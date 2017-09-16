Что ни пресс-конференция ГИБДД, то заявления чиновников в погонах: в России чересчур много аварий из-за неопытных водителей, их в автошколах учат неправильно и не тому! Истина в этих словах есть, да вот вопрос: а кто, собственно, у «плохо обученных» экзамены принимает? И выдает права? Разве не сама Госавтоинспекция?
Сетуя на плохо подготовленных водителей и, соответственно, на неправильную подготовку будущих шоферов в автошколах, сотрудники ГИБДД подчас упускают из виду другие составляющие этой комплексной проблемы. Почему, скажем, никто не вспоминает, что чуть ли не единственной мерой, принятой в последнее время для повышения безопасности в этом направлении, стало требование ставить под стекло картинку с восклицательным знаком на желтом фоне? Ее должны иметь водители со стажем менее двух лет. Не странно ли? Неужто кто-то полагает, что такой «оберег» спасет от ДТП, а то и усилит эффект трех иконок, бережно приклеенных на переднюю панель?
Кстати, с молодыми водителями у нас ситуация вообще странная. Никто, судя по всему, даже до конца не знает, кто же они – те самые молодые. Так, ГИБДД в своей статистике часто оперирует словами «водительский стаж менее трех лет». Но вот согласно ПДД знак «Начинающий водитель» нужно иметь тем, у кого стаж меньше двух лет. А человек, который за рулем два с половиной года, он кто? Уже не молодой, но еще не опытный? Этакий «водитель-подросток»?
Другой вопрос: если в ГИБДД уверены, что автошколы не умеют правильно учить водителей, то, собственно, какого черта эти «неумехи» массово сдают экзамены? Ведь смысл экзамена как раз и состоит в том, чтобы доказать инспектору, что ты умеешь водить автомобиль. А значит, если и все задачки решены успешно, и за рулем к «курсанту» не нашлось претензий, то и впоследствии нет оснований валить все на автошколы. А коли в их работе все-таки есть брак, то надо и экзамены принимать еще более жестко, тем самым стимулируя учить людей качественно.
Далее, почему ГИБДД десятилетиями ругает молодых водителей, но ничего по сути не меняет в процессе их подготовки и приеме экзаменов? Да, недавно ввели больше вопросов по теории, чуть ранее появилась «площадка». Но в глобальном плане процедура получения водительских удостоверений в 2017 году ничем кардинально не отличается от той, что была в прошлом веке. А ведь менять есть что! Тем более что и изобретать велосипед не нужно: достаточно обратиться к мировому опыту, который по сравнению с российским иногда кажется даже более «гуманным» в отношении водителей, но на самом деле, как правило, заметно эффективнее и строже.
Так, в Германии на занятия по теории вождения при обучении на «легковые» права отводится 28 часов, в Финляндии – 20, а в Люксембурге – и вовсе 16. Для сравнения: в России – 136! Неужто немцы знают правила дорожного движения примерно в пять раз хуже россиян, не говоря уже про несчастных люксембуржцев? Если смотреть на это с точки зрения чиновников, выходит так. Вот только в реальности именно в Европе водители блюдут ПДД так строго, как у нас далеко не все – Уголовный кодекс…
Продолжу вопрошать: почему у нас никто не говорит про специфическое обучение в зимних условиях? Ведь ежу понятно, что зимой необходимы совсем другие навыки езды, чем летом: без резких торможений и разгонов, с иным подходом к выбору дистанции и аккуратными действиями рулем. А где водитель, который получил права в июле, должен этому учиться? Через полгода на дорогах в окружении других водителей?
Или взять автомагистрали – для начинающих водителей со стажем менее двух лет сейчас действуют такие же скоростные лимиты, как и для бывалых. Значит, тот, кто получил права только вчера или позавчера, может спокойно выезжать на платное шоссе и мчаться со скоростью 149 км/ч (130, которые разрешены на ряде трасс, плюс 19, за которые ныне не штрафуют)? А ведь ни в одной автошколе страны не обучают движению на подобных скоростях и трассах!
Зато в Финляндии обучение в зимнее время года является обязательной частью программы, причем даже в том случае, если вы проходили курсы летом. Без зимней подготовки никто не может получить постоянные права, которые выдают после временных. Последние, кстати, есть во многих странах – многоступенчатая система обучения давно признана более эффективной. Сначала водитель получает «ограниченные» права на один-два года (с ними, например, часто нет никаких разрешенных норм употребления алкоголя). И если он за первые год-два набрал определенное количество штрафных баллов, то… вновь идет учиться в автошколу. За свои кровные, само собой.
Благодаря этим мерам решается главная задача – «молодость» держится под контролем. А это важно: опросы показывают, что в первые недели после получения прав водители крайне аккуратны, но спустя уже пять-шесть месяцев страх перед дорогой отступает, появляются азарт и чувство вседозволенности. Дескать, я теперь все умею, все могу. Это подтверждают и данные Всемирной организации здравоохранения. Так, если в возрасте 18–24 лет смертность в целом составляет около 10% населения (среднемировые данные, включая Африку и Азию), то доля этой возрастной категории среди погибших в ДТП – уже 25%!
А потому, как мне думается, всем, кто так или иначе причастен к делу подготовки и проверки шоферов, следует собраться и спокойно, без взаимных обвинений и обид все взвесить и продумать. А затем решить, как же должна быть реформирована вся система обучения водителей и, разумеется, приема экзаменов – так, чтобы без взяток и «мохнатых лап». Глядишь, тогда и в нашей стране молодые водители станут ездить правильно, уверенно и аккуратно.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
В ГИБДД разработают мобильное приложение для оформления ДТП
ГИБДД создаст специальное приложение для мобильных гаджетов, с помощью которого можно будет оформить аварию и сразу же направить документы в страховую компанию
Гаишников хотят обязать вносить больше данных о ДТП
В Научно-исследовательском центре проблем дорожной безопасности МВД России пришли к выводу, что тех данных о параметрах аварии, которые сегодня вносят в картотеку сотрудники ГИБДД недостаточно
За год водительских прав лишились более 27 тысяч москвичей
Больше двадцати семи тысяч москвичей лишились водительских прав по итогам прошедшего года
Госавтоинспекция опубликовала статистику ДТП за прошедший год
В 2015 году жертвами ДТП стали 23 тысячи россиян
МВД предлагает лишать прав за три ДТП в течение года
Лишиться водительских прав становится все легче
ГИБДД опубликовала статистку ДТП за 10 месяцев
В этом году из-за плохого состояния дорог случилось в 5 раз больше ДТП, чем по вине нетрезвых водителей
Инструкции по оформлению европротокола будут рассылать водителям по SMS
Чтобы повысить популярность европротокола оформления ДТП среди москвичей, столичные власти готовят бесплатную SMS-рассылку