих автосалонах работают представители страховых компаний, поэтому приобрести страховку можно и у них.

Для заключения договора обязательного страхования вам потребуются документы на автомобиль (свидетельство о регистрации), водительское удостоверение, паспорт, диагностическая карта о прохождении технического осмотра машины. После оформления договора вы получаете бумажный полис ОСАГО с на­именованием страховой компании, подписанный ее представителем и заверенный печатью.

В ногу со временем

Еще один вариант заключения договора обязательного страхования нам предоставили в 2017 году. Именно тогда появилась возможность оформления электронного ОСАГО. Правда, только в последний год это направление стало достаточно востребованным.

Безусловным плюсом такого варианта нужно признать то, что оформить покупку можно не выходя из дома. При этом выбор страховой компании не ограничен: каждая из них обязана предоставлять подобную услугу. Выбрать конкретную можно из списка действующих компаний, который размещен на сайте Российского союза автостраховщиков (autoins.ru). После выбора страховой компании нужно зарегистрироваться на ее сайте и создать там личный кабинет.

Дальше вы заполняете заявление на оформление ОСАГО в электронном виде и указываете данные паспорта, водительского удостоверения, диагностической карты и свидетельства о регистрации. В общем, все то же самое, что и в случае с бумажным полисом, только здесь вы все делаете самостоятельно.

Страховая компания сверяет предоставленные данные через специальную информационную систему (АИС ОСАГО) и выставляет счет. Оплата производится с помощью банковской карты. После этого вы получаете полис на адрес электронной почты. Распечатывать его необязательно, надо лишь сохранить в памяти смартфона, если такая возможность имеется.

Дело в том, что с 29 октября 2019 года вступили в силу поправки в закон «Об ОСАГО», согласно которым инспектору ДПС достаточно показать полис «автогражданки» в электронном виде. Конечно, при условии заключения договора в электронном виде.

Документы равнозначны

Оба варианта полиса ОСАГО – бумажный и электронный – имеют одинаковую силу. Различие только в порядке заключения договора. Какой из них больше подходит, решать вам.

Что же касается тарифов, то здесь нужно иметь в виду следующее: цена не зависит от того, где вы купили полис – в офисе страховой компании или через Интернет. Стоимость страховки полиса ОСАГО зависит от возраста водителя, стажа вождения, мощности автомобиля и региона проживания, а также КБМ (коэффициент бонус-малус). Этот коэффициент может увеличить цену страховки или, наоборот, серьезно ее уменьшить.

Если вы никогда ранее не покупали полис, то этот коэффициент будет равен 1. С каждым безаварийным годом (когда вы не были виновником ДТП) предоставляется дополнительная скидка 5%. При этом максимальная скидка составляет 50%. Но если вы хоть раз станете виновником аварии, все ваши скидки сгорят и цена полиса вырастет минимум на 30%. Поэтому выбирайте сами, какой из вариантов покупки предпочтительнее и старайтесь не нарушать требования Правил дорожного движения.