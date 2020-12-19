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На примере случаев, о которых рассказывают читатели нашего журнала, разъясняем, как следует себя вести в неоднозначных ситуациях

Имеет ли право инспектор ДПС проводить освидетельствование на состояние опьянения без понятых, при этом снимая всю процедуру на свой мобильный телефон?

Да, такая возможность у сотрудника ГИБДД имеется. Дело в том, что в своей работе инспектор ДПС руководствуется специальным регламентом, в котором прописаны права и обязанности дорожных полицейских. Регламент утвержден приказом МВД России от 23 августа 2017 года за № 664.

Так, пунктом 40 этого документа для видеозаписи процессуальных действий, проводимых без участия понятых, предусмотрено применение цифровой аппаратуры (носимых видеорегистраторов, видеокамер, фотоаппаратов с функцией видеозаписи, прочих устройств, позволяющих осуществлять видеозапись). Соответственно, инспектор ГИБДД может использовать любой прибор, позволяющий записывать видео. Такая запись в обязательном порядке приобщается к протоколу либо акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Важно помнить, что перед началом записи инспектор ДПС обязан предупредить об этом водителя, о чем говорится в пункте 38 Административного регламента. Причем полицейский не имеет права прерывать запись. Но вместе с тем не забывайте, что и у водителей есть право вести видеосъемку любых спорных моментов при проверке на дороге сотрудником ГИБДД.

Может ли пострадавший в ДТП рассчитывать на выплату страхового возмещения, если виновник не вписан в полис ОСАГО?

Страховая компания в этом случае обязана выплатить возмещение пострадавшему, ведь, если виновный водитель не вписан в полис ОСАГО, причинение ущерба все равно считается страховым случаем. Об этом сказано в законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 15). Пострадавшему в аварии нужно обратиться за возмещением вреда в страховую компанию, которая не вправе отказать в выплате на том основании, что виновник ДТП не вписан в полис ОСАГО.

Если ущерб, причиненный транспортному средству потерпевшего, превышает 400 000 рублей или вред, причиненный здоровью потерпевшего, оценен более чем в 500 000 рублей, то указанные суммы возмещаются страховой компанией, а оставшийся ущерб должен быть возмещен виновником ДТП (ст. 7 Закона об ОСАГО).

За какие правонарушения водителя могут подвергнуть административному аресту?

Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 15 суток. При этом административный арест не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, к лицам, не достигшим возраста 18 лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы.

Водителя могут привлечь к ответственности в виде административного ареста за ряд серьезных нарушений. В этот перечень, например, входят:

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