"Машина времени 2007"

Этот год многие считают самым лучшим в новейшей истории России – цены на нефть росли как на дрожжах, рубль укреплялся, и еще никто не подозревал о грядущем кризисе. Кроме того, Сочи выиграл право проведения Олимпиады, сборная по футболу вышла в финальную часть Евро-2008, а Путин предложил Медведеву баллотироваться в президенты. Естественно, все хорошо было и в автомобильном мире…

1. В НАЧАЛЕ ГОДА

в продаже появились седаны Fiat Albea, производство которых наладили в Набережных Челнах. Аналогичную модель собирали в Турции. Довольно просторная машина оснащалась 77-сильным двигателем рабочим объемом 1,4 л. На новинку возлагали большие надежды, однако ее дизайн был невыразительным, комплектация скромной, ездовые качества далеко не выдающимися. Все это сочеталось с неоправданно высокой для этого класса ценой. Карьера модели Albea в России получилась недолгой.

2. В ПРОИЗВОДСТВО

пошла LADA Kalina с кузовом универсал. Базовым стал 1,6-литровый 81-сильный мотор. Багажник компактного автомобиля в стандартном виде оказался невелик – 360 л, однако, разложив сиденья, его полезный объем можно было увеличить до 700 л. Теперь в гамме моделей АвтоВАЗа стало два современных переднеприводных универсала: на базе моделей Priora и Kalina. Последняя тоже нашла своего покупателя, в первую очередь благодаря доступной цене.

3. ПРАВИТЕЛЬСТВО

внесло в Госдуму законопроект «О платных автомобильных дорогах». Документ подразумевал строительство платных участков только там, где есть альтернативные бесплатные дороги, протяженностью превышающие новые трассы не более чем в три раза. С этого момента стало ясно – платные дороги в России появятся, что и произошло уже через несколько лет. К некоторым из них водители постепенно привыкли, иных же (например, Москва – аэропорт Шереметьево) до сих пор стараются избегать.

4. НА МОСКОВСКОМ АВТОСАЛОНЕ

показали новый нижегородский седан Volga-Siber. Автомобиль представлял собой довольно известный у нас Chrysler Sebring, снятый за океаном с производства. Российские машины предлагали с двигателями объемом 2,0 и 2,4 л, механической и автоматической коробками передач. В перспективе обещали и 2,7-литровый мотор, и производство до 100 тыс. штук в год. Но спрос оказался низким, государственные структуры тоже покупали Siber вяло. Через несколько лет производство потихонечку свернули.

5. В РОССИЮ

начали официально поставлять автомобили Bugatti. Модель Veyron 16.4, оснащенная двигателем W16 рабочим объемом 8 л и мощностью 1001 л.с., с 7-ступенчатой коробкой передач стоила в зависимости от комплектации от 1,7 млн евро. Спортивное купе достигало скорости 407 км/ч, расход топлива часто превышал 40 л/100 км. Количество официально проданных в России Bugatti неизвестно, но планы реализовать за первые три года десять автомобилей наверняка были выполнены.

6. ЕЩЕ ОДНОЙ РОССИЙСКОЙ ИНОМАРКОЙ

стал корейский SsangYong Rexton. Просторный внедорожник предлагали с дизельными двигателями мощностью 165 и 186 л.с. Позднее появилась и версия с бензиновым 220-сильным агрегатом. У неплохо укомплектованной машины была вполне конкурентоспособная в своем классе цена. За счет этого, а также благодаря своей надежности внедорожники SsangYong прижились в России.

7. КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЗАВОД «АВТОТОР»,

уже выпускающий автомобили нескольких марок, наладил производство китайских седанов Chery A21 Fora. Машина с 2-литровым 129-сильным мотором и неплохой для своей невысокой цены комплектацией стала одной из самых популярных китайских моделей в России. В том числе благодаря седану Fora продажи Chery в нашей стране превысили 18 тыс. штук в год. Позднее эту модель, правда, под другим именем, собирали и на предприятии ТагАЗ.

8. ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД GM-АВТОВАЗ

попробовал расширить гамму модификаций Chevrolet Niva версией с двигателем Opel. Мотор рабочим объемом 1,8 л развивал 122 л.с. Такой же агрегат ставили на копии седанов Opel Astra (в России – Chevrolet Viva). Конечно, Niva с более мощным и тяговитым двигателем приобрела новые положительные качества. Но цена выросла значительно, и спрос на такую версию оказался очень низким. Довольно скоро от ее производства отказались.

9. В КОНЦЕ ГОДА

в южном пригороде Санкт-Петербурга – Шушарах – открыли еще один завод по производству иномарок. Очередное предприятие построила корпорация Toyota, для которой оно стало 28-м заводом в мире. Производство начали с очень популярного в США и еще более в России седана Toyota Camry с 4- и 6-цилиндровым двигателем. Позже здесь развернули и выпуск кроссоверов Toyota RAV4.