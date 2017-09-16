Что ни пресс-конференция ГИБДД, то заявления чиновников в погонах: в России чересчур много аварий из-за неопытных водителей, их в автошколах учат неправильно и не тому! Истина в этих словах есть, да вот вопрос: а кто, собственно, у «плохо обученных» экзамены принимает? И выдает права? Разве не сама Госавтоинспекция?

Сетуя на плохо подготовленных водителей и, соответственно, на неправильную подготовку будущих шоферов в автошколах, сотрудники ГИБДД подчас упускают из виду другие составляющие этой комплексной проблемы. Почему, скажем, никто не вспоминает, что чуть ли не единственной мерой, принятой в последнее время для повышения безопасности в этом направлении, стало требование ставить под стекло картинку с восклицательным знаком на желтом фоне? Ее должны иметь водители со стажем менее двух лет. Не странно ли? Неужто кто-то полагает, что такой «оберег» спасет от ДТП, а то и усилит эффект трех иконок, бережно приклеенных на переднюю панель?

Кстати, с молодыми водителями у нас ситуация вообще странная. Никто, судя по всему, даже до конца не знает, кто же они – те самые молодые. Так, ГИБДД в своей статистике часто оперирует словами «водительский стаж менее трех лет». Но вот согласно ПДД знак «Начинающий водитель» нужно иметь тем, у кого стаж меньше двух лет. А человек, который за рулем два с половиной года, он кто? Уже не молодой, но еще не опытный? Этакий «водитель-подросток»?

Другой вопрос: если в ГИБДД уверены, что автошколы не умеют правильно учить водителей, то, собственно, какого черта эти «неумехи» массово сдают экзамены? Ведь смысл экзамена как раз и состоит в том, чтобы доказать инспектору, что ты умеешь водить автомобиль. А значит, если и все задачки решены успешно, и за рулем к «курсанту» не нашлось претензий, то и впоследствии нет оснований валить все на автошколы. А коли в их работе все-таки есть брак, то надо и экзамены принимать еще более жестко, тем самым стимулируя учить людей качественно.

Далее, почему ГИБДД десятилетиями ругает молодых водителей, но ничего по сути не меняет в процессе их подготовки и приеме экзаменов? Да, недавно ввели больше вопросов по теории, чуть ранее появилась «площадка». Но в глобальном плане процедура получения водительских удостоверений в 2017 году ничем кардинально не отличается от той, что была в прошлом веке. А ведь менять есть что! Тем более что и изобретать велосипед не нужно: достаточно обратиться к мировому опыту, который по сравнению с российским иногда кажется даже более «гуманным» в отношении водителей, но на самом деле, как правило, заметно эффективнее и строже.

Так, в Германии на занятия по теории вождения при обучении на «легковые» права отводится 28 часов, в Финляндии – 20, а в Люксембурге – и вовсе 16. Для сравнения: в России – 136! Неужто немцы знают правила дорожного движения примерно в пять раз хуже россиян, не говоря уже про несчастных люксембуржцев? Если смотреть на это с точки зрения чиновников, выходит так. Вот только в реальности именно в Европе водители блюдут ПДД так строго, как у нас далеко не все – Уголовный кодекс…

Продолжу вопрошать: почему у нас никто не говорит про специфическое обучение в зимних условиях? Ведь ежу понятно, что зимой необходимы совсем другие навыки езды, чем летом: без резких торможений и разгонов, с иным подходом к выбору дистанции и аккуратными действиями рулем. А где водитель, который получил права в июле, должен этому учиться? Через полгода на дорогах в окружении других водителей?

Или взять автомагистрали – для начинающих водителей со стажем менее двух лет сейчас действуют такие же скоростные лимиты, как и для бывалых. Значит, тот, кто получил права только вчера или позавчера, может спокойно выезжать на платное шоссе и мчаться со скоростью 149 км/ч (130, которые разрешены на ряде трасс, плюс 19, за которые ныне не штрафуют)? А ведь ни в одной автошколе страны не обучают движению на подобных скоростях и трассах!

Зато в Финляндии обучение в зимнее время года является обязательной частью программы, причем даже в том случае, если вы проходили курсы летом. Без зимней подготовки никто не может получить постоянные права, которые выдают после временных. Последние, кстати, есть во многих странах – многоступенчатая система обучения давно признана более эффективной. Сначала водитель получает «ограниченные» права на один-два года (с ними, например, часто нет никаких разрешенных норм употребления алкоголя). И если он за первые год-два набрал определенное количество штрафных баллов, то… вновь идет учиться в автошколу. За свои кровные, само собой.

Благодаря этим мерам решается главная задача – «молодость» держится под контролем. А это важно: опросы показывают, что в первые недели после получения прав водители крайне аккуратны, но спустя уже пять-шесть месяцев страх перед дорогой отступает, появляются азарт и чувство вседозволенности. Дескать, я теперь все умею, все могу. Это подтверждают и данные Всемирной организации здравоохранения. Так, если в возрасте 18–24 лет смертность в целом составляет около 10% населения (среднемировые данные, включая Африку и Азию), то доля этой возрастной категории среди погибших в ДТП – уже 25%!

А потому, как мне думается, всем, кто так или иначе причастен к делу подготовки и проверки шоферов, следует собраться и спокойно, без взаимных обвинений и обид все взвесить и продумать. А затем решить, как же должна быть реформирована вся система обучения водителей и, разумеется, приема экзаменов – так, чтобы без взяток и «мохнатых лап». Глядишь, тогда и в нашей стране молодые водители станут ездить правильно, уверенно и аккуратно.